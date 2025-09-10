EU poskytla Polsku na obranu téměř 45 miliard eur

10. 9. 2025

Evropská komise schválila půjčku ve výši 43,7 miliardy eur Polsku v rámci programu EU SAFE (Security Action for Europe). Oznámil to místopředseda vlády a ministr národní obrany Polska Władysław Kosiniak-Kamysz. Ve prohlášení na X uvedl, že bylo podáno celkem 19 žádostí v celkové hodnotě 150 miliard eur.

Šéf ministerstva obrany zdůraznil, že značná část finančních prostředků bude směřovat na posílení východního křídla NATO. Podle něj je toto rozhodnutí klíčové pro budoucí schopnosti Polska a urychlení transformačního programu armády. Dodal také, že vojenský průmysl země by se měl brzy stát jednou z hnacích sil národního hospodářství.

Kosiniak-Kamysz vysvětlil, že finanční prostředky budou použity na výrobu protiletadlových raketových systémů krátkého doletu Piorun, bojových vozidel pěchoty Borsuk, dálkově ovládaných minových vozidel Baobab-K a dalších zbraní nezbytných pro ochranu hranic. Samostatný důraz bude podle ministra kladen na program Východní štít (Tarcza Wschod), dále na vývoj bezpilotních systémů a systémů protivzdušné obrany a protiraketové obrany.

"Celý tento systém souvisí s bezpečností východního křídla Evropské unie, a následně východního křídla NATO," zdůraznil.

Program SAFE, který vznikl během polského předsednictví v Radě EU z iniciativy Varšavy, je součástí rozsáhlého plánu na znovuvyzbrojení Evropské unie do roku 2030. Ta poskytuje zvýhodněné půjčky členským státům v celkové výši 150 miliard eur na investice do obrany. Kromě Polska podaly žádosti o účast Belgie, Bulharsko, Maďarsko, Španělsko, Kypr, Litva, Finsko, Česká republika a Estonsko.

