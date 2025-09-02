Trump v úterý vystoupil před kamerami a odmítl tvrzení, že je mrtvý

2. 9. 2025

čas čtení 1 minuta

"Jak jstše zjistil o víkendu, že jste mrtvý?" zeptal se na zdlouhavé tiskové konferenci v úterý v Bílém domě Trumpa reportér. Dodal, že se spekulace o tom, že je Trump nemocen nebo je mrtvý, se virálně rozšířily po sociálních sítích a viděly je miliony lidí. Trump popřel, že by viděl zprávu o své smrti, ale přiznal. že věděl, že se o něm šíří dohady, že je nemocný. Vedl svou zdlouhavou tiskovou konferenci přes dvě hodiny, mluvil sebechvalně a nesouvisle bez zastávky po dlouhou dobu a šířil jako obvykle nejrůznější lži. Odmítl se vyjádřit k Vladimíru Putinovi. V níže uvedeném klipu, je typické, že reportér hovořil o spekulacích na sociálních sítích, Trump toizkreslil a zaútočil na "lživý tisk". 



