Trumpova Amerika deportuje ruské disidenty zpět do Ruska

2. 9. 2025

Spojené státy jsou nyní Putinovým partnerem v oblasti deportací. Ruští političtí uprchlíci, kteří hledali bezpečí v USA, jsou vraceni zpět charterovými lety. Po návratu čelí několikahodinovým výslechům bezpečnostních služeb.

27. srpna bylo nejméně 30 ruských občanů deportováno ze Spojených států zpět do Ruska. Podle Dmitrije Valujeva, prezidenta organizace Russian America for Democracy in Russia, se většinou jednalo o žadatele o azyl, kteří uprchli před politickým pronásledováním.

Skutečný počet může být vyšší – Anna Shumova z organizace Russian Seattle for Freedom uvádí, že jen v tomto charterovém letu bylo 60–65 lidí.



 

27. srpna Spojené státy deportovaly nejméně 30 ruských občanů zpět do Ruska, sdělil Dmitrij Valujev, předseda skupiny Russian America for Democracy in Russia, serveru The Insider. Mezi deportovanými byli i žadatelé o azyl. Jak vysvětlil Valujev:

„Nevíme přesně, kolik z nich bylo politických případů – je těžké shromáždit spolehlivé údaje. Ale věřím, že většina z nich byli lidé, kteří požádali o azyl. Problém je, že není jasné, kolik z nich prohrálo své případy související se zadržením a proto byli deportováni, kolik z nich bylo zadrženo na ulici a kolik z nich souhlasilo s dobrovolnou deportací. Jedné osobě se podařilo deportaci vyhnout, ale stále není jisté, zda to ICE zkusí znovu. Teoreticky by neměli – ale v současné době není v ICE žádná důvěra. Víme, že mnoho lidí bylo zadrženo v detenčním centru v Alexandrii v Louisianě, než byli odletěni přes Káhiru.

Vladimir Osechkin, ruský lidskoprávní aktivista v exilu, který provozuje web Gulagu.net, také informoval o deportacích. Říká, že bylo deportováno přibližně 50 lidí a že po příletu do Káhiry byli ruští deportovaní předáni egyptským bezpečnostním službám, než byli odletěni na moskevské letiště Domodědovo. Osechkin tvrdí, že po příletu do Ruska byli nuceni podstoupit „filtraci“ – výslechy, výhrůžky a nátlak. Několik lidí bylo zadrženo, včetně bývalých vojáků, kteří odmítli bojovat ve válce proti Ukrajině. Proti některým z nich byla zahájena trestní řízení z různých důvodů: dezertérství, spolupráce s „nežádoucími organizacemi“, financování extremismu a velezrada. Tyto zprávy o zadržení a výsleších dosud nebyly nezávisle potvrzeny.


