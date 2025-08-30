Polovina registrovaných voličů v USA konstatuje, že Izrael páchá v Gaze genocidu
Průzkum Quinnipiac ukazuje, že 50 procent registrovaných voličů je nyní přesvědčeno, že Izrael páchá v Gaze genocidu – což je dosud nejvyšší zaznamenané číslo. Průzkum poukazuje na ostré rozdíly mezi stranami, rostoucí sympatie demokratů k Palestincům a rekordní odpor k další vojenské pomoci USA
Podle nového průzkumu Quinnipiac University zveřejněného ve středu polovina registrovaných amerických voličů tvrdí, že Izrael páchá v Gaze genocidu. Tento výsledek představuje dosud nejvyšší číslo zaznamenané ve Spojených státech v otázce, která se přesunula z okraje politické debaty do hlavního proudu.
Průzkum, který byl proveden ve dnech 21. až 25. srpna mezi 1 220 registrovanými americkými voliči, zjistil, že 50 procent z nich se na základě toho, co vědí o válce v Gaze, domnívá, že Izrael páchá genocidu, zatímco 35 procent si to nemyslí a 15 procent bylo nerozhodnutých.
Výsledky také odhalují ostré rozdělení podle stranické příslušnosti: 77 procent demokratů a 51 procent nezávislých uvedlo, že Izrael páchá genocidu, zatímco 64 procent republikánů toto obvinění odmítlo.
Průzkum Quinnipiac také zjistil, že 60 procent voličů je proti poskytnutí další vojenské pomoci Izraeli ze strany USA, což je nejvyšší míra odporu a nejnižší míra podpory od 7. října, kdy útoky Hamásu vyvolaly brutální vojenskou reakci Izraele. Pouze 32 procent je pro další pomoc. Tři čtvrtiny demokratů a dvě třetiny nezávislých voličů jsou proti novým výdajům, zatímco většina republikánů je podporuje.
V otázce sympatií v konfliktu byli voliči téměř rovnoměrně rozděleni, i když většinou podle stranických linií, přičemž republikáni sympatizovali s Izraelci a demokraté s Palestinci. Třicet sedm procent uvedlo, že více sympatizuje s Palestinci, a 36 procent s Izraelci, což jsou čísla, která představují nejvyšší skóre pro Palestince a nejnižší pro Izraelce v průzkumu Quinnipiac od roku 2001, kdy byla tato otázka poprvé položena.
„Podpora Palestinců roste, zatímco zájem o vojenskou podporu Izraele prudce klesá. A tvrdé hodnocení způsobu, jakým Izrael vede kampaň v Gaze, vyvolává slovo hanba,“ uvedl při zveřejnění výsledků analytik průzkumu Quinnipiac Tim Malloy.
Rekordně vysoká čísla Quinnipiac přicházejí v době, kdy jiné celostátní průzkumy ukazují podobný vzestupný trend v posledních týdnech. Průzkum Critical Issues Poll Univerzity Marylandu, který provedl profesor Shibley Telham a který se uskutečnil ve dnech 29. července až 7. srpna mezi americkými dospělými, uvádí, že 41 procent respondentů popsalo izraelské akce jako genocidu nebo „podobné genocidě“, což je výrazný nárůst oproti 23 procentům o rok dříve.
Dva celostátní průzkumy provedené téměř současně na začátku srpna ukázaly podobné výsledky: průzkum YouGov/Economist provedený v období od 1. do 4. srpna zjistil, že 42 procent respondentů označuje jednání Izraele za genocidu, zatímco průzkum Data for Progress provedený v období od 1. do 3. srpna uvádí ještě vyšší číslo, a to 47 procent. Průzkum Quinnipiac zaznamenal dosud nejvyšší úroveň, kdy 50 procent voličů nyní tvrdí, že Izrael páchá genocidu.
Formulace této otázky se v jednotlivých průzkumech mírně lišila, což může do jisté míry vysvětlovat rozdíly ve výsledcích. Celkový trend je však jasný: stále více Američanů přijímá jazyk, který byl dříve vyhrazen pro zprávy o lidských právech a mezinárodní právní dokumenty.
Při pohledu na všechny čtyři průzkumy vynikají dva vzorce: demokraté a mladší voliči jsou mnohem více než republikáni a starší voliči nakloněni popisovat izraelské akce jako genocidu. V průzkumu Univerzity Marylandu například dvě třetiny demokratů souhlasily s označením genocida, zatímco u republikánů to bylo pouze 14 procent. Mezi voliči do 35 let téměř polovina použila tento výraz, zatímco pouze 10 procent v této věkové skupině uvedlo, že izraelské akce jsou oprávněné a nejde o genocidu.
Aktivisté protestují proti federálnímu převzetí policejních pravomocí v District of Columbia prezidentem Donaldem Trumpem poblíž Bílého domu, v sobotu, začátkem srpna, ve Washingtonu. Zdroj: Alex Brandon/AP
Od počátku izraelské vojenské kampaně v Gaze, která začala bezprostředně po útoku Hamásu 7. října, zuří debata o tom, jak označit izraelské akce, přičemž termín „genocida“ má morální i právní váhu.
