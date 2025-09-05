Spojené státy končí s podporou východního křídla NATO proti Rusku a bude mír
5. 9. 2025
Říkal jsem si, co tak skvělého se mohlo stát, co jim udělalo takovou radost, když jsem viděl polského a amerického prezidenta, jak stojí bok po boku v Bílém domě, jak se smějí, jak mají palce nahoře.
Co se jim zase podařilo udělat ve prospěch Putina a krajní pravice v Evropě? A už je to jasné: Spojené státy ukončí programy na podporu východních členů NATO na obranu před Ruskem. Podle New York Times jde o stovky milionů dolarů.
V Radiožurnálu říkali, že se to může citelně dotknout třeba Pobaltí. Ale asi i Polska a Rumunska. Doufám, že pan prezident Nawrocki Trumpovi zatleskal a že mu slíbil, že bude dále prosazovat v Polsku a v Evropě Putinův hlavní zájem: likvidaci demokracie pomocí vlády krajní pravice.
Dělají
to tvrdě a inteligentně. Brzy se k nim asi připojí i Babiš.
Naopak údajní zastánci demokracie budou donekonečna jednat o
míru, který se nestane, až Evropu rozežerou Trump s Putinem. Co
se dá nyní, za současných okolností zachránit z Ukrajiny a
Evropy – a jak? To pro demokraty není téma. Mír bude, Trump ho
chce a chce i pět procent na obranu. Zachrání nás. Na pekáči
pro Putina.
Zdroj: https://www.nytimes.com/2025/09/04/us/politics/trump-europe-russia-security.html
p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }a:link { color: #0563c1; text-decoration: underline }
Diskuse