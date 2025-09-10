Jednostranný izraelský útok na spojence USA zanechal Bílý dům beze slov
10. 9. 2025
Po hodinách smíšených signálů od izraelských i amerických představitelů se Bílý dům distancoval od izraelského útoku v Dauhá. Jedna věc je jasná: útok bude mít významné důsledky pro rukojmí, postavení USA na Blízkém východě a většinu záležitostí Trumpa v této oblasti
Po útoku se z Washingtonu i Jeruzaléma ozývaly protichůdné zprávy. Izraelští představitelé v pozadí uvedli, že USA byly předem informovány, zatímco Bílý dům tvrdil, že se o útoku dozvěděl až od americké armády.
Otázky týkající se časové osy, úrovně koordinace a toho, zda Izrael skutečně zabil vedení Hamásu, budou mít významné dopady na budoucnost války v Gaze, postavení USA na Blízkém východě, vztah mezi Trumpem a Netanjahuem a prakticky všechny ostatní záležitosti týkající se Trumpa a této oblasti.
Místo útoku se nacházelo 13 km od americké ambasády v Dauhá a 44 km od letecké základny Al Udeid – největší americké vojenské základny na Blízkém východě, která byla místem koordinovaného íránského raketového útoku na Katar na začátku tohoto léta – díky čemuž Katar získal vzácný status země, která se stala během současné války terčem útoků jak Izraele, tak Íránu.
Bílý dům, který uznává status Kataru jako klíčového spojence USA, byl dosud imunní vůči rozšířeným regionálním operacím Izraele. Katar si proto vysloužil vzácnou oficiální veřejnou obranu – spojenou s něčím, co se nejvíce blíží formálnímu odsouzení Izraele – z pódia Bílého domu.
Po útoku tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že „jednostranné bombardování Kataru, suverénního státu a blízkého spojence Spojených států, který velmi tvrdě pracuje a statečně s námi riskuje, aby zprostředkoval mír, nepřispívá k dosažení cílů Izraele ani Ameriky“.
Nejasnost v komunikaci mezi Izraelem a USA připomíná první izraelské útoky na Írán v červnu. Izrael o nich předem informoval USA a absence jasného odmítnutí ze strany Trumpa byla interpretována jako souhlas. Podobá se to také izraelským útokům na vedení Hizballáhu v Libanonu během posledních měsíců Bidenovy administrativy, kdy Izrael informoval USA až poté, co jeho stíhačky vzlétly.
Katar je ve srovnání s ostatními zahraničními cíli Izraele výjimkou, vzhledem k jeho strategickému významu pro USA a jeho roli zprostředkovatele v jedné z největších zahraničněpolitických otázek Trumpa.
Trump zdůraznil jeho význam, když navštívil tento stát v Perském zálivu během své první cesty do regionu po volbách. Součástí návštěvy bylo oznámení katarských investic ve výši 1,2 bilionu dolarů a darování luxusního letadla v hodnotě 400 milionů dolarů Trumpovi. Katarští představitelé také udržují úzké vztahy s klíčovými osobnostmi USA, jako je Trumpův vyslanec pro Blízký východ Steve Witkoff, jehož desetiletí trvající obchodní vztahy s Dauhá formovaly jeho přístup k této oblasti.
Vzhledem k tomu, že Bílý dům několik hodin po útoku nevydal žádné oficiální prohlášení, zatímco Izrael rychle a hrdě převzal odpovědnost, zastánci tvrdé linie vůči Izraeli z Trumpova okolí sdíleli jeho nedělní příspěvek na Truth Social. Jednalo se o jeho poslední veřejné komentáře k probíhajícím jednáním o příměří v Gaze, v nichž trval na tom, že nejnovější návrh USA předložený Hamásu slouží jako jeho „poslední varování“ a že „varoval Hamás před důsledky jeho nepřijetí“.
Mark Levin, moderátor Fox News, který je blízký Netanjahuovi a fakticky působí jako Trumpův poradce pro Blízký východ, na Twitteru poznamenal, že „USA daly zelenou operaci v Kataru proti vedení Hamásu. Prezident USA má nepochybně dost těchto teroristických podlidí, kteří odmítli jeho poslední snahu o propuštění rukojmích.“
Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson, který před několika týdny navštívil Izrael, se při dotazu na útok zdráhal odpovědět. „O tom nic nevím. To je pro mě novinka,“ řekl, ale opatrně dodal: „Hamas musí být vykořeněn. Upřímně řečeno, je třeba odstranit tuto hrozbu na bezprostřední hranici, v rámci hranic Izraele.“
Přední demokraté a stejně smýšlející představitelé zahraniční politiky mezitím lamentovali nad pravděpodobnými dopady útoku na snahy o příměří a dohodu o rukojmích.
„Je nešťastné, že Izrael bombardoval v Dauhá jednoho z našich spojenců,“ řekla přední členka senátního výboru pro zahraniční politiku, senátorka Jeanne Shaheenová. „Chápu, že šli po jednom z vůdců Hamásu a všichni se shodujeme, že Hamás by měl být eliminován, ale musíme být opatrní, aby nedošlo k eskalaci situace, která není prospěšná.“
Brett McGurk, bývalý Bidenův zástupce pro Blízký východ, který úzce spolupracoval s Katarem jako prostředník, řekl v CNN, že útok „není překvapivý, každý vůdce Hamásu je od 7. října mrtvý muž. Ale přesto je to šokující.“ McGurk dále vyjádřil překvapení nad tím, že Izrael okamžitě převzal odpovědnost, a zdůraznil, že nejnovější návrh Trumpa byl pro Hamás nepřijatelný. „Mohlo to být koordinovanější, než jsme očekávali,“ řekl McGurk o koordinaci mezi USA a Izraelem.
Jiní mezitím varovali, že izraelský útok nenapravitelně poškodí diplomatické úsilí. „Jedná se o útok na hlavní město významného spojence USA, který není členem NATO, uprostřed jednání podporovaných USA – proti úředníkům, kteří tam byli původně hosty na žádost Spojených států,“ řekl Matt Duss, bývalý poradce pro zahraniční politiku senátora Bernieho Sanderse. „Je to útok na samotnou diplomacii, který jasně ukazuje, že Netanjahu hodlá dotáhnout do konce zrychlující se kampaň etnických čistek v Gaze.“
Dodal: „Pokud byl proveden se souhlasem USA, je to poslední hřebík do rakve Trumpova tvrzení, že je ‚mírotvůrcem‘. Bude to mít katastrofální důsledky pro budoucí mírové úsilí a pro bezpečnost USA.“
Američtí představitelé orgánů činných v trestním řízení byli v posledních dvou letech v pohotovosti kvůli izraelským útokům v různých částech Blízkého východu, které vyvrcholily zabitím dvou úředníků izraelské ambasády ve Washingtonu a útokem na demonstranty v Boulderu v Coloradu, kteří podporovali rukojmí.
