Irská velvyslankyně v Německu vyjádřila tamějším úřadům znepokojení, že irská demonstrantka byla mlácena německou policií pěstí do obličeje
31. 8. 2025
Ambassador contacts German officials after Irish activist ‘punched in the face by police’ during Gaza protest in Berlin https://t.co/L2K7BEbboo— Irish Independent (@Independent_ie) August 30, 2025
Irsá velvyslankyně v Německu kontaktovala německé úřady a vyjádřila jiml „znepokojení“ nad incidentem, při kterém byla irská protestující napadena policisty během pro-palestinské demonstrace v Berlíně.
Záběry sdílené na sociálních médiích ukazují, jak irská aktivistka Kitty O'Brienová dostala ránu pěstí do obličeje od policie, než byla odvedena z protestu.
Ministerstvo zahraničních věcí potvrdilo, že Maeve Collinsová, velvyslankyně Irska v Německu, a vysocí úředníci ministerstva „vyjádřili německým úřadům naše znepokojení nad incidentem“.
Německé ministerstvo zahraničních věcí a obchodu je si vědomo daného incidentu,“ uvedl mluvčí.
„Úředníci ministerstva jsou připraveni poskytnout dotčeným občanům konzulární pomoc, pokud o ni požádají.“
Objevilo se video, na kterém je vidět, jak irská aktivistka byla ve čtvrtek během protestu v Berlíně proti „úmyslnému zabíjení novinářů v Gaze“ opakovaně udeřena policisty do obličeje.
Série videí zveřejněných IrishBlocBerlin na Instagramu ukazuje Kitty O'Brienovou, jak si drží nos a zvedá zakrvácené ruce k německé policii a křičí: „Jejich krev je na vašich rukou.“
Záběry pak ukazují, jak aktivistu dva policisté vytahují z davu.
Berlínská policie byla obviněna z „brutálního zacházení a zkrvavení irské aktivistky“, přičemž skupina Irish Palestine Solidarity Campaign popsala jednání policistů jako „neomluvitelné“.
„Jedná se o nejnovější hanebný incident v dlouhé řadě brutálních útoků na pokojné palestinské demonstranty,“ uvedla.
„Německo dává světu najevo svou spoluúčast na genocidě jak slovy, tak činy. Kitty pouze protestovala a plnila svou povinnost dodržovat mezinárodní právo, což je povinnost, kterou německý stát opakovaně ignoruje.
„Německo si musí uvědomit, že poskytování politické a materiální podpory probíhající genocidě nesnižuje jeho vinu za holocaust.
„Požadujeme, aby naše vláda okamžitě zasáhla ve prospěch Kitty a všech, kteří nadále trpí policejní brutalitou za to, že se postavili proti genocidě, etnickým čistkám a apartheidu.“
Polizei Berlin ve svém prohlášení uvedla, že incident nahlásila policejnímu dozorčímu orgánu.
„Během násilné demonstrace v berlínské čtvrti Mitte byla zadržena demonstranka cizího původu,“ uvedla.
Prohlášení dodalo, že „navzdory opakovaným výzvám“ k opuštění oblasti O'Brien „odmítla uposlechnout a slovně urážela a fyzicky napadala několik policistů“.
„Policisté byli nuceni použít okamžitou sílu, včetně vybraných cílených úderů, aby překonali odpor a provedli zatčení,“ uvádí se v prohlášení.
„Existují jasné důkazy o verbálních urážkách, které tento jedinec vykřikoval, od označování policistů za „podporovatele genocidy“, „zasrané nacisty“ a „měli byste se stydět – děti hladoví“ až po mnoho dalších výroků.“
Berlínská policie dodala, že „osoba byla předána lékařskému týmu Berliner Feuerwehr [hasičského sboru]“ a uvedla, že „vyšetřování pokračuje“.
