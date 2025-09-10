Poslední velký zákazník Gazpromu v Evropě oznámil plány na nahrazení ruského plynu
10. 9. 2025
"Půjde o náš největší kontrakt na nákup plynu ze západního směru. Maďarsko vždy vyvíjelo vážné úsilí o diverzifikaci a čím více plynu nakoupíme na více trasách, tím lépe," napsal Szijjártó na své facebookové stránce.
V lednu až srpnu 2025 Maďarsko obdrželo více než 5 miliard metrů krychlových plynu od Gazpromu, který se do Evropy dostává plynovodem Turkish Stream. Budapešť vynakládá na nákup energetických zdrojů v Rusku asi 500 milionů eur měsíčně, vyplývá z výpočtů finského think-tanku CREA. V červenci činily dodávky plynu do Maďarska 285 milionů eur a dodávky ropy 200 milionů.
Dříve Rusko posílalo plyn přes Ukrajinu také do Maďarska, ale od ledna letošního roku byly dodávky zastaveny, protože Moskva a Kyjev neprodloužily tranzitní dohodu.
Szijjártó poznamenal, že v případě zákazu dovozu ruského paliva bude Budapešť hledat alternativu. Jednou z možností by mohly být dodávky z Rumunska, které od roku 2027 začne rozvíjet plynové pole Neptun Deep v Černém moři. To by z země mohlo udělat největšího producenta modrého paliva v Evropě, napsal Euractiv.
Zastavení dodávek do Maďarska bude hmatatelné pro Gazprom, jehož vývoz do Evropy klesl od 70. let na minimum - 9,93 miliardy metrů krychlových v lednu až červenci. Před invazí na Ukrajinu dodala ruská společnost na evropský trh až 170-180 miliard metrů krychlových.
Ruský vicepremiér Alexandr Novak dříve tvrdil, že evropské země nebudou schopny najít "rozumnou náhradu" za ruské energetické zdroje dodávkami od jiných vývozců. Vysvětlil to nedostatkem potřebné infrastruktury, vysokými náklady na uhlovodíky a logistickými problémy.
Zdroj v maďarštině: ZDE
