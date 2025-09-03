EU připravuje sankce proti Indii a Číně za pomoc Rusku při obchodování s ropou

3. 9. 2025

Pozastavené mírové rozhovory na Ukrajině a stále cyničtější ruské bombardování, které již začalo zasahovat západní instituce, donutily evropské lídry, aby vážně uvažovali o uplatnění sekundárních sankcí. Doposud se Evropská unie snažila neuchylovat se k extrateritoriálním opatřením, ale nyní se přístup změnil.

Aby omezily ruské příjmy z ropy, Francie a Německo budou prosazovat opatření proti "společnostem ze třetích zemí, které podporují ruskou válku", uvádí se ve společném prohlášení vydaném v pátek po setkání obou vlád. "Abychom donutili Rusko vrátit se k jednacímu stolu, budeme i nadále vyvíjet tlak na uvalení dalších sankcí jak z naší strany (a jsme připraveni tak učinit), tak ze strany Spojených států," uvedli po setkání prezident Emmanuel Macron a kancléř Friedrich Merz.

EU již zahrnula indickou rafinerii a dvě čínské banky do předchozích sankčních balíků, ale na sobotním zasedání ministři zahraničí zemí unie diskutovali o významném rozšíření tohoto seznamu, hlásí Euractiv s odvoláním na interní dokument připravený pro tento seznam. Úředníci v EU jsou v poslední době ochotnější, a to i pod tlakem Washingtonu, uplatňovat restriktivní opatření proti strukturám v Číně a Indii, které pomáhají Rusku obcházet sankce a vydělávat peníze na válku.

Ke konci června zařadila EU na černou listinu 535 tankerů stínové flotily. Mnoho společností, které jsou jejich vlastníky a/nebo provozovateli, je registrováno v zemích, jako jsou Spojené arabské emiráty a Indie. Ruské ropné společnosti záměrně využívají zahraniční firmy, aby zakryly spojení s tankery zakoupenými pro stínovou flotilu, řekl Craig Kennedy, expert na takové operace z Harvardovy univerzity. V tomto případě je podle něj mnohem obtížnější uvalit sankce na zúčastněné organizace na základě toho, že byly vytvořeny Ruskem.

Některé země EU, včetně Dánska, navrhují jít nad rámec stávajících opatření a uvažovat o aktivaci takzvaného nástroje EU proti obcházení, píše Euractiv. Byla přijata v roce 2023, ale dosud nebyla použita, a může otevřít cestu k zavedení sekundárních sankcí vůči společnostem ve třetích zemích. Jeho aktivace umožní Bruselu zablokovat vývoz důležitých technologických produktů do zemí, které pomáhají Moskvě obcházet sankce.

V poslední době se mezi tyto země začala připisovat Indie, která před začátkem války ropu z Ruska prakticky nenakupovala, ale nyní podle Centra pro studium energie a čistého vzduchu nakupuje 38 % svého exportu (Čína je na prvním místě se 47 %).

Indie, která nakupuje ruskou ropu se slevou a prodává ropné produkty z ní získané na vývoz za tržní cenu, začala být kritizována Spojenými státy. Od 27. srpna Washington kvůli tomu zvýšil cla pro Indii z 25 na 50 %.

