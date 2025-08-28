Trumpův problém s Indií by se mohl stát krizí globálního Jihu
28. 8. 2025
Cla nutí země BRICS sjednotit se kolem myšlenky, že světová ekonomika vedená USA je zmanipulovaná hra.
Na začátku druhého funkčního období prezidenta Trumpa vše nasvědčovalo pokračujícímu oživení vztahů mezi USA a Indií. Na tiskové konferenci v Bílém domě v únoru indický premiér Narendra Módi hovořil o své vizi „Make India Great Again“ (Udělejme Indii znovu velkou) a o tom, jakou ústřední roli v tom budou hrát Spojené státy pod vedením Trumpa. „Když se spojí MAGA a MIGA, vznikne mega partnerství pro prosperitu,“ řekl Módi, informuje Adam Gallagher.
Během Trumpova prvního funkčního období oba populističtí lídři pořádali vzájemné mítinky ve svých zemích a navázali úzké osobní vztahy. Kromě přátelství Trumpa a Módiho se americko-indické vztahy již více než dvě desetiletí vyvíjejí pozitivně, částečně díky vzájemné nedůvěře vůči Číně. Šest měsíců po začátku svého druhého funkčního období však Trump přijal několik opatření, která vedla k dramatickému zhoršení americko-indických vztahů a k náhlému oživení vztahů mezi Indií a Čínou.
Zatímco oteplení vztahů mezi Indií a Čínou se těší velké pozornosti, méně se hovoří o tom, co to může znamenat pro vztahy USA s globálním Jihem a pro sjednocení bloku BRICS.
Jak jsme se dostali až sem?
Od Obamovy éry hraje Indie ústřední roli v indicko-pacifické strategii USA. Vztahy mezi oběma stranami jsou založeny na společné snaze vyvážit vliv Číny a zabránit jejímu vzestupu jako regionální hegemonie.
Trump však v rámci svých snah o vyřešení konfliktu na Ukrajině uvalil na Indii 50% clo na dovoz ruské ropy, které podle vysokého amerického úředníka slouží k financování Putinovy válečné mašinérie. Indičtí představitelé okamžitě vyjádřili pobouření a ministerstvo zahraničních věcí ve svém prohlášení označilo clo za „nespravedlivé, neopodstatněné a nepřiměřené“.
Pro Indii nejde jen o vysokou sazbu cla; tyto kroky vnímá jako nátlakové zasahování do indické zahraniční politiky a jako pokrytecké opatření vzhledem k tomu, že Evropa nadále nakupuje ruskou energii. K rozkolu mezi USA a Indií přispěly také oteplující se vztahy Washingtonu s indickým úhlavním rivalem Pákistánem a neshoda mezi Trumpem a Módim ohledně Trumpovy role při mediaci nedávného konfliktu mezi Indií a Pákistánem.
Indie se obrací na východ
Tyto události donutily Indii přehodnotit své vztahy s oběma světovými velmocemi. Indie rychle prohloubila détente s Čínou, jež nastalo loni po pěti letech napětí vyvolaného hraničním střetem v roce 2020.
V den, kdy Trump oznámil 50% cla na indické zboží, Módi prohlásil, že poprvé po sedmi letech navštíví Čínu, aby se zúčastnil summitu Šanghajské organizace spolupráce vedené Čínou, který se konal koncem srpna. Krátce poté Indie a Čína oznámily obnovení přímých letů mezi oběma zeměmi poprvé po pěti letech.
Minulý týden čínský ministr zahraničí Wang Yi odcestoval do Nového Dillí, kde se setkal s nejvyššími indickými představiteli, včetně Módiho. Obě strany oznámily dohody o řešení přetrvávajících sporů o hranice, zrušení omezení čínského vývozu vzácných zemin do Indie a zvýšení obchodu a investic.
Geopolitické dopady
Indie a Čína mají stále mnoho sporů, které nelze vyřešit přes noc.
„Nikdo v Pekingu ani v Novém Dillí nepovažuje oživení diplomacie za zásadní strategickou změnu,“ řekl Daniel Markey, expert na Čínu a jižní Asii ze Stimsonova centra. „Stále panuje příliš velká nedůvěra.“
Přesto bude pokrok v bilaterálních vztazích mezi Indií a Čínou pravděpodobně pokračovat, pokud se bude odcizení mezi USA a Indií dále prohlubovat. Skutečná reorganizace, kterou by tento pokles vztahů mezi USA a Indií mohl vyvolat, se však téměř jistě odehraje mezi zeměmi globálního Jihu.
Indie si dlouhodobě cení své strategické autonomie a balancuje na tenké hranici, když udržuje úzké vztahy jak s Ruskem, tak se Spojenými státy, a účastní se fór, jako jsou BRICS a Šanghajská organizace spolupráce. Čím více bude Washington tlačit na Indii, aby učinila kroky, které Nové Dillí považuje nepřijatelné, tím více bude Indie nacházet společnou řeč s Čínou a Ruskem, které budují platformy globálního Jihu, jako je BRICS, aby odolaly nátlaku USA.
„Trvalý tlak USA skutečně povede k hlubšímu zapojení Indie do BRICS,“ řekl Sushant Singh, lektor jihoasijských studií na Yale University a bývalý indický vojenský důstojník. „Indie stále více vnímá čínské rámcové dohody jako nezbytnou alternativu k nepředvídatelnému nátlaku ze strany USA.“
BRICS vzniklo na konci prvního desetiletí tohoto století, částečně jako reakce na sankce a ekonomický nátlak ze strany USA. Skupina však nebyla výslovně protizápadní a rozdělení mezi Ruskem a Čínou na jedné straně a Indií a Brazílií na straně druhé omezovalo soudržnost BRICS. Není překvapením, že Peking a Moskva, hlavní geopolitičtí rivalové Washingtonu, považují BRICS za důležitou součást svých snah o podkopání americké hegemonie a nakonec nahrazení mezinárodního řádu vedeného USA. Indie a Brazílie však projevily větší zájem o BRICS jako mechanismus reformy a demokratizace mezinárodního systému.
„Spolupráce BRICS se vyvinula navzdory konfliktu mezi Čínou a Indií,“ ale „rostoucí napětí mezi USA a Indií nyní posouvá hranice toho, co je Indie ochotna s Čínou a v rámci BRICS sledovat,“ uvedla Mihaela Papa, která vede laboratoř BRICS v Centru pro mezinárodní studia MIT.
Způsob, jakým Washington zachází s blízkým partnerem, jako je Indie, posiluje obavy mnoha zemí globálního Jihu, které vnímají mezinárodní systém jako zmanipulovanou hru, v níž Spojené státy využívají ekonomický nátlak a pokrytectví k prosazování svých zájmů na jejich úkor. Ačkoli Trumpovo šikanování je v rámci jeho celní války ještě otevřenější, autoritativní chování USA je dlouhodobým problémem.
Koneckonců, BRICS zaznamenalo své první skutečné rozšíření během Bidenovy administrativy, kdy mnoho zemí globálního Jihu poukázalo na dvojí standardy Západu v souvislosti s válkami na Ukrajině a v Gaze. Členství v BRICS se v posledních letech dramaticky rozšířilo a blok nyní představuje 56% světové populace a 44% globálního HDP.
Pokud je prvních šest měsíců Trumpovy administrativy předzvěstí toho, co nás čeká v příštích letech, můžeme očekávat rostoucí solidaritu globálního Jihu. Trump také zasáhl Brazílii 50% cly v reakci na stíhání svého spojence Jaira Bolsonara. Americký prezident navíc pohrozil dalšími cly za účast Brazílie v BRICS. Ironií samozřejmě je, že právě takovéto kroky by mohly být katalyzátorem pro to, aby země BRICS zaujaly ještě explicitněji protiamerický postoj.
S formováním nového multipolárního světa bude vliv USA nutně slábnout. BRICS však nezpůsobí okamžitý úpadek Spojených států na světové scéně. To ale neznamená, že by Washington neměl zvážit, jak řešit svůj klesající vliv na globálním Jihu nebo touhu těchto zemí najít alternativy ke globálnímu ekonomickému a finančnímu systému, který Spojené státy často používají jako zbraň proti nim.
Šikanování blízkých partnerů, jako je Indie, bez ohledu na jejich národní zájmy, tento úpadek jistě urychlí a omezí schopnost Spojených států řešit závažné nadnárodní hrozby, jako jsou změna klimatu, terorismus a výzvy spojené s umělou inteligencí. Spojené státy by mohly zůstat pozadu, protože země BRICS a další koalice globálního Jihu budou Washington vnímat jako nic víc než nevyzpytatelného tyrana.
