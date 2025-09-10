Pentagon během zesíleného ruského bombardování zpomaluje dodávky systémů protivzdušné obrany na Ukrajinu
10. 9. 2025
čas čtení
2 minuty
Ukrajina se potýká s nedostatkem systémů protivzdušné obrany poté, co americké ministerstvo obrany revidovalo postup poskytování vojenské pomoci. Dodávky munice pro protiletadlové raketové systémy byly v posledních měsících nepravidelné, se zpožděním a v menších objemech, řekli západní a ukrajinští představitelé Financial Times.
Ruská armáda mezitím organizuje stále silnější nálety na ukrajinská města, v předvečer zimy opět začala aktivně bombardovat energetická zařízení a v neděli zasáhla raketa Iskander komplex vládních budov v centru Kyjeva. I když raketové a dronové útoky budou pokračovat současným tempem, natož pokud se zintenzivní, ukrajinské jednotky protivzdušné obrany budou čelit nedostatku prostředků k jejich odražení, říkají představitelé a analytici. "Je jen otázkou času, než nám dojde munice," řekla FT osoba obeznámená s dodávkami americké protivzdušné obrany.
V červnu se Pentagon rozhodl provést audit systémů protivzdušné obrany a pozastavil jejich dodávky na Ukrajinu. Ačkoli byly od té doby obnoveny, byly prováděny nepravidelně a v menších objemech, než se očekávalo. Mluvíme o protiraketových střelách PAC-3 pro komplexy Patriot, přenosných protiletadlových raketových systémech Stinger, přesně naváděných dělostřeleckých granátech, střelách Hellfire a AIM odpalovaných komplexy NASAMS a stíhačkami F-16. Kyjev také nakupuje munici od amerických společností, které ji vyrábějí v rámci jiného programu, ale tyto dodávky se provádějí v dávkách, což vytváří "mezery" v zásobování ukrajinských sil protivzdušné obrany.
Evropské země také začaly nakupovat munici a systémy protivzdušné obrany pro Ukrajinu od Spojených států a poskytovat vlastní, ale tyto dodávky začaly přicházet jen částečně.
Washington tvrdí, že dodávky probíhají požadovaným tempem a snaží se přesunout odpovědnost na Evropu. "Zprávy o tom, že 'připravujeme Kyjev o životně důležitou munici protivzdušné obrany', zjevně nejsou pravdivé a ministerstvo války velmi cílevědomě pracuje na uspokojení potřeb Ukrajiny," řekl mluvčí Bílého domu. Donald Trump chce "zastavit zabíjení" a nařídil Spojeným státům, aby "prodávaly zbraně spojencům v NATO, aby doplnily dodávky evropských zemí na Ukrajinu", ale ty "musí také udělat více, aby přispěly, včetně zastavení nákupů ruské ropy a vyvíjení ekonomického tlaku na země financující válku," dodal úředník.
Zdroj v angličtině: ZDE
258
Diskuse