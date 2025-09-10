Polská letadla a letadla NATO vzlétla, varšavské letiště bylo uzavřeno po ukrajinských zprávách o ruských dronech nad Polskem
10. 9. 2025
Operační velitelství polské armády v prohlášení uvedlo, že "pozemní systémy protivzdušné obrany a radarové průzkumné systémy dosáhly nejvyššího stupně pohotovosti" poté, co Rusko zahájilo masivní nálety na ukrajinské území.
"Aby byla zajištěna bezpečnost polského vzdušného prostoru, operační velitel polských ozbrojených sil aktivoval všechny nezbytné postupy," uvádí se v prohlášení a dodává, že polská armáda je "plně připravena na okamžitou reakci".
V oznámení pro letce (NOTAM) zveřejněném na webových stránkách amerického Federálního úřadu pro letectví se uvádí, že varšavské letiště Frédérica Chopina je nedostupné "kvůli neplánované vojenské aktivitě související se zajištěním státní bezpečnosti".
Ukrajinské letectvo již dříve v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram uvedlo, že drony míří na západ a ohrožují město Zamosć v Polsku, uvedla agentura Reuters.
Nebylo okamžitě jasné, kolik dronů se v polském vzdušném prostoru nachází.
Ukrajinská média uvedla, že nejméně jeden dron mířil na západopolské město Rzeszów.
CNN nemůže tyto zprávy nezávisle ověřit.
