Prahou prošel tichý průvod za dětské oběti v Palestině a Izraeli
5. 9. 2025
TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha 5.9. 2025
Ve čtvrtek 4. září 2025 od 16 hodin se v centru Prahy uskutečnil tichý průvod pod názvem Světlo pro zhasnutá dětství v Palestině a Izraeli. Iniciátory akce jsou Tamara a Tomáš Klusovi, kteří oslovili katolického kněze a profesora Tomáše Halíka, Mikuláše Vymětala z Českobratrské církve evangelické a široké spektrum občanských iniciativ, humanitárních a charitativních organizací. Na průvod navázal benefiční koncert v Lucerna Music Baru, na kterém vystoupila řada osobností z české akademické, hudební a kulturní scény.
Trasa a průběh průvodu
Akce začala v evangelickém kostele U Salvátora (Salvátorská 1, Praha 1), kde zazněly úryvky ze všech tří hlavních náboženských knih – Bible, Koránu a Tóry. Odtud se účastníci vydali v tichém průvodu ke kostelu Nejsvětějšího Salvátora (Křižovnické nám. 1040/3), kde promluvil katolický kněz Tomáš Halík. Následovala společná modlitba a vystoupení dětského sboru Rolnička Praha pod vedením sbormistra Karla Virglera.
Průvod proběhl pietní formou – bez vlajek, transparentů či jiných symbolů. Účastníci přišli v bílém oblečení jako symbolu jednoty a pokoje. Někteří nesli fotografie dětí, jejichž životy předčasně vyhasly v důsledku válek dospělých. Průvod byl tichý, kromě úvodní společné modlitby nebyly jeho součástí žádné proslovy ani hudební doprovod. Organizátoři doporučili, aby účastníci během průvodu nemluvili, případně komunikovali jen potichu, a soustředili se na smysl a poselství akce. Cílem bylo vytvořit prostor pro vnitřní usebrání, vyjádření solidarity a respektu.
Spolupráce napříč společností
Na akci se podíleli občanské iniciativy a neziskové organizace, které dlouhodobě akcentují potřebu dodržování mezinárodního práva a práv civilistů. Mezi potvrzenými organizacemi byli například Lékaři bez hranic, Člověk v tísni, Charita Česká republika, Amnesty International, Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), Svět bez válek a násilí, stopgenocidevgaze, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Mluvme o tom, NEmlčme.cz, Sdružení Přátelé Palestiny, Proti dehumanizaci, Židovský hlas solidarity, Iniciativa za kritickou akademii (IZKA), Palestinský klub, Ne naším jménem! - Za spravedlivý mír na Blízkém Východě, Mezinárodní hnutí solidarity (ISM ČR), Solidarita s Palestinou Olomouc, Plzeň4Palestine, Dekolonizujtepalestinu.cz a HumantoHuman. Český výbor pro UNICEF se zapojil prostřednictvím své výkonné ředitelky Pavly Gomba. Akci také podpořili duchovní, umělci a umělkyně. Spolupráce vznikala s vědomím, že bolest dětí přesahuje rozdíly mezi lidmi.
„Spojujeme se, abychom ve společnosti vytvořili empatickou, informovanou a na lidských právech založenou protiváhu. To, že se nám podařilo propojit tak širokou platformu jednotlivců, skupin a organizací, vnímáme jako velkou sílu – a právě v tom je naše světlo,“ uvádějí organizátoři.
Závěrečný benefiční koncert
Večer vyvrcholil v 19 hodin v Lucerna Music Baru benefičním koncertem pro Gazu pod moderátorským vedením Tomáše Kluse a Hany Řičicové. Úvod večera otevřely Marie Tučková a Sonia Bittar, které zazpívaly palestinskou folklorní píseň Lover’s Hymn. Následně vystoupil Tomáš Klus jako spoluorganizátor celé akce. Velkým překvapením bylo společné vystoupení rapperů Huga Toxxxe a Vladimira 518, kteří po letech poprvé sdíleli jedno pódium. Překonali své dřívější spory a usmířením symbolicky vyjádřili solidaritu s palestinským obyvatelstvem – společně zarapovali skladbu Meleme meleme kávu. Silným momentem se stalo vystoupení přeživšího holocaustu Stephena Kapose a přeživšího Nakby Jamala Fataha. Každý z nich sdílel svůj osobní vztah k Palestině a následně celá Lucerna spontánně skandovala „Free Palestine“.
Na jednom pódiu se pak dále sešli Tamara Klusová, Klára Vytisková, Katarzia, Berenika Kohoutová, Aneta Krejčíková, Emma Smetana, Jordan Haj Hossein, Šimon Bilina, Adam Vopička, Erika Stárková, Martin Chobot, Roman Tomeš, TEZA, Michaela Zemánková, Dagmar Zázvůrková, Lucia Jagerčíková a Sebastian Vadas. Dohromady vystoupilo 23 zpěváků a zpěvaček. Výtěžek koncertu směřoval na pomoc civilnímu obyvatelstvu Gazy prostřednictvím Charity Česká republika.
Poté zazněly velmi silné projevy Anny Šabatové, Zory Hesové, Táni Bednářové a Yary Abu Aataya.
Součástí programu byly také videovzkazy – od izraelského historika Ilana Pappého, lékaře a autora Gabora Matého a dvojice otců Bassama Aramina a Ramiho Elhanana, kteří přišli o své dcery a dnes působí v organizaci Parents Circle Families Forum. Lidskoprávní aktivistka Táňa Bednářová navíc představila autentická videa z Gazy, která zachycovala práci lidí přímo pomáhajících civilistům.
Připomínka trpících dětí
„Průvod i následná benefice byla otevřená všem bez ohledu na vyznání, národnost nebo politickou příslušnost. Šlo o společné připomenutí dětí, které přišly o život, i těch, které stále ještě trpí v důsledku pokračujícího násilí,“ uvádějí organizátoři.
Podle Euro-Med Human Rights Monitor bylo během 660 dnů izraelské vojenské agrese v Gaze zabito 20 415 palestinských dětí. V srpnu 2023 organizace Human Rights Watch uvedla, že se jedná o nejsmrtelnější rok pro palestinské děti na okupovaném Západním břehu Jordánu – od ledna do srpna 2023 tam izraelské síly zabily 34 dětí. Podle izraelské veřejnoprávní televize Kan bylo 36 izraelských dětí zabito při útoku Hamásu v říjnu 2023, 14 při raketových útocích během války, 4 při teroristických útocích a 2 v zajetí Hamásu.
Děti tvoří přibližně polovinu obyvatelstva Pásma Gazy, jež OSN už v říjnu 2023 označila za „masový hrob dětí“. UNICEF v lednu uvedl, že se jedná o region s největší hustotou dětí, které mají amputovanou jednu nebo obě končetiny. Děti v Gaze navíc musí čelit epidemiím nemocí, zraněním, psychologickému traumatu i uměle vyvolanému hladomoru. Organizace Save the Children mimo jiné letos v červenci informovala, že se v Gaze za poslední čtyři měsíce desetinásobně zvýšil počet dětí do pěti let trpících akutní podvýživou.
