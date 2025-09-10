Švédské ministerstvo obrany: Evropě dochází čas na přípravu k válce s Ruskem
10. 9. 2025
Evropě zbývá jen málo času na přípravu na válku s Ruskem. Zatímco Rusko na Ukrajině "uvízlo", je naléhavě nutné posílit severovýchodní hranice NATO, domnívá se švédský ministr obrany.
Ruská armáda se z bojů proti Ukrajině hodně naučila, včetně používání bezpilotních technologií, a její ekonomika byla uvedena do válečného stavu; to by mohlo Vladimiru Putinovi umožnit zorganizovat omezenou invazi na území NATO v seversko-baltském regionu během dvou až pěti let, řekl ministr Pål Jonson v rozhovoru pro The Telegraph. A protože Putin demonstruje ochotu "podstupovat politická a vojenská rizika", hrozba se nakonec rozšíří na celou Evropu, nejen na státy sousedící s Ruskem, řekl Jonson na okraj pražského obranného summitu, organizovaného Mezinárodním institutem pro strategická studia (IISS).
S tím, že Putin bude připraven zaútočit na Evropu a zabíjet civilisty stejně, jako to nyní dělá na Ukrajině, souhlasí i ředitel české Bezpečnostní a zpravodajské služby Michal Koudelka. Obvinil Rusko z páchání "brutálního zabíjení" a "záměrného zaměřování se na civilisty – ženy, děti, nevinné, bezbranné ukrajinské občany" a poznamenal: "Všichni si musíme být naprosto jisti, že Rusové udělají totéž nám. Nechť o tom není pochyb." Ukrajinští vojáci "nám dávají čas připravit se na možnou ruskou agresi," dodal Koudelka. Jonson má podobný názor: "Je životně důležité, abychom využili této příležitosti, kterou máme, k posílení severního křídla NATO, zatímco Rusko zabředlo na Ukrajině."
Ruská armáda získává dovednosti na bojišti, zejména v oblasti elektronického boje, schopnost udeřit na velké vzdálenosti a ovládat drony a ve vojensko-průmyslovém komplexu aktivně zvyšuje výrobu zbraní, řekl Jonson. Rusko zároveň buduje svou vojenskou přítomnost u hranic Finska a pobaltských zemí, buduje nové vojenské základny, opravuje a pokládá železnice a militarizuje Kaliningradskou oblast.
V reakci na to země na severovýchodním křídle NATO zorganizovaly v lednu 2025 misi Baltic Sentry, která měla hlídkovat v Baltském moři a chránit jeho kritickou infrastrukturu. Tato mise umožnila finské pobřežní stráži zadržet tanker ruské stínové flotily Eagle S. Kapitán a dva podřízení byli postaveni před soud na základě obvinění z použití kotvy k přerušení podmořského kabelu ve Finském zálivu. Tanker podle finských úřadů obsahoval také špionážní vybavení.
Kvůli nedostatku financí však může být mise Baltic Sentry zrušena a hlídkové lodě mohou být nahrazeny námořními drony. Její zachování je důležité, protože "poskytuje jasný odstrašující prostředek Rusku tím, že chrání podmořskou infrastrukturu životně důležitou pro evropský internet a energetické sítě," řekl Charlie Edwards, hlavní poradce IISS.
