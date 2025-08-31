Irská velvyslankyně v Německu vyjádřila tamějším úřadům znepokojení, že irská demonstrantka byla mlácena německou policií pěstí do obličeje

Irsá velvyslankyně v Německu kontaktovala německé úřady a vyjádřila jiml „znepokojení“ nad incidentem, při kterém byla irská protestující napadena policisty během pro-palestinské demonstrace v Berlíně.

Záběry sdílené na sociálních médiích ukazují, jak irská aktivistka Kitty O'Brienová dostala ránu pěstí do obličeje od policie, než byla odvedena z protestu.

Ministerstvo zahraničních věcí potvrdilo, že Maeve Collinsová, velvyslankyně Irska v Německu, a vysocí úředníci ministerstva „vyjádřili německým úřadům naše znepokojení nad incidentem“.

Německé ministerstvo zahraničních věcí a obchodu je si vědomo daného incidentu,“ uvedl mluvčí.

 
„Úředníci ministerstva jsou připraveni poskytnout dotčeným občanům konzulární pomoc, pokud o ni požádají.“

Objevilo se video, na kterém je vidět, jak irská aktivistka byla ve čtvrtek během protestu v Berlíně proti „úmyslnému zabíjení novinářů v Gaze“ opakovaně udeřena policisty do obličeje.

Série videí zveřejněných IrishBlocBerlin na Instagramu ukazuje Kitty O'Brienovou, jak si drží nos a zvedá zakrvácené ruce k německé policii a křičí: „Jejich krev je na vašich rukou.“

Záběry pak ukazují, jak aktivistu dva policisté vytahují z davu.

Berlínská policie byla obviněna z „brutálního zacházení a zkrvavení irské aktivistky“, přičemž skupina Irish Palestine Solidarity Campaign popsala jednání policistů jako „neomluvitelné“.

„Jedná se o nejnovější hanebný incident v dlouhé řadě brutálních útoků na pokojné palestinské demonstranty,“ uvedla.

„Německo dává světu najevo svou spoluúčast na genocidě jak slovy, tak činy. Kitty pouze protestovala a plnila svou povinnost dodržovat mezinárodní právo, což je povinnost, kterou německý stát opakovaně ignoruje.

„Německo si musí uvědomit, že poskytování politické a materiální podpory probíhající genocidě nesnižuje jeho vinu za holocaust.

„Požadujeme, aby naše vláda okamžitě zasáhla ve prospěch Kitty a všech, kteří nadále trpí policejní brutalitou za to, že se postavili proti genocidě, etnickým čistkám a apartheidu.“

Polizei Berlin ve svém prohlášení uvedla, že incident nahlásila policejnímu dozorčímu orgánu.

„Během násilné demonstrace v berlínské čtvrti Mitte byla zadržena demonstranka cizího původu,“ uvedla.

Prohlášení dodalo, že „navzdory opakovaným výzvám“ k opuštění oblasti O'Brien „odmítla uposlechnout a slovně urážela a fyzicky napadala několik policistů“.

„Policisté byli nuceni použít okamžitou sílu, včetně vybraných cílených úderů, aby překonali odpor a provedli zatčení,“ uvádí se v prohlášení.

„Existují jasné důkazy o verbálních urážkách, které tento jedinec vykřikoval, od označování policistů za „podporovatele genocidy“, „zasrané nacisty“ a „měli byste se stydět – děti hladoví“ až po mnoho dalších výroků.“

Berlínská policie dodala, že „osoba byla předána lékařskému týmu Berliner Feuerwehr [hasičského sboru]“ a uvedla, že „vyšetřování pokračuje“.

Mluvčí německého ministerstva zahraničních věcí uvedl: „Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu je informováno o zprávách o daném incidentu a je připraveno poskytnout konzulární pomoc.“

Zdroj v angličtině ZDE

