Ruští žáci budou trávit méně času studiem cizích jazyků a více se učit o "tradičních hodnotách"

29. 8. 2025

Aby mohli žáci na středních školách věnovat více času učení o tradičních ruských hodnotách, ministerstvo osvěty připravuje normativ, který sníží množství vyučovacího času pro studium angličtiny nebo jiných cizí jazyků.

Plán ministerstva snižuje dobu výuky pro studium cizích jazyků na dvě hodiny týdně, přičemž více než zdvojnásobil počet hodin věnovaných studiu ruské tradiční kultury, jak ji definuje Kreml.

To ztíží ruským školákům získání dovedností, které by potřebovali k vyššímu vzdělávání - a zároveň je činí připravenějšími podřídit se Putinovi režimu a izolovanějšími od zbytku světa. To všechno je pro Kreml důležité.

Zdroj v ruštině: ZDE

