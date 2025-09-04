Nepamatuji se, že by minulý režim podporoval genocidu
4. 9. 2025 / Daniel Veselý
To, o čem někteří z nás psali už v říjnu 2023, včetně autora těchto řádků, se nyní zdá být expertním konsenzem. Tento týden Mezinárodní asociace odborníků zabývající se studiem genocidy (IASG) drtivou většinou hlasů schválila rezoluci, v níž potvrdila stanoviska dalších expertů na genocidu, expertního panelu OSN a předních lidskoprávních organizací, že izraelská politika a aktivity v Gaze odpovídají právní definici genocidy. Se smíšenými pocity konstatuji, že už včera bylo pozdě. Mezitím česká podpora státu páchajícího první on-line genocidu v dějinách je i nadále prakticky neotřesitelná. Jedná se přitom o hrozivý a nadto velice nebezpečný precedent.
Ačkoli se konsenzus ohledně genocidy v Gaze začal rodit teprve nedávno, ti bystřejší měli jasno už záhy po útocích ze 7. října 2023. Bývalý ministr obrany Joav Gallant tehdy nenechal nikoho na pochybách, co bude následovat po vězeňské vzpouře Hamásu, kdy zabíjeli jak palestinští militanti, tak izraelská armáda (IDF): Izrael uvalil na Palestince žijící v Gaze drakonický kolektivní trest.
Dne 13. října 2023 izraelský odborník zabývající se studiem genocid Raz Segal ve svém textu s názvem A Textbook Case of Genocide označil Gallantův rozkaz z 9. října o uvalení naprosté blokády na Pásmo Gazy za jednoznačný záměr spáchat genocidu tak, jak ji definuje Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidy z roku 1948. „Bojujeme s lidskými zvířaty a podle toho budeme jednat,“ hřímal tehdy Gallant. Západní lídři, jako prezident Biden a šéfka Evropské komise von der Leyen, jeho rasistickou rétoriku následně ještě více zesílili, aby „ospravedlnili rozsáhlé ničení palestinských životů“, jak míní Segal. Dne 15. října 2023 více než 800 vědců a expertů na mezinárodní právo, konfliktní studia a genocidu ve veřejném prohlášení varovalo před možnou genocidou páchanou Izraelem v Gaze. Signatáři poznamenali, že klima pro spáchání genocidy či „genocida v pomalém pohybu“ v pásmu existovaly již před 7. říjnem 2023.
Ano, dějiny navzdory trubačům izraelské hasbary v českém politicko-mediálním aparátu nezahájil útok palestinských ozbrojenců na izraelské kibucy. Tato krvavá vzpoura budoucnosti a svobody zbavených jedinců byla ve světle dusivé, 16 let trvající blokády a periodických masakrů tisíců prostě nevyhnutelná.
Vědci a odborníci, kteří se zprvu zdráhali označit izraelskou destrukci pásma za genocidu, později svá skeptická stanoviska přehodnotili: přední představitel ofenzivního realismu John Mearsheimer v lednu 2024, izraelský historik a odborník na holocaust Amos Goldberg v říjnu 2024 či historik a odborník na holocaust Omer Bartov v červenci 2025. Mezitím William Schabas, jeden z předních odborníků na genocidu a mezinárodní trestní právo, považuje žalobu proti Izraeli vznesenou u ICJ Jihoafrickou republikou za „patrně nejsilnější případ genocidy prezentovaný před Mezinárodním soudním dvorem“. K těmto výzkumníkům se připojily i významné lidskoprávní organizace, které už dříve obvinily Izrael z praktikování apartheidu (vyjma poslední jmenované), což je podle mezinárodního práva zločin proti lidskosti: Amnesty International, Human Rights Watch, Lékaři bez hranic, Be-celem a Lékaři za lidská práva.
Nebýt dekády trvající západní politicko-mediální podpory izraelské okupace, apartheidu a nyní genocidy, Izrael by nikdy nemohl zajít tak daleko. Kdyby šlo o jakýkoli jiný stát z nepřátelského civilizačního okruhu, dávno by byl potrestán masivními sankcemi či by se stal terčem "humanitární intervence". Provázanost Izraele se západními metropolemi, především s Washingtonem, v konečném důsledku vedla k jednomu z nejhorších zločinů moderní doby.
Za této situace - kdy se první expertní hlasy začaly o genocidě v Gaze zmiňovat už na podzim roku 2023 - se Česko spolu s Maďarskem profilovalo jako nejhlasitější zastánce Izraele v Evropě. Nejenže česká diplomacie v OSN a na půdě Evropské unie hlasovala proti příměří v Gaze na základě směšných záminek, ale v poslední době také prohloubila vojenskou spolupráci s Tel Avivem. ČR loni do Izraele vyvezla vojenský materiál v hodnotě 1,2 miliardy korun, což oproti roku 2022 představuje dvojnásobek. Architekt absurdně proizraelské politiky ČR Tomáš Pojar se nedávno nechal slyšet, že Praha svůj ostře proizraelský kurz měnit nehodlá.
Česká republika tak opět prohlubuje svou izolaci na mezinárodní scéně a zadělává si na závažný bezpečnostní problém, kdy se trestuhodná asistence ČR při izraelském vyhlazování Palestinců v Gaze může materializovat v teroristických útocích. Navíc ani minulý režim, pokud mě paměť neklame, nepodporoval genocidu proti žádnému národu. Otřesná hanba, již vládní reprezentace předvádí na mezinárodní scéně bude mít trvalé dopady, a nic už ji nikdy nesmyje.
Diskuse