Hazardní šmejdi z Instagramu si chodí pro děti před školy

Zpravodajský server Seznam Zprávy zdokumentoval podezřelé podnikání v oblasti hazardu. Jde o projekt Betfin, který nabízí jednak hazard a jednak investice do projektu formou tzv. tokenů, tedy elektronických jednotek, které reprezentují určitou hodnotu v tzv. blockchainu, tedy řetězci digitálních transakcí, v jejich důsledku může docházet ke zhodnocování tokenů.
Čistě teoreticky můžete nákupem tokenů v blockchainech skutečně vydělávat. Z dostupných informací o projektu Betfin ale vyplývá celá řada pochybností týkajících se pravděpodobné nezákonnosti tohoto businessu.
Principiálně - jak ukázal Seznam Zprávy - se zjevně nejedná o nic jiného než o obyčejné letadlo, Ponziho schéma postavené na možnostech digitálních technologií, a právě také na buzzwordu „blockchain“. V pozadí tohoto údajně „decentralizovaného“ businessu jsou zjevní beneficienti, jejichž zisky plynou zejména z důvěřivosti lidí, kteří uvěřili představě o rychlém zhodnocení „investice“, jež je ale právně nedobytná, jelikož sídlo společnosti je na jurisdikčně nedosažitelných Mashallových ostrovech.
To ale není vše. Seznam Zprávy zdokumentoval také způsob, jakým provozovatelé tohoto hazardu hledají své investory. Jednou z cest je záměrná manipulace nezletilých, a to přímo před školami.
Tyto programově zacílené, marketingově pojaté nájezdy na školy považuju za výjimečně zákeřné a ubohé. Dle dostupných důkazů jde o porušení zákona o hazardu, jelikož ten zakazuje cílenou reklamu na nezletilé osoby. Akce, kdy auta označená brandem Betfin přijedou před školu a najatý low profile influencer rozhazuje teenagerům peníze se ničím neliší od marketingových kampaní, při nichž firma rozdává své vlastní produkty. Vzhledem k tomu, že produktem Betfinu jsou přímo peníze, tak ten příměr zcela odpovídá.
Tím pádem se jedná o reklamní akci podporující hazard zacílenou na nezletilé a toto potenciálně kriminální chování by zcela určitě měly vyšetřovat orgány činné v trestním řízení.
Když se na mě redaktor Seznam Zpráv Daniel Novák obrátil s žádostí o komentář k tomuto jednání, předpokládal jsem, že lidé, kteří tyto propagační akce dělají, budou tvrdit, že na nich Betfin přímo nepropagovali, že pouze rozdávali přítomným peníze, že auta byla půjčená, pravděpodobně zazní nějaké další „vychytralé“ výmluvy. K podobně nejapnému vymlouvání skutečně došlo, když se redakce Seznam Zpráv obrátila s dotazy na Betfinem najatého influencera. Při zhodnocení pojetí celé akce a videovýstupu je přitom zcela zřejmé, že jde o jednoznačně marketingově pojatou kampaň propagující Betfin (tedy hazard) a že jde o propagační akci zaměřenou na nezletilé osoby, což zákon zakazuje.
Osobně se domnívám, že v tomto ohledu by měly zasáhnout školy, v jejichž blízkosti se takové akce dějí, neboť z propagačním videu Betfin jasně zazněla výzva k tomu, aby mladiství napsali najatému influencerovi, které další školy mají navštívit. Je jednoduché zjistit, kdy a kde se taková akce chystá. Ředitel školy, s vědomím, že jde o potenciální porušení zákona, by měl v takovém případě uvědomit policii a rodiče dětí. Jsem přesvědčen, že pro velkou část z nich je zcela nepřijatelné (mělo by přirozeně být), aby někdo podobným způsobem zneužíval jejich děti.
A v tomto případě zcela určitě, minimálně na etické a psychologické úrovni, jde o zneužívání. Děti a dospívající jsou zákonem chráněni před určitým typem jednání právě proto, že jejich osobnostní vývoj a zkušenosti, schopnost zhodnotit souvislosti a dopady vlastního rozhodování nezaručují dostatečnou obranyschopnost proti určitému typu manipulace. V tomto případě nelze pochybovat o tom, že provozovatelé betfin si tento fakt uvědomují a že jde o promyšlenou snahu naivity, důvěry a potřeby konformity zneužít, a to obvzlášť odsouzníhodným způsobem.
Rád bych v souvislosti s tímto problémem poukázal ještě na obecnou rovinu celého problému. Prestižní britský deník The Guardian nedávno upozornil na výsledky dotazníku britské nevládní organizace GambleAware, z nějž vyplývá, že takřka 90 % nezletilých ve věku 13 - 17 let je v digitálním prostředí vystavováno hazardnímu obsahu. Velmi často, podobně jako v případě Betfinu, jde o obsah, který prezentuje svého druhu celebrita (v případě Betfinu instagramový infuencer).
Čtvrtina z dotazovaných teenagerů ve věku 11 - 17 let uvádí, že na ně manipulace tohoto druhu skutečně působí a rádi by pak hazard vyzkoušeli. Mezi kluky ve věku 16 - 17 let je to více než třetina. Přitom 4 z 5 dotazovaných teenagerů souhlasí s tím, že nikdo v jejich věku by podobnému obsahu neměl být vystavován.
Ze systémového hlediska to znamená významnou hrozbu, ze které lze vyvodit minimálně tři nutná řešení:
1) Tlak na odpovědnost digitálních platforem , zejména sociálních sítí a herních platforem (Meta jako provozovatel Instagramu a Facebooku, ByteDance jako provozovatel TikToku, Roblox Corporation jako provozovatel globálně rozšířené platformy Roblox atp.), protože ty zprostředkovávají dětem a dospívajícím největší část digitálního obsahu. Jestliže existuje zákonná norma, která zakazuje určitý typ manipulace, jako je právě propagace hazardu, pak je nutné její dodržování nekompromisně vymáhat a ne se neustále schovávat za vlastní neschopnost s platformami vyjednávat, jak vidíme u českého státu v jiných případech. I v případě Betfinu je zjevné funkční spojení mezi propagací a sociálními sítěmi, protože najatý propagátor používá sledovaný účet na Instagramu. Bez něj by podobný marketingový koncept nemohl fungovat.
2) Nutnost zpřísnit evropskou a národní legislativu ve vztahu ke zprostředkovatelům digitálního obsahu. Ať už se jedná o účinnou formu trestu za to, že platformy zjevně v mnohém nerespektují platné zákony a svou benevolencí jednají proti veřejnému zájmu, nebo o potřebu regulovat samotný vztah dětí a dospívajících a digitálních platforem. V Austrálii například začne od listopadu platit zákaz používání sociálních sítí do 16 let. Tento zákon byl v Austrálii přijat loni po letech diskusí a postupného hledání cesty k ochraně zájmů nezletilých.
3) Okamžitě se začít zabývat v oblasti výchovy a vzdělávání prevencí proti podobnému zneužívání v digitálním prostoru. Ta ignorance faktu, že mladá generace prožívá svůj život z velké část právě v prostředí digitální džungle, ze strany vzdělávacího systému, je trestuhodná.
Diskuse