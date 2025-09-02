Trump v úterý vystoupil před kamerami a odmítl tvrzení, že je mrtvý

Je s Trumpem skutečně všechno zdravotně v pořádku?
2. 9. 2025Aktualizace: Trump má prý veřejně vystoupit dnes veĉer. Spekulace na sociálních sítích pokračují. Tahle je docela zajímavá: Je to už ŠEST DNÍ [tedy dnes v úterý už OS...
"Jak jstše zjistil o víkendu, že jste mrtvý?" zeptal se na zdlouhavé tiskové konferenci v úterý v Bílém domě Trumpa reportér. Dodal, že se spekulace o tom, že je Trump nemocen nebo je mrtvý, se virálně rozšířily po sociálních sítích a viděly je miliony lidí. Trump popřel, že by viděl zprávu o své smrti, ale přiznal. že věděl, že se o něm šíří dohady, že je nemocný. Vedl svou zdlouhavou tiskovou konferenci přes dvě hodiny, mluvil sebechvalně a nesouvisle bez zastávky po dlouhou dobu a šířil jako obvykle nejrůznější lži. Odmítl se vyjádřit k Vladimíru Putinovi. V níže uvedeném klipu, je typické, že reportér hovořil o spekulacích na sociálních sítích, Trump toizkreslil a zaútočil na "lživý tisk".
"How did you find out over the weekend that you were dead?"— Sky News (@SkyNews) September 2, 2025
A reporter asks Donald Trump about an internet rumour that he had died.https://t.co/TC2ROCL7wW
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/BQKbjEYPaW
