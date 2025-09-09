Plody Fialovy vlády: v Moravskoslezském kraji má Spolu preference stejné jako Okamura a jen čtvrtina lidí je spokojena s demokracií
9. 9. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 2 minuty
Vláda demokratů plná úspěchů zjevně nedokázala lidi přesvědčit o tom, že demokracie je dobrá věc. Komu tím asi tak může sloužit? V době akutního ohrožení republiky Ruskem? Jak to včera říkal šéf BIS generál Koudelka? Vnitřní bezpečnost a vnější bezpečnost jsou spojené nádoby. Ale demokratům na demokracii fakticky nezáleží. Výsledky jsou jasné. Neustálé omílané hodnot a údajné služby demokracii je jen kouřová clona. Fakta jsou jasná.
Pozitivní nálada v zemi, jak ji označil pan Kupka, se projevuje v Moravskoslezském kraji, kde kdysi ODS měla primátory a hejtmany – ostatně i dnes je primátorem Ostravy člen ODS! – asi tím, že ODS zde má stejné preference jako Okamurova SPD: necelých 14 procent. Cituji opět aktuální šetření: ANO 40,3 %, SPD 13,9 %, Spolu 13,8 %, STAN 9,3 %, Stačilo 7,7 %, Piráti 6,7 %. Nebo jak to ten pan ministr mohl myslet?
V knize Germany Since 1945 (Bloomsbury Academic 2018) je napsáno, že Adenauerovi po válce se podařilo dokázat to, aby Němci poprvé ve svých dějinách zažili demokracii jako prosperitu, bezpečnost, blahobyt. Tak se tento nacistický národ postupně proměňoval v demokraty. Naši demokraté chtějí ale proměnit náš národ v nacisty. A proč? Protože jejich nejvyšší prioritou, které položí na oltář cokoli, jsou nízké daně pro bohaté. Něco, čemu by prezident Putin zatleskal.
Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-exkluzivne-s-demokracii-je-v-moravskoslezskem-kraji-spokojeno-jen-26-procent-lidi-40537723
Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-exkluzivni-pruzkum-pro-spolu-to-v-moravskoslezskem-kraji-vypada-na-totalni-volebni-masakr-40537591
694
Diskuse