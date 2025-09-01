Když Horákovi přijdou bránit jiné Horákovy
1. 9. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 4 minuty
Přirozeně, když rasista, který nepřijímá, že je rasista, vidí, jak je odhalen jiný rasista, začne se bránit, protože má freudovskou potřebu spasení od poznání, že je jen strašlivý paranoidní zbabělec bez empatie, který se snaží uklidnit své emocionální nejistoty tím, že nenávidí někoho jiného a údajně méně hodnotného (aby zvýšil svou vlastní hodnotu). V reakci na článek https://blisty.cz/art/128332-dva-e-maily-od-stejne-osoby-s-odstupem-25-let-stejna-ceska-xenofobie.html jsem dostal tento e-mail (chyby neopravujeme):
Od: **********@seznam.cz
Komu: fabianogolgo@gmail.com
Datum: 31. 8. 2025 8:44:15
Předmět: Poznámka
Milan V******
Komu: fabianogolgo@gmail.com
Datum: 31. 8. 2025 8:44:15
Předmět: Poznámka
Vážený pane Golgo!
Vaše reakce,na dvě vyjádření pana Horáka,mě přiměla ke krátké reakci.Podle mých zkušeností pan Horák popsal před 25 lety i nyní fakta.V ničem se nemýlil a Vaše články, na tom nezmění,vubec nic.Možná žijete v jiné zemi a Váš popis situace, má svoje duvody,ale to na tom , nemění vubec nic.Všichni,kdo mají všech pět pohromadě,tak to vidí a mají svoje zkušenosti s tím,co obhajujete.I když Vás názor obyčejných občanu zřejmě nezajímá,tak mě [sic] to nedá a rád bych Vám sdělil,že Vaše argumenty,.se podle mého názoru . velmi míjejí s realitou a o duvodu Vašeho kladného stanoviska k migraci uderníku z Afriky,raději nebudu spekulovat. Milan V******
===
Zde je moje odpověď:
Pane V****,
váš e-mail je tak dokonalou ukázkou hospodského mudrování, že by se měl tisknout do učebnic demagogie. Pojďme si to srovnat:
1. „Pan Horák se nikdy nemýlil“
To myslíte vážně? Člověk, který už v 90. letech prorokoval, že nás „za pár let zničí cikáni“? Jsme v roce 2025 a Česká republika nezanikla, naopak – patří k nejbezpečnějším a nejklidnějším zemím světa. Horákovy apokalypsy mají stejnou hodnotu jako Sibylla z věštírny na pouti: pokaždé špatně, ale vždy s vášnivým přesvědčením. Pokud tohle nazýváte „fakta“, tak se nezlobte, ale asi používáte jiný slovník než zbytek lidstva.
2. „Všichni, kdo mají všech pět pohromadě, to vidí“
Klasický trik: vy se pasujete na mluvčího „obyčejných lidí“ a každého, kdo nesdílí vaši posedlost migranty, rovnou degradujete na blázna. Jenže ono je to přesně obráceně. Statistiky, data, realita – všechno ukazuje, že ta vaše hrůzostrašná pohádka prostě neexistuje.
3. „Vaše argumenty se míjejí s realitou“
Pane V*****, realita se s vámi míjí každý den, když jdete do obchodu, na ulici nebo do tramvaje. Žádné „no-go zóny“, žádné hordy migrantů – jen vaše vlastní fantazie, které vám podsouvají bulvární weby a youtube kanály. Realita je nudná, nezáživná a bez vaší apokalyptické dramatičnosti. Proto ji musíte přikrášlit strachem a nenávistí.
4. „O důvodech vašeho kladného vztahu k migrantům raději nebudu spekulovat“
Tady jste se odkopal úplně. Nemáte argumenty, tak naznačujete, že za jiným názorem musí být spiknutí, úplatky nebo skrytá agenda. Přesně tenhle styl myšlení je důvod, proč se pak lidé jako vy chytají každé konspirační teorie, od Sorose až po chemtrails. Ne, pane V..., já nemusím mít žádné „tajné důvody“. Úplně stačí otevřít statistiky, výzkumy a zprávy – a tam je realita jasně vidět. Jenže ta se vám do vašich „fakt“ nehodí.
Shrnutí:
Pan Horák byl a je rasistický prorok zkázy, vy jste jeho věrný opakovač a oba se zaklínáte „zdravým rozumem obyčejných lidí“, zatímco ignorujete všechna fakta. Jste jako ti středověcí kazatelé, co varovali, že kometa na obloze je jistým znamením konce světa. Konec světa se nekonal, komety lítají dál a kazatelé zůstali jen pro smích.
Takže až příště budete psát o „všech pěti pohromadě“, zkuste si nejdřív spočítat, kolik prstů vám chybí na ruce, když se snažíte tyhle fantasmagorie vydávat za skutečnost.
S pozdravem,
Fabiano Golgo
P.S. Mimochodem, každý, kdo má skutečně „pět pohromadě“, ví, že po čárce a tečce následuje mezera a nedělá pravopisné chyby. Vy to ale důsledně ignorujete, což jen ukazuje, že vaše vzdělání má do dokonalosti hodně daleko. Proto jsou vaše soudy o migraci asi tak relevantní, jako by řezník radil zubaři, jak spravit zub.
