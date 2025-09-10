Trump údajně žádá EU, aby uvalila 100% cla na Indii a Čínu
10. 9. 2025
Ve snaze ukončit ruskou válku na Ukrajině údajně americký prezident navrhuje cla až ve výši 100 % zaměřená na Putinovy spojence a obchodní partnery
Donald Trump podle zpráv požádal EU, aby uvalila cla ve výši až 100 % na Indii a Čínu v rámci snahy donutit ruského prezidenta Vladimira Putina ukončit válku na Ukrajině.
Americký prezident vznesl tento požadavek během úterního setkání představitelů USA a EU, na kterém se diskutovalo o možnostech zvýšení ekonomického tlaku na Rusko, uvádějí Financial Times, BBC a Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s průběhem jednání.
Jeden americký představitel údajně řekl, že Trumpova administrativa je „připravena jednat, připravena jednat hned teď, ale uděláme to pouze v případě, že se k nám připojí naši evropští partneři“.
Trumpův návrh přichází uprostřed jeho frustrace z vyjednávání mírové dohody, včetně významného summitu s Putinem na Aljašce, a uprostřed rostoucího počtu ruských útoků dronů, včetně dosud největšího leteckého útoku na Ukrajinu minulý týden.
Po schůzce ve Washingtonu Trump novinářům řekl, že očekává telefonát s ruským prezidentem „tento týden nebo na začátku příštího týdne“.
Trumpův krok následuje po tom, co Putin posílil své vztahy se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem a indickým premiérem Nárendrou Módím na významném summitu v Číně.
Minulý měsíc USA zvýšily cla na indické dovozy na 50 % v reakci na nákupy ruské ropy touto zemí.
V úterý Trump na své sociální síti napsal, že obchodní jednání s Indií budou pokračovat.
„Indie a Spojené státy americké pokračují v jednáních o odstranění obchodních bariér mezi našimi dvěma národy,“ napsal na Truth Social. „Těším se na rozhovor s mým velmi dobrým přítelem, premiérem Modim, v nadcházejících týdnech.“
