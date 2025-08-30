USA vstupují do plně autoritářského režimu
30. 8. 2025
Trumpovo diktátorské chování je tak drzé a tak okaté, že paradoxně ho přehlížíme. Ale nyní je užčas nazvat věci pravými jmény, míní Jonathan Freedland
Kdyby se to dělo někde jinde – řekněme v Latinské Americe – jak by se o tom informovalo? Poté, co si prezident zajistil kontrolu nad hlavním městem, se nyní chystá vyslat vojáky do několika měst ovládaných rebely s tvrzením, že je tam potřebuje k obnovení pořádku. Tento krok následuje po raziích v domech předních disidentů a přichází v době, kdy ozbrojení muži považovaní za loajální k prezidentovi, z nichž mnozí jsou maskovaní, pokračují v zatýkání lidí na ulicích ...
Až na to, že se to děje ve Spojených státech amerických, a proto o tom tak úplně nemluvíme. To není jediný důvod. Je to také proto, že Donald Trump kráčí k autoritářství tak vytrvale, každý den udělá další krok nebo dva, že si na to člověk snadno zvykne: nemůžete být neustále v šoku. A kromě toho, rozumní lidé se bojí, aby nezněli přehnaně nebo hystericky: jejich instinktem je spíše bagatelizovat, než křičet na plné pecky.
Je tu ještě něco jiného. Trumpovo diktátorské chování je tak drzé, tak okaté, že paradoxně jej ignorujeme. Nemůžeme uvěřit tomu, co vidíme.
Ale tady je to, co vidíme. Trump nasadil národní gardu do ulic Washingtonu DC, takže nyní v hlavním městě hlídkuje 2 000 těžce ozbrojených vojáků. Záměrně se odvolává na boj proti kriminalitě, ale násilná kriminalita v DC byla v době, kdy učinil tento krok, na nejnižší úrovni za posledních 30 let. Prezident varoval, že Chicago bude další na řadě, možná i Baltimore. V červnu vyslal národní gardu a mariňáky do Los Angeles, aby potlačili protesty proti jeho imigrační politice, protesty, které podle vlády představovaly „povstání“. Demonstranti si stěžovali na maskované muže z ICE, imigrační agentury, která díky Trumpovi nyní disponuje rozpočtem srovnatelným s rozpočtem největších armád světa a unáší lidi z ulic nebo je vytahuje z aut.
Všechna tato města jsou řízena demokraty a není náhodou, že mají velký podíl černošského obyvatelstva. Jsou potenciálními centry opozice proti Trumpově vládě a on je chce mít pod svou kontrolou. Ústava trvá na tom, že státy mají vlastní pravomoci a že dosah federální vlády by měl být omezen – princip, který byl donedávna pro republikány posvátný – ale to je nyní jedno.
Cílem je kontrola, hromadění moci v rukou prezidenta a odstranění nebo neutralizace jakékoli instituce nebo osoby, která by mu mohla stát v cestě. To je hlavní logika, která vysvětluje každé Trumpovo jednání, velké i malé, včetně jeho války proti médiím, soudům, univerzitám a úředníkům federální vlády. Pomáhá to vysvětlit, proč agenti FBI minulý týden v 7 hodin ráno provedli razii v domě a kanceláři Johna Boltona, bývalého Trumpova poradce pro národní bezpečnost a nyní jednoho z jeho nejhlasitějších kritiků. A proč prezident temně naznačil, že má v hledáčku bývalého guvernéra New Jersey Chrise Christieho.
Proto porušil všechny konvence a možná i americké zákony, když se pokusil odvolat Lisu Cookovou z funkce členky rady Federálního rezervního systému na základě neprokázaných obvinění z hypotečního podvodu. Vzor je jasný: Trump využívá vládní instituce k pronásledování svých nepřátel způsobem, který připomíná to nejhorší z Richarda Nixona.
S klesajícími preferencemi, zejména v oblasti hospodářské politiky, Trump touží po opojení amerického obyvatelstva, které mu přinese snížení úrokových sazeb. Nezávislá centrální banka mu to nedovolí, a tak chce Fed odsunout stranou a uchvátit moc nad stanovováním úrokových sazeb. Všimněte si zdůvodnění, které tento týden nabídl JD Vance, že Trump je „mnohem schopnější činit tato rozhodnutí“ než „nevolení byrokraté“, protože ztělesňuje vůli lidu. Toto uvažování je čistým autoritářstvím, které tvrdí, že základní princip americké ústavy, oddělení moci, by měl být odsunut stranou, protože veškerá legitimní autorita spočívá v rukou jediného člověka.
Největší kontrolu nad Trumpem by samozřejmě představovala opozice, která by zvítězila v demokratických volbách, konkrétně demokraté, kteří by v listopadu 2026 převzali kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů. Trump se snaží, aby to bylo nemožné: svědčí o tom bezostyšné manipulování s volebními okrsky v Texasu, kde republikáni na Trumpův příkaz překreslili hranice volebních okrsků, aby si zajistili pět dalších bezpečných křesel ve Sněmovně. Trump chce, aby se více států přidalo k Texasu, protože demokraticky ovládaná Sněmovna by měla kontrolní pravomoci, kterých se oprávněně obává.
Mezitím, zřejmě pod vlivem svého setkání s Vladimirem Putinem, opět vede válku proti korespondenčnímu hlasování, které bezdůvodně označuje za podvodné, a zároveň požaduje nové sčítání lidu, které by vyloučilo migranty bez dokladů – kroky, které buď pomohou republikánům zvítězit v roce 2026, nebo mu umožní argumentovat, že vítězství demokratů bylo nelegitimní a mělo by být zrušeno.
Ve stejném duchu nyní Trumpova Bílý dům argumentuje, že v USA by měla mít právo vykonávat moc pouze jedna strana. Jak jinak interpretovat slova klíčového Trumpova poradce Stephena Millera, který tento týden pro Fox News prohlásil, že „Demokratická strana není politická strana, ale domácí extremistická organizace“.
Stejný obraz se opakuje na všech frontách, ať už jde o plány na novou vojenskou přehlídku na počest Trumpa nebo o propouštění zdravotnických úředníků, kteří trvají na tom, aby věda měla přednost před politickou loajalitou. Je odhodlán hromadit moc pro sebe a být vnímán jako ten, kdo hromadí moc pro sebe, i když to znamená odchýlit se od ortodoxní ekonomické konzervativnosti a nechat federální vládu získat podíl v dosud soukromých společnostech. Chce vládnout nad všemi aspekty života v USA. Jak sám Trump tento týden řekl: „Mnoho lidí říká: ‚Možná bychom chtěli diktátora.‘“ Bývalý poradce Obamy David Axelrod není sám, když říká: „Dostali jsme se do Maďarska rychleji, než jsem si kdy dokázal představit.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse