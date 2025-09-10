Vláda v období akutního ohrožení bezpečnosti a demokracie musí snést ty nejvyšší nároky na své jednání
10. 9. 2025 / Boris Cvek
Fialova vláda vládla nepochybně ve velmi těžké době. Nikdy demokracie, svoboda, ba dokonce základní bezpečnost republiky nebyla od roku 1989 ohrožena tak jako dnes. Nota bene nikdy ve 20. století nebyla situace demokracie v USA a západní Evropě tak zlá jako dnes. Hrozí vymizení demokracie ve světě jako takové. Mají v takové situaci být nízké daně pro bohaté tou prioritou? Není v takové době nutné naopak daně drasticky zvýšit a investovat do demokracie, do sociálních programů, školství, justice, armády, policie?
Není naprosto zásadní v takové době zabývat se tím, jak masy voličů vnímají demokracii a jak jim nechat zažít demokracii na vlastní kůži jako něco pozitivního? Chci kapitalismus, chci majetkovou nerovnost, ale ne na způsob Ruska, chci to na způsob stabilní demokratické společnosti, na jakou jsme byli dlouho zvyklí v USA a západní Evropě. Dnes tuto stabilitu vidíme hlavně ve skandinávských společnostech nebo ve velkých městech Západu, kde dlouhodobě vládne levice. Co se stalo s tím ostatním?
Fialova vláda to měla těžké, ale právě proto měla jednat zodpovědně tváří v tvář nebezpečí. O to více selhala, oč více ji situace volala k tomu, aby jednala v zájmu demokracie, bezpečnosti a svobody. Tedy ještě jednou: to, že došlo k velkým krizím, není omluvou, ale obžalobou Fialovy vlády. Asi stejně jako pitomé, lehkomyslné jednání můžete odpustit mnohem lépe někomu, kdo věděl, že není nic zásadního ve hře.
