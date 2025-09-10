Německo chce pro případ války s Ruskem vytvořit zásoby raviolů v plechovkách
10. 9. 2025Německo posiluje vojenskou připravenost kvůli obavám z možného ruského útoku, zejména zreviduje výdaje na obranu a vytvoří nové strategické rezervy konzerv.
10. 9. 2025
"My v Evropě musíme přizpůsobit své zájmy - bez falešné nostalgie," zdůraznil Merz. Ačkoli Spojené státy zůstávají důležitým spojencem, Washington nyní činí spolupráci závislou na konkrétních zájmech a podmínkách, řekl kancléř.
Jeho postoj podpořila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, která již dříve označila Putina za "predátora", který se na Ukrajině nezastaví.
"Putinovi proxies útočí na naše společnosti hybridními a kybernetickými útoky již roky a mění migranty ve zbraně. Posílením obrany Ukrajiny musíme převzít větší odpovědnost za naši vlastní bezpečnost," řekla a připomněla plán rozvoje obranného průmyslu EU v hodnotě 800 miliard eur.
Znepokojení evropských lídrů potvrzují konkrétní opatření. Jak zjistil deník Le Figaro, francouzská vláda nařídila nemocnicím po celé zemi, aby se do března 2026 připravily na scénář "velkého střetu". Podle publikace dostaly regionální zdravotnické agentury pokyny, aby se připravily na masové přijímání zraněného vojenského personálu - francouzského i spojeneckého.
Generální tajemník NATO Mark Rutte již dříve varoval, že Rusko by mohlo být připraveno zaútočit na alianci do pěti let. Dánská rozvědka dává ještě pesimističtější předpověď: lokální konflikt se sousední zemí je možný do šesti měsíců a za 2-3 roky bude Moskva schopna ohrozit jednu nebo více zemí NATO.
Na tomto pozadí Rusko aktivně buduje vojenskou infrastrukturu v blízkosti hranic s Finskem a baltskými zeměmi, buduje nové základny a zřizuje sklady vojenského vybavení a zbraní.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse