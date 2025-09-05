Spojené království ignorovalo povinnost zabránit genocidě, konstatují svědci před tribunálem o Gaze
5. 9. 2025
Spojené království není pouze spoluviníkem porušování humanitárního práva Izraelem v Gaze, ale také účastníkem, který opakovaně ignoroval svou zákonnou povinnost zabránit genocidě, uvedli svědci před nezávislým tribunálem o Gaze.
Dvoudenní tribunál v Londýně, který je nezávislý na vládě a parlamentu, se snaží shromáždit důkazy o tom, že Británie se nedistancovala od toho, co organizátoři tribunálu považují za izraelské válečné zločiny, které se rovnají genocidě.
Předsedá mu Jeremy Corbyn, který prohlásil, že 29 svědků „položilo základy pro odhalení pravdy“, a slíbil, že požádá o schůzku s ministryní zahraničí, aby jí předložil zprávu, kterou nyní sestaví spolu se dvěma právními experty.
Druhý a poslední den důkazů, které předkládali hlavně odborníci podporující Palestinu, vykreslil obraz britské vlády, která udělala minimum pro to, aby Izrael nesl odpovědnost, a maximum pro to, aby se sama ochránila před parlamentní a soudní kontrolou. Obava vlády spočívá v tom, že důkazy se stanou široce uznávaným obžalovacím spisem proti ministrům, zatímco Izrael odmítá jakýkoli kompromis v boji proti Hamásu.
Mezi obviněními zazněla například tato:
- Piloti britského vojenského letčectva RAF létající z britské letecké základny Akrotiri na Kypru systematicky sdíleli zpravodajské informace v reálném čase s izraelskými obrannými silami (IDF), ale ne s Mezinárodním trestním soudem.
- Úřad britského premiéra neposkytl podporu požadovanou právníky zastupujícími Jamese Hendersona, britského humanitárního pracovníka z World Central Kitchen, který byl zabit IDF 1. dubna 2024, a nechal je tak závislé na interním vyšetřování IDF, přičemž koronerovo vyšetřování v izraeli bude trvat ještě dva roky.
- Británie neposkytla žádnou podporu hlavnímu žalobci Mezinárodního trestního soudu Karimu Khanovi poté, co americká vláda uvalila sankce, které vedly britskou banku k uzavření jeho účtu, „čímž povzbudila ty, kteří se snaží rozložit mezinárodní soudní odpovědnost“.
- Britské ministerstvo obchodu i nadále povolovalo dovoz produktů z území okupovaných Izraelem poté, co Mezinárodní soudní dvůr v červenci 2024 vydal poradní stanovisko, že okupace je protiprávní.
Forz Khan, právník zastupující rodinu Jamese Hendersona, řekl: „Rodina Hendersonových chce znát celý obraz situace. Vydal se tam v dobré víře, ale z neznámého důvodu byl zavražděn, zabit vojenským způsobem. Vnitřní vyšetřování IDF zjistilo, že šlo o omyl. My tvrdíme, že šlo o úmyslnou vraždu.“
Khan také svědčil, že když byla rodině Hendersonových konečně umožněna schůzka s ministry, jejich právníkům bylo zabráněno se jí zúčastnit.
Henderson byl zabit, když izraelský letecký útok zasáhl jasně označené vozidlo. Izraelské vyšetřování vedlo k propuštění dvou důstojníků. Vyšetřování IDF zjistilo, že operátor dronu omylem zaútočil na konvoj, protože si myslel, že je obsazen ozbrojenci Hamásu.
Některé z nejzávažnějších důkazů předložila Charlotte Andrews-Briscoe, právnička zastupující palestinskou lidskoprávní organizaci Al-Haq v britském soudním sporu o kontrole vývozu zbraní do Izraele.
Uvedla, že důkazy v tomto případě odhalily, že britské ministerstvo zahraničí předalo Izraeli všechna obvinění z válečných zločinů, „čímž dalo vzniknout kruhovému uvažování, v jehož rámci britská vláda opakovaně poskytovala pachatelům těchto zvěrstev příležitost, aby potlačili důkazy o svých zločinech“.
Do září 2024, kdy právníci Al-Haq naposledy předložili důkazy u soudu, bylo zabito 40 000 Palestinců a provedeno 10 000 leteckých útoků. Britská vláda však prošetřila 413 případů a právníci zjistili jediné možné porušení mezinárodního práva, které se týkalo organizace World Central Kitchen.
„To znamenalo, že po 11 měsících této smrtící války britská vláda nenašla jediný incident, při kterém byli zabiti výhradně Palestinci a který by mohl představovat porušení mezinárodního práva.“
Izraelská vláda tvrdí, že se nezaměřuje na děti ani civilisty, ale že její úkol ztěžuje hnutí Hamás, které provedlo útoky 7. října 2023 a stále drží izraelské rukojmí, přičemž se vměšuje mezi civilní obyvatelstvo.
Mark Smith, diplomat, který v srpnu 2024 opustil své místo na ministerstvu zahraničí kvůli odmítnutí Velké Británie zastavit prodej zbraní Izraeli, uvedl, že úředníci, kteří zpochybňovali metody IDF, byli pravidelně nuceni zmírňovat svá zjištění, „aby to neznělo tak špatně“.
Diskuse