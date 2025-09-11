Americká armáda platí navíc za chronicky opožděné dodávky letadel F-35
11. 9. 2025
Americká armáda platí navíc za chronicky opožděné dodávky letadel F-35.
A navzdory zdokumentovaným špatným výkonům tohoto letounu a jeho výrobců chce Senát v roce 2026 koupit ještě více těchto letadel.
Nová zpráva Úřadu pro vládní odpovědnost (GAO) zjistila, že Lockheed Martin a Pratt & Whitney, hlavní dodavatelé pracující na F-35, dodaly v roce 2024 produkty v průměru s 238denním zpožděním – a to navzdory tomu, že program jim zaplatil stovky milionů dolarů v podobě motivačních poplatků za výkon, které mají podpořit včasné dokončení úkolů.
Pro srovnání, v roce 2023 byly stejné dodávky v průměru zpožděny o 61 dní. Ale i tehdy bylo zpoždění dodavatelů chronické, ne-li absolutní. Společnost Lockheed Martin dodala v roce 2024 do programu 110 letadel – všechna se zpožděním, píše na webu Responsible Statecraft Stavroula Pabs.
(Tento text by si opakovaně měla přečíst ministryně obrany Černochová, aby vůbec věděla, jak nákladný šmejd kupuje – pozn. DV)
Zpráva také zjistila, že společnost Pratt & Whitney, která vyrábí motory pro F-35, dodala v letech 2021 až 2022 80 z 82 motorů pro výrobu F-35 se zpožděním. Všech 89 motorů bylo dodáno se zpožděním v produkčním období 2022–2023, stejně jako všech 66 motorů dodaných pro období 2023–2024.
Překvapivě společnost Pratt & Whitney získala 56 %, 78 % a 37 % motivačních poplatků za výkon programu, které byly nabízeny za účelem podpoření včasných dodávek motorů pro tyto produkční série. Ministerstvo obrany dokonce společnost Pratt & Whitney za zpoždění finančně potrestalo; pobídkové poplatky, které jí byly přiznány, však tuto pokutu vykompenzovaly.
GAO také uvedl, že probíhající modernizace programu, která by měla zlepšit systémy zaměřování, navigace, komunikace a elektronického boje stíhacích letadel, překračuje rozpočet o 6 miliard dolarů a bude dokončena v roce 2031, tedy o 5 let po původním termínu.
Nakonec jsou nejnovější varování GAO ohledně nadměrných nákladů na F-35 v souladu s průběhem programu. F-35, který je dosud nejdražším projektem ministerstva obrany; opakovaně se zvyšovaly náklady, což již dříve vedlo ke kritickému přezkoumání ministerstva obrany v roce 2012, které donutilo Pentagon potvrdit, že projekt F-35 je nezbytný pro národní bezpečnost, životaschopný a nákladově efektivní, aby mohl pokračovat.
Program tuto revizi přežil, ale nová zpráva ukazuje, že problémy přetrvávají. Nová zpráva GAO doporučuje, aby ministerstvo obrany zvážilo, zda jsou jeho výrobní plány pro F-35 a motivační poplatky poskytované dodavatelům za tento projekt praktické. A žádá ministerstvo obrany, aby vyhodnotilo, zda zejména společnost Lockheed Martin může realisticky dodávat produkty F-35 včas.
Ztroskotá konečně tento výnosný podnik?
GAO, které program F-35 sleduje již více než dvě desetiletí, trvá na tom, že F-35 má specifické schopnosti, včetně stealth technologií a senzorových síťových systémů, které jej činí klíčovým pro taktické letecké portfolio ministerstva obrany, a tedy i pro národní bezpečnost USA.
Kromě výstředností dodavatelů však jiní odborníci věří, že tento gigantický program má málo co nabídnout, a to především proto, že F-35 nikdy nebude skutečně schopný plnit své úkoly – i přesto, že je v provozu již deset let.
„Nejnovější zpráva GAO opět podtrhuje, že F-35 není a nikdy nebude plně připraven k boji,“ řekl William Hartung, vedoucí výzkumný pracovník Quincy Institute for Responsible Statecraft. „Program, který byl od počátku propagován jako ‚revoluce ve vojenských zakázkách‘, byl od prvního dne odsouzen k neúspěchu, protože jeho varianty měly plnit širokou škálu potenciálních misí. Žádnou z nich však neplnil dobře.“
V souladu s Hartungovým názorem GAO v roce 2023 zjistilo, že F-35 byl schopný plnit své úkoly pouze něco málo přes polovinu času.
„Je na čase, aby Pentagon omezil ztráty a program nyní postupně ukončil, než utratíme další miliardy dolarů daňových poplatníků za vadné letadlo, které tráví téměř polovinu času v hangáru na opravách,“ řekl Hartung RS.
Nakonec však obavy z chronického finančního plýtvání a celkové životaschopnosti programu F-35 zatím neoslabily zájem Washingtonu o něj. V současné situaci bude Pentagon pokračovat ve zvyšování produkce F-35 až do roku 2032. A zatímco prezidentův rozpočet požadoval 47 letadel F-35 pro fiskální rok 2026, což je výrazně méně než požadavek na 68 letadel F-35 pro fiskální rok 2025, senátní výbor pro ozbrojené služby v návrhu zákona o národní obraně pro fiskální rok 2026 schválil výrobu dalších 10 letadel.
