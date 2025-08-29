Izraelská válka v Gaze zabila přes 63 000 Palestinců a 322 jich umořila hladem
29. 8. 2025
Známky hladomoru všude v Gaze
Spolu se zaměstnanci UNICEFu jsem navštívil podporované výživové centrum v srdci oblasti vysídlení v západní části Gazy, píše reportér Hani Mahmoud.
Tyto stany jsou zřízeny na podporu rodin, které sem přivádějí své děti, aby byly vyšetřeny a léčeny pro podvýživu.
Viděli jsme matky nesoucí děti s jasnými známkami podvýživy. Viděli jsme mnoho případů s příznaky hladovění a dehydratace. A viděli jsme, že doplňky stravy dostupné v těchto centrech nestačí k pokrytí potřeb.
Jedno dítě bylo převezeno do nemocnice al-Shifa, protože centrum nemělo dostatečné zdroje k jeho léčbě.
Hladomor již není jen hrozbou na obzoru. Je to viditelná realita. Známky hladomoru jsou všude.
Izrael provádí genocidní taktiku v Gaze: úředník ministerstva
Munir al-Bursh, generální ředitel ministerstva zdravotnictví v Gaze, hovořil o operacích izraelské armády v pobřežní enklávě.
Izraelské síly používají v Gaze denně sedm až deset výbušných robotů.
Armáda páchá v pásmu všechny druhy genocidy.
Izraelský plán donutit obyvatele Gazy k odchodu selže.
Od úsvitu bylo při izraelských útocích na Gazu zabito 51 lidí
Počet Palestinců, kteří byli od úsvitu zabiti izraelskou palbou v Gaze, vzrostl na 51, podle zdrojů z nemocnic v tomto území.
Mezi oběťmi bylo nejméně sedm lidí, kteří byli zabiti, když hledali pomoc poblíž takzvaného Netzarimského koridoru v centrální Gaze, uvedli.
Turecko uzavře vzdušný prostor a přeruší obchodní vztahy s Izraelem kvůli válce v Gaze
Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan uvedl, že jeho země zcela přeruší ekonomické a obchodní vztahy s Izraelem a uzavřela svůj vzdušný prostor pro izraelská letadla kvůli napětí kolem války v Gaze.
Na mimořádném zasedání tureckého parlamentu věnovaném Gaze Fidan řekl, že Izrael „v posledních dvou letech páchá v Gaze genocidu a ignoruje základní humanitární hodnoty přímo před očima celého světa“.
Fidan řekl, že agresivní politika Izraele přesahuje hranice Gazy a hrozí, že region pohltí konflikt.
„Bezohledné útoky Izraele na Gazu, Libanon, Jemen, Sýrii a Írán jsou nejjasnějším znakem mentality teroristického státu, který se vzpírá mezinárodnímu řádu,“ řekl.
„Čas se krátí“: Rodiny zajatců vyzývají izraelskou vládu, aby se připojila k jednání o příměří
Izraelské fórum rodin zajatců a pohřešovaných osob, které organizovalo rozsáhlé protesty požadující příměří a návrat zajatců v Gaze, truchlilo nad ztrátou Ilana Weisse, jehož tělo dnes izraelská armáda nalezla.
Izraelští osadníci zaútočili na město poblíž Nablusu na okupovaném Západním břehu
Skupina izraelských osadníků zaútočila na beduínské shromáždění ve městě Duma na okupovaném Západním břehu, asi 25 km jihovýchodně od Nablusu, napadla jednoho muže, rozbila mu telefon a dopustila se vandalismu, uvádí agentura Wafa.
35letý Palestinec Thamin Khalil Reda Dawabsheh byl zastřelen izraelskými osadníky při útoku v Dumě na začátku tohoto měsíce.
Nyní se provizorně ukrývají na západním konci města Gaza, které také zůstává pod obrovským tlakem izraelské armády. Říkají, že jsou uvězněni a nemají kam se uchýlit.
Netanjahu se spoléhá na „politiku riskování“ k prosazení strategie vůči Gaze
Politický analytik Akiva Eldar říká, že premiér Benjamin Netanjahu možná ve své strategii vůči pobřežní enklávě používá „politiku riskování“ v naději, že později bude moci prohlásit, že jeho tvrdý přístup vůči Hamásu přinesl výsledky.
Eldar však varoval, že Netanjahu postupuje bez podpory izraelských bezpečnostních složek a veřejnosti.
„Většina, dokonce i voliči Likudu v jeho volebním obvodu, by raději viděla konec války a návrat izraelských zajatců domů,“ řekl Al Jazeera.
Eldar však poznamenal, že Netanjahuova strategie v Gaze se tím nezdá být ovlivněna, a poukázal na stabilitu izraelského akciového trhu a směnného kurzu izraelského šekelu.
„Je to zázrak. Kdyby někdo přišel z Měsíce a nevěděl o válce a podíval se jen na tato čísla, nevěřil by vám, kdybyste mu řekli, že Izrael je zapojen do strašné, velmi nákladné války,“ dodal.
Izraelská armáda zahájila „počáteční fázi“ útoku na město Gaza
Izraelská armáda oznámila, že zahájila „počáteční fázi“ ofenzívy na město Gaza, když prohlásila největší městské centrum v obléhaném území za „bojovou zónu“ a oznámila pozastavení denních přestávek v boji, které umožňovaly vstup humanitární pomoci do města postiženého hladomorem.
„Nečekáme. Zahájili jsme přípravné operace a počáteční fáze útoku na město Gaza,“ napsal v pátek na Twitteru mluvčí izraelské armády Avichay Adraee.
„V současné době operujeme s velkou silou na okraji města,“ uvedl.
Oznámení přišlo poté, co izraelská armáda potvrdila, že pozastavila takzvané „taktické přestávky“ ve svých útocích na město v severní Gaze, které dříve umožňovaly omezené humanitární operace.
Počet obětí v Gaze přesáhl 63 000
Podle ministerstva zdravotnictví enklávy bylo během 24 hodin při izraelských útocích v Gaze zabito nejméně 59 Palestinců, včetně 23 lidí hledajících pomoc, a 224 bylo zraněno.
Izraelská válka v Gaze si od 7. října 2023 vyžádala 63 025 palestinských obětí a 159 490 zraněných, dodalo ministerstvo.
Celkový počet lidí hledajících pomoc, kteří byli zabiti od 27. května, kdy Izrael zavedl nový mechanismus distribuce pomoci prostřednictvím americké organizace GHF, dosáhl 2 203, přičemž více než 16 228
Pět duchovních a 440 vysídlených osob zůstane v katolickém kostele v městě Gaza i přes ofenzivu
Mluvčí jediného katolického kostela v Gaze uvedl, že asi 440 lidí, kteří se tam uchýlili, se jednomyslně dohodlo zůstat, i přes zprávy, že Izrael se chystá zahájit novou vojenskou ofenzivu na palestinském území.
Farid Jubran řekl agentuře Associated Press, že jejich rozhodnutí zůstat v kostele Svaté rodiny v Gaze bylo učiněno z vlastní vůle a „nebylo lidem vnuceno“.
Uvedl, že v kostele zůstalo také pět duchovních, aby pomáhali lidem, kteří tam našli útočiště, včetně žen, dětí a starších osob. Jubran, který se momentálně nachází mimo Gazu, však řekl, že je „na nich“, zda kostel později opustí.
Mluvčí uvedl, že v kostele nebyla přijata žádná další opatření k posílení bezpečnosti lidí.
Řekl, že „když cítíme nebezpečí, lidé se přiblíží ke zdem nebo k čemukoli, co jim poskytuje větší ochranu“, ale že kostel „nemá žádné konkrétní obranné prostředky“.
V Gaze zemřelo hlady dalších pět Palestinců
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze zaznamenalo za posledních 24 hodin pět úmrtí „v důsledku hladomoru a podvýživy“, včetně dvou dětí.
Celkový počet úmrtí souvisejících s hladem tak vzrostl na 322, z toho 121 dětí.
Týden po vyhlášení hladomoru nedošlo k nárůstu pomoci v Gaze: šéf charitativní organizace
Vyhlášení hladomoru v některých částech Gazy globálním monitorem hladomoru před týdnem nevedlo k žádnému znatelnému nárůstu pomoci v tomto území, říká Amjad Shawa, šéf sítě nevládních organizací.
„V případě hladomoru v Gaze nedošlo k žádnému zlepšení, nevidíme žádné skutečné úsilí o řešení této situace,“ řekl Al Jazeera. „Očekávali jsme, že dojde k reálným zásahům, k tlaku ze strany mezinárodního společenství na zrušení blokády.“
Uvedl, že od pátečního vyhlášení hladomoru v provincii Gaza zemřelo hlady více lidí, zatímco mnoho dalších začalo trpět podvýživou.
Množství pomoci proudící do Gazy je stále „velmi omezené“ a stačí pouze na pokrytí potřeb asi 10 % obyvatelstva, řekl.
Záběry ukazují obrovské exploze při izraelských demoličních operacích v Gaze
Záběry zveřejněné na sociálních médiích zachycují hlasité exploze a obrovské oblaky kouře stoupající z čtvrtí v Gaze, kde izraelská armáda provádí demoliční operace.
Záběry, zveřejněné na Instagramu a ověřené agenturou Al Jazeera pro ověřování faktů Sanad, ukazují silné výbuchy, když izraelská armáda zaútočila na čtvrti Zeitoun a Sabra.
Největší flotila pro Gazu doufá, že vyvine tlak na Izrael, aby ukončil blokádu
Propalestinští aktivisté, kteří se v neděli chystají vyplout ze Španělska do Gazy na desítkách lodí s humanitární pomocí, vyzvali vlády, aby vyvinuly tlak na Izrael, aby jejich flotilu – dosud největší – propustil přes námořní blokádu.
Švédská aktivistka Greta Thunbergová a portugalská levicová politička Mariana Mortagua byly mezi stovkami lidí ze 44 zemí, kteří měli vyplout z několika přístavů do Gazy jako součást globální flotily Sumud. Sumud znamená v arabštině „vytrvalost“.
Izrael během 15 let blokády zmařil četné pokusy, včetně vylodění speciálních jednotek v roce 2010, při kterém bylo zabito nejméně devět tureckých aktivistů.
Podle Saifa Abukesheka, jednoho z organizátorů, je nyní na politicích, aby vyvinuli tlak na Izrael, aby flotilu propustil.
„Musí jednat, aby ochránili lidská práva a zajistili flotile bezpečný průjezd,“ řekl ve čtvrtek v Barceloně agentuře Reuters tento Palestinec, který žije ve Španělsku.
V červnu izraelské námořní síly obsadily a zabavily jachtu plující pod britskou vlajkou, na které se mimo jiné nacházela Thunbergová.
Britská vláda vysvětluje, proč izraelští představitelé nesmějí na veletrh zbraní
Již dříve jsme informovali, že britská vláda zakázala izraelské vládní delegaci účast na významném veletrhu zbraní, který se bude konat příští měsíc v Londýně, což vyvolalo obvinění Izraele z diskriminace.
Zde je vyjádření mluvčího britské vlády k důvodům rozhodnutí nepozvat izraelské úředníky na veletrh.
„Rozhodnutí izraelské vlády dále eskalovat vojenskou operaci v Gaze je špatné,“ uvádí se v prohlášení. „V důsledku toho můžeme potvrdit, že žádná delegace izraelské vlády nebude pozvána na veletrh DSEI UK 2025.“
Prohlášení dále uvádí: „Musí existovat diplomatické řešení, které ukončí tuto válku, a to okamžitým příměřím, návratem rukojmích a nárůstem humanitární pomoci obyvatelům Gazy.“
