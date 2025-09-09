Herci a režiséři se zavázali, že nebudou spolupracovat s izraelskými filmovými skupinami zapletenými do genocidy
Stovky filmových pracovníků se připojily k nové bojkotové iniciativě, kterou izraelská producentská skupina kritizuje jako „pomýlenou“
Stovky herců, režisérů a dalších profesionálů z filmového průmyslu podepsaly nový slib, že nebudou spolupracovat s izraelskými filmovými institucemi, které podle nich „jsou zapleteny do genocidy a apartheidu proti palestinskému lidu“.
Mezi signatáři jsou filmaři Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Asif Kapadia, Boots Riley a Joshua Oppenheimer; a herci Olivia Colman, Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Javier Bardem, Ayo Edebiri, Riz Ahmed, Josh O’Connor, Cynthia Nixon, Julie Christie, Ilana Glazer, Rebecca Hall, Aimee Lou Wood a Debra Winger. V neděli večer mělo prohlášení 1 200 signatářů.
Prohlášení konstatuje, že čerpá inspiraci z kulturního bojkotu, který přispěl k ukončení apartheidu v Jižní Africe.
Zavazuje signatáře, aby nepromítali filmy, nevystupovali ani jinak nespolupracovali s institucemi, které považuje za spoluviníky – včetně festivalů, kin, vysílacích společností a produkčních společností. Mezi příklady spoluviny patří „zakrývání nebo ospravedlňování genocidy a apartheidu a/nebo spolupráce s vládou, která se jich dopouští“.
„Reagujeme na výzvu palestinských filmařů, kteří vyzývají mezinárodní filmový průmysl, aby odmítl mlčení, rasismus a dehumanizaci a „udělal vše, co je v lidských silách“, aby ukončil spoluvinu na jejich útlaku,“ uvádí se v prohlášení.
Tento slib zveřejnila skupina Film Workers for Palestine. Scenárista David Farr, který je jedním z signatářů, v prohlášení uvedl: „Jako potomek přeživších holocaustu jsem zděšen a rozhořčen činy izraelského státu, který po desetiletí uplatňuje systém apartheidu vůči palestinskému lidu, jemuž zabral zemi, a který nyní pokračuje v genocidě a etnických čistkách v Gaze.
V této souvislosti nemohu podporovat zveřejňování nebo uvádění svých děl v Izraeli. Kulturní bojkot měl v Jižní Africe velký význam. Bude mít velký význam i tentokrát a podle mého názoru by ho měli podpořit všichni umělci s svědomím.“
Často kladené otázky doprovázející tento závazek se zabývají tím, jak určit, které filmové subjekty jsou zapojeny, a uvádějí: „Hlavní izraelské filmové festivaly (včetně, ale nejen, filmového festivalu v Jeruzalémě, mezinárodního filmového festivalu v Haifě, Docaviv a TLVFest) nadále spolupracují s izraelskou vládou, zatímco ta provádí to, co přední odborníci definovali jako genocidu Palestinců v Gaze.
„Drtivá většina izraelských filmových produkčních a distribučních společností, prodejních agentů, kin a dalších filmových institucí nikdy nepodpořila plná, mezinárodně uznávaná práva palestinského lidu,“ dodává.
Závazek uvádí, že existuje „několik izraelských filmových subjektů, které se na tom nepodílejí“, a doporučuje dodržovat „pokyny stanovené palestinskou občanskou společností“.
Pracovníci filmového průmyslu také v sekci FAQ upřesňují, že slib jim nezakazuje spolupracovat s izraelskými jednotlivci.
„Výzva směřuje k filmovým pracovníkům, aby odmítli spolupracovat s izraelskými institucemi, které se podílejí na porušování lidských práv palestinského lidu ze strany Izraele,“ uvádí se v prohlášení. „Toto odmítnutí se zaměřuje na institucionální spoluvinu, nikoli na identitu. Existují také 2 miliony Palestinců s izraelským občanstvím a palestinská občanská společnost vypracovala pro tuto komunitu pokyny citlivé k danému kontextu.“
Závazek výslovně nezmiňuje hnutí Boycott, Divestment and Sanctions (BDS), které je nejvýznamnější iniciativou občanské společnosti identifikující to, co považuje za spoluvinu s Izraelem. Jedná se však o jednu z nejvýznamnějších kulturních bojkotových iniciativ proti Izraeli od začátku útoku na Gazu, která přichází téměř rok poté, co více než 1 000 spisovatelů oznámilo podobný závazek.
Iniciativa se odvolává na Filmmakers United Against Apartheid (Filmaři sjednocení proti apartheidu), iniciativu založenou v roce 1987 Jonathanem Demmem, Martinem Scorsesem a dalšími významnými filmaři, kteří odmítli promítat své filmy v Jižní Africe v době apartheidu.
V prohlášení reagujícím na slib Izraelská asociace producentů uvedla, že „signatáři této petice se zaměřují na nesprávné osoby“.
„Po desetiletí jsme my, izraelští umělci, vypravěči a tvůrci, byli hlavními hlasy, které umožňovaly divákům slyšet a být svědky složitosti konfliktu, včetně palestinských narativů a kritiky izraelské státní politiky. Spolupracujeme s palestinskými tvůrci, vyprávíme naše společné příběhy a prosazujeme mír a konec násilí prostřednictvím tisíců filmů, televizních seriálů a dokumentů,“ napsali ve svém prohlášení zaslaném deníku Guardian.
„Tato výzva k bojkotu je hluboce mylná. Tím, že se zaměřují na nás – tvůrce, kteří dávají hlas různorodým příběhům a podporují dialog – podkopávají tito signatáři svou vlastní věc a snaží se nás umlčet. Tento krátkozraký čin se snaží eliminovat právě ty společné snahy, které směřují k ukončení násilí a dosažení míru. To nedovolíme a budeme pokračovat v našich snahách o ukončení násilí a nastolení spravedlivého míru v našem regionu ve prospěch všech,“ dodali.
Nová kampaň přichází uprostřed rostoucího počtu iniciativ zábavního průmyslu protestujících proti izraelské válce v Gaze. Na začátku léta podepsaly stovky herců a filmařů – včetně Joaquina Phoenixe, Pedra Pascala, Ralpha Fiennese a režiséra Guillerma del Tora – otevřený dopis odsuzující to, co popsali jako mlčení filmového průmyslu ohledně smrtící vojenské kampaně Izraele v Gaze.
Mnoho z osobností, které podepsaly nový slib, patřilo také mezi stovky členů Screen Actors Guild, kteří loni vyzývali vedení odborů, aby chránilo členy před zařazením na černou listinu kvůli jejich názorům na Palestinu. Nedávno norská asociace Norwegian Actors' Equity Association doporučila svým členům, aby odmítali spolupráci s určitými izraelskými kulturními institucemi.
Loni v létě magazín Variety informoval, že více než 65 palestinských filmařů podepsalo dopis, v němž obvinili Hollywood z „dehumanizace“ Palestinců na filmovém plátně v průběhu několika desetiletí.
V tomto dopise filmaři vyzvali své mezinárodní kolegy, „aby se postavili proti spolupráci s produkčními společnostmi, které se podílejí na dehumanizaci Palestinců nebo na zakrývání a ospravedlňování zločinů Izraele proti nám“.
