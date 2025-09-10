EU poskytla Polsku na obranu téměř 45 miliard eur
Mamy to! Komisja Europejska poinformowała, że 43,7 miliarda euro z programu SAFE trafi do Polski! Wnioski do KE złożyło 19 państw członkowskich na łączną kwotę 150 mld euro. Ta decyzja to wielki sukces Polski i gwarancja dalszych inwestycji w bezpieczeństwo i rozwój naszego… pic.twitter.com/qsNGxUCN5O— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 9, 2025
Šéf ministerstva obrany zdůraznil, že značná část finančních prostředků bude směřovat na posílení východního křídla NATO. Podle něj je toto rozhodnutí klíčové pro budoucí schopnosti Polska a urychlení transformačního programu armády. Dodal také, že vojenský průmysl země by se měl brzy stát jednou z hnacích sil národního hospodářství.
Kosiniak-Kamysz vysvětlil, že finanční prostředky budou použity na výrobu protiletadlových raketových systémů krátkého doletu Piorun, bojových vozidel pěchoty Borsuk, dálkově ovládaných minových vozidel Baobab-K a dalších zbraní nezbytných pro ochranu hranic. Samostatný důraz bude podle ministra kladen na program Východní štít (Tarcza Wschod), dále na vývoj bezpilotních systémů a systémů protivzdušné obrany a protiraketové obrany.
"Celý tento systém souvisí s bezpečností východního křídla Evropské unie, a následně východního křídla NATO," zdůraznil.
Program SAFE, který vznikl během polského předsednictví v Radě EU z iniciativy Varšavy, je součástí rozsáhlého plánu na znovuvyzbrojení Evropské unie do roku 2030. Ta poskytuje zvýhodněné půjčky členským státům v celkové výši 150 miliard eur na investice do obrany. Kromě Polska podaly žádosti o účast Belgie, Bulharsko, Maďarsko, Španělsko, Kypr, Litva, Finsko, Česká republika a Estonsko.
