Trumpova Amerika deportuje ruské disidenty zpět do Ruska
2. 9. 2025
The United States is now Putin's deportation partner.— Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) September 1, 2025
Russian political refugees who sought safety in the U.S. are being returned on charter flights. Upon return, they face hours-long interrogations by security services.
🧵Here's what is known about the latest flight: pic.twitter.com/9DxPTUU67o
27. srpna Spojené státy deportovaly nejméně 30 ruských občanů zpět do Ruska, sdělil Dmitrij Valujev, předseda skupiny Russian America for Democracy in Russia, serveru The Insider. Mezi deportovanými byli i žadatelé o azyl. Jak vysvětlil Valujev:
„Nevíme přesně, kolik z nich bylo politických případů – je těžké shromáždit spolehlivé údaje. Ale věřím, že většina z nich byli lidé, kteří požádali o azyl. Problém je, že není jasné, kolik z nich prohrálo své případy související se zadržením a proto byli deportováni, kolik z nich bylo zadrženo na ulici a kolik z nich souhlasilo s dobrovolnou deportací. Jedné osobě se podařilo deportaci vyhnout, ale stále není jisté, zda to ICE zkusí znovu. Teoreticky by neměli – ale v současné době není v ICE žádná důvěra. Víme, že mnoho lidí bylo zadrženo v detenčním centru v Alexandrii v Louisianě, než byli odletěni přes Káhiru.
Vladimir Osechkin, ruský lidskoprávní aktivista v exilu, který provozuje web Gulagu.net, také informoval o deportacích. Říká, že bylo deportováno přibližně 50 lidí a že po příletu do Káhiry byli ruští deportovaní předáni egyptským bezpečnostním službám, než byli odletěni na moskevské letiště Domodědovo. Osechkin tvrdí, že po příletu do Ruska byli nuceni podstoupit „filtraci“ – výslechy, výhrůžky a nátlak. Několik lidí bylo zadrženo, včetně bývalých vojáků, kteří odmítli bojovat ve válce proti Ukrajině. Proti některým z nich byla zahájena trestní řízení z různých důvodů: dezertérství, spolupráce s „nežádoucími organizacemi“, financování extremismu a velezrada. Tyto zprávy o zadržení a výsleších dosud nebyly nezávisle potvrzeny.
Diskuse