USA ukončily spolupráci s Evropou v boji proti ruským dezinformacím
10. 9. 2025
Administrativa Donalda Trumpa jednostranně ukončila spolupráci s evropskými zeměmi v boji proti dezinformacím z Ruska, Číny a Íránu.
Podle Financial Times s odvoláním na tři evropské představitele zaslalo americké ministerstvo zahraničí minulý týden oficiální oznámení o ukončení platnosti smluv o smlouvě budoucí podepsaných za administrativy Joea Bidena.
Tyto dohody, uzavřené v roce 2024 s více než 20 zeměmi v Evropě a Africe, stanovily rozvoj jednotného přístupu k identifikaci a boji proti "škodlivým informacím šířeným cizími státy s cílem zasít chaos". Smlouvy byly součástí iniciativy Centra pro globální angažovanost (GEC), specializované agentury ministerstva zahraničí založené v roce 2011.
Bývalý šéf GEC James Rubin označil rozhodnutí Trumpovy administrativy za "jednostranný akt odzbrojení" v informační válce. "Informační válka je realitou naší doby a umělá inteligence její rizika jen znásobí," zdůraznil.
Toto rozhodnutí bylo logickým završením procesu, který začal v prosinci 2024, kdy republikáni zablokovali prodloužení mandátu GEC v Kongresu. Přestože funkce centra byly dočasně přeměněny na kancelář pod ministerstvem zahraničí, v dubnu 2025 Trumpova administrativa definitivně uzavřela i tuto strukturu.
Zdroj v angličtině: ZDE
