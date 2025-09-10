Čína vyčlenila zvláštní přístav pro příjem ruského plynu
10. 9. 2025
Třetí tanker se zkapalněným plynem přijatým z arktického LNG 2 má být vyložen v pondělí v přístavu Pej-chaj v jižní Číně, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na údaje o sledování lodí. Tento přístav je určen pro příjem schváleného LNG a plánuje přijímat nové šarže, řekli agentuře lidé obeznámení se situací. Vzhledem k tomu, že Pej-chaj má omezené mezinárodní vazby, Peking doufá, že ochrání svůj plynárenský sektor před odvetnými opatřeními ze strany Spojených států.
Čínští dovozci, včetně státní společnosti Cnooc, přesměrovávají pravidelné dodávky z Pej-chaje do jiných přístavů, aby se vyhnuli spojení se sankcionovaným obchodem s LNG, říkají zdroje Bloombergu. Podle nich se ze stejného důvodu začalo přístavu vyhýbat několik zahraničních obchodníků. Mezitím nejméně čtyři plynové tankery z arktického ložiska LNG 2 nyní míří do Pej-chaje.
Novatek plánoval zahájit export z projektu na začátek roku 2024, ale zatím se nepodařilo s nikým dohodnout, i když v loňském roce vrcholoví manažeři společnosti nabídli slevu až 40 % během mezinárodního turné za podpory ruských představitelů. Letos v červnu však společnost Arctic Mulan naložila zásilku LNG z plovoucího skladovacího zařízení u pobřeží Kamčatky, kam byl loni a letos dodáván plyn z Arctic LNG 2. Vyložil ho v Pej-chaji pár dní před Putinovým příjezdem do Číny, kde se zúčastnil summitu Šanghajské organizace pro spolupráci od 31. srpna do 3. září, a poté se setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a sledoval jím organizovanou vojenskou přehlídku.
Trumpova administrativa veřejně nekomentovala zahájení dodávek plynu, na který se vztahují ruské sankce, do Číny. Administrativa Joea Bidena předtím rychle uvalila sankce na společnosti a lodě, které se pokusily vyvážet palivo z ložiska Arctic LNG 2.
Organizace dodávek z něj bude nyní prováděna prostřednictvím málo známé společnosti, aby se zakryli skuteční účastníci operací, uvedly zdroje Bloombergu.
