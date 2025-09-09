Hamas tvrdí, že nejvyšší představitelé přežili izraelský útok na katarskou Dauhá
9. 9. 2025
Hamas tvrdí, že nejvyšší představitelé přežili izraelský letecký útok na katarské hlavní město Dauhá, ale pět členů nižšího postavení bylo zabito.
Katar sděluje, že při „zbabělém“ izraelském útoku na obytnou čtvrť zahynul také jeden bezpečnostní důstojník a další osoby byly zraněny.
Bílý dům uvádí, že americká administrativa varovala Katar před „blížícím se“ útokem poté, co byla informována americkou armádou – Katar toto tvrzení odmítl s tím, že varování přišlo až po zahájení útoku.
Podle lékařských zdrojů bylo v úterý izraelskými silami v pásmu Gazy zabito nejméně 41 lidí, včetně několika lidí, kteří hledali pomoc.
Izraelská válka v Gaze si od října 2023 vyžádala nejméně 64 605 mrtvých a 163 319 zraněných. Dalších tisíce lidí jsou podle odhadů pod troskami. Během útoků 7. října bylo v Izraeli zabito celkem 1 139 lidí a asi 200 bylo zajato.
Útok by mohl dále posílit pověst Izraele jako „vyvrhele“ v očích států Perského zálivu
Andreas Krieg, přednášející na King's College v Londýně, uvedl, že izraelský útok v Kataru by mohl mít dlouhodobé důsledky pro jeho vztahy se státy Perského zálivu.
„Pokud se ukáže, že jejich [Hamas] vedení přežilo, pak jsme svědky taktické katastrofy. Izrael rozhodně riskoval, podstoupil obrovské riziko, a pokud se mu to nepodařilo, bude to mít obrovské následky,“ řekl Krieg.
„Hlavní náklady jsou strategické a diplomatické. Myslím, že normalizace vztahů se Saúdskou Arábií byla stejně mrtvá, ale domnívám se, že přímý útok Izraele na země GCC také zpochybní Abrahamovy dohody a celý proces normalizace, který Trump podporuje od roku 2020. Určitě to pohřbí jakoukoli normalizaci mezi Saúdskou Arábií a Izraelem a zvýší to strach v zemích Perského zálivu z Izraele jako darebácké země, což nyní velmi připomíná status darebácké země, který má Írán,“ dodal.
Katar nebude tolerovat porušování své suverenity, říká katarský premiér
Šejk Mohammed říká, že Katar si vyhrazuje právo reagovat na Izrael a nebude tolerovat žádné porušování své suverenity.
Řekl, že Katar přijme komplexní přístup, aby reagoval na izraelský útok a odradil od budoucích útoků.
Katar také sestavuje tým pod vedením katarského diplomata Mohammeda bin Abdulazize al-Khulaifiho, který podnikne právní kroky v reakci na izraelský útok.
Katarský premiér označil izraelský útok za „státní terorismus“
Katarský premiér Mohammed bin Abdulrahman Al Thani říká, že izraelské útoky na Dauhá lze interpretovat pouze jako „státní terorismus“.
Izraelský osadník přejel palestinského muže severně od Hebronu: palestinská média
Palestinská zpravodajská agentura Wafa informuje, že palestinský muž byl přejeden izraelským osadníkem ve městě Sa'ir severně od Hebronu.
Wafa uvedla, že obětí byl palestinský muž jménem Munadil Ali Qassem Kawazbeh, který po srážce s vozidlem utrpěl „modřiny a zranění“. Zpráva, která cituje anonymní bezpečnostní zdroje, uvádí, že Kawazbeh byl převezen do zdravotnického centra.
Účast USA na izraelských útocích v Kataru zůstává nejasná
Prohlášení katarské ambasády ve Spojených státech adresované členům Kongresu uvádí, že „navzdory protichůdným mediálním zprávám jsme přesvědčeni, že se jedná o jednostranný útok Izraelců, který proběhl bez předchozí konzultace se Spojenými státy“...
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt volila slova opatrně. Musíme zdůraznit význam vztahů USA s Katarem pro jejich zájmy na Blízkém východě. V důsledku toho neodpověděla na otázku novinářů, zda USA měly o útocích předem informace.
Koordinovala tedy americká armáda své kroky s izraelskou armádou? To nevíme. Jediné, co víme, je, že tisková mluvčí Bílého domu uvedla, že Trump se o útocích dozvěděl od americké armády v průběhu jejich provádění a poté informoval Katar.
Další evropské země odsuzují izraelský útok
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul kritizoval izraelský útok na vůdce Hamásu v Kataru a označil jej za „nepřijatelný“. Uvedl, že porušuje územní suverenitu Kataru, a zdůraznil, že tento postoj jasně vyjádřil během telefonického rozhovoru se svým izraelským protějškem Gideonem Saarem.
Švýcarsko vyzvalo k dodržování mezinárodního práva. „Musí zvítězit dialog a pro konflikt na Blízkém východě neexistuje vojenské řešení,“ uvedlo švýcarské ministerstvo zahraničí.
Belgie vyzvala k jednání o ukončení války v Gaze. „Pro tento konflikt neexistuje vojenské řešení a je zapotřebí obnovené úsilí všech stran o vyjednání příměří,“ uvedla ve svém prohlášení.
Irský premiér Micheal Martin řekl: „Nastal správný čas, aby všichni, kdo mají vliv, ho co nejlépe využili k zabránění eskalaci.“
Šejk Tamim říká, že Katar přijme všechna opatření k ochraně bezpečnosti a suverenity
Americký prezident telefonicky hovořil s katarským emírem a odsoudil izraelský útok na Dauhá, uvedl katarský Amiri Diwan.
„Jeho Výsost emír potvrdil, že Katarský stát tento bezohledný, zločinný útok nejdůrazněji odsuzuje a považuje jej za flagrantní porušení své suverenity a bezpečnosti a jasné porušení pravidel a zásad mezinárodního práva,“ uvedl Diwan ve svém prohlášení.
Šejk Tamim uvedl, že útok ohrožuje bezpečnost a stabilitu regionu a brání „úsilí o deeskalaci a dosažení udržitelných diplomatických řešení“.
Prohlášení dodalo, že emír také zdůraznil, že „Katar přijme všechna nezbytná opatření k ochraně své bezpečnosti a zachování své suverenity“.
Turecký prezident Erdogan říká, že Izrael jedná v „slepém vzteku“
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan odsoudil izraelský útok na Dauhá a uvedl, že Turecko zaujme „rozhodný postoj proti izraelskému banditismu“.
„Dnešní izraelský útok na vyjednávací delegaci Hamásu v Kataru opět jasně ukázal slepou zuřivost Netanjahuovy vlády a její záměr prohloubit konflikt a nestabilitu,“ uvedl Erdogan v prohlášení na sociálních sítích.
„Tento útok, který představuje flagrantní porušení mezinárodního práva a suverenity Kataru, se také zaměřil na bezpečnost a mír naší bratrské země, Kataru. Tento útok odsuzuji,“ dodal.
„Budeme i nadále zaujímat rozhodný a odhodlaný postoj proti izraelskému banditství, jehož cílem je uvrhnout celý region spolu s sebou do katastrofy.“
Počet obětí v Gaze od úsvitu opět stoupá
Lékařské zdroje sdělily, že od úsvitu bylo potvrzeno 41 obětí izraelských útoků v pásmu Gazy.
Mezi oběťmi bylo sedm Palestinců, kteří čekali na humanitární pomoc. Po leteckých útocích je hlášeno dvacet pohřešovaných osob.
Itálie vyjadřuje „blízkost“ Kataru, útok neodsuzuje
Italská premiérka Giorgia Meloni vyjádřila podporu Kataru v prohlášení, které varovalo před eskalací, ale výslovně nezmiňovalo Izrael.
„Jménem svým i jménem italské vlády vyjadřuji upřímnou solidaritu s emírem Tamimem bin Hamadem Al Thanim a Katarem a opakuji podporu Itálie všem snahám o ukončení války v Gaze,“ uvedla Meloni v příspěvku na sociálních sítích.
„Itálie zůstává proti jakékoli formě eskalace, která by mohla vést k dalšímu zhoršení krize na Blízkém východě.“
OIC označuje útok na Dauhá za „flagrantní porušení mezinárodního práva“
Organizace islámské spolupráce odsoudila izraelské útoky na katarské hlavní město a označila je za „flagrantní porušení mezinárodního práva, Charty OSN a globálních norem“.
„Organizace islámské spolupráce opět vyzývá mezinárodní společenství, zejména Radu bezpečnosti OSN, aby převzala svou odpovědnost a donutila Izrael ukončit svou nebezpečnou a pokračující agresi v regionu a respektovat mezinárodní právo a příslušné rezoluce OSN,“ uvedlo 57 zemí v prohlášení.
Bílý dům se snaží „pohřbít špatné zprávy“
„USA o tom nechtějí mluvit. To také naznačuje, že tento útok nedosáhl svých cílů,“ dodal.
„Myslím, že můžeme usoudit, že kdyby tento útok zabil ‚teroristy Hamásu‘, USA by si to připsaly k dobru a řekly, že se na něm podílely. Ale skutečnost, že se to zřejmě nestalo, a jak jsme slyšeli, byl zabit alespoň jeden člen katarských bezpečnostních sil, naznačuje, že se od toho snaží distancovat,“ řekl Pinfold.
El-Sisi hovoří s katarským šejkem Tamimem a odsuzuje izraelský útok
Egyptský prezident Abdel Fattah el-Sisi vyjádřil „plnou solidaritu“ své země s Katarem během telefonického rozhovoru s emírem Šejkem Tamimem bin Hamadem Al Thanim, uvedla egyptská prezidentská kancelář.
„Prezident zdůraznil, že Egypt důrazně odsuzuje a kritizuje agresivní čin Izraele proti bratrskému státu Kataru, a potvrdil kategorické odmítnutí Egypta jakéhokoli porušení suverenity státu Kataru,“ uvedla kancelář el-Sisiho.
„Netanjahu je ten, kdo brání míru“
Palestinský analytik Ahmad al-Hila odmítl tvrzení Bílého domu, že útoky na Dauhá by mohly „sloužit jako příležitost k míru“.
Al-Hila zdůraznil, že útok zasáhl arabské hlavní město spojenecké s Washingtonem a pokusil se zabít vyjednavače a zmařit jednání o příměří v Gaze.
„To vrhá pochybnosti na chování a důvěryhodnost USA. Pokud prezident Trump upřímně usiluje o mír, pak musí vědět, že Benjamin Netanjahu je ten, kdo brání míru,“ řekl pro Al Jazeera.
Katar popírá, že byl informován o izraelském útoku
Majed al-Ansari, mluvčí katarského ministerstva zahraničí, popírá tvrzení Bílého domu, že USA informovaly Katar o izraelských útocích předtím, než k nim došlo.
„Prohlášení, že Katar byl o útoku předem informován, jsou zcela nepravdivá,“ uvedl al-Ansari ve svém prohlášení.
„Telefonát od amerického úředníka přišel v době, kdy v Dauhá zazněly výbuchy způsobené izraelským útokem.“
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová dříve uvedla, že poté, co byl informován o izraelském plánu, „Trump okamžitě nařídil zvláštnímu vyslanci Witkoffovi, aby informoval Katar o chystaném útoku, což také učinil“.
Velvyslanec Kataru při OSN informuje Radu bezpečnosti o probíhajícím vyšetřování
Sheikha Alya Ahmed bin Saif Al Thani, stálá představitelka Kataru při OSN, informovala v dopise Bezpečnostní radu OSN, že tato země Perského zálivu „provádí vyšetřování na nejvyšší úrovni“ po izraelském útoku na delegaci Hamásu v Dauhá.
Katar „nebude tolerovat toto agresivní chování Izraele, které podkopává regionální bezpečnost, a nepřijme žádné kroky namířené proti jeho bezpečnosti a suverenitě“, uvádí se v dopise.
„Další podrobnosti budou oznámeny, jakmile budou k dispozici, a budeme Radu informovat o nejnovějším vývoji.“
USA tvrdí, že útoky na Katar „se již nebudou opakovat“
Tisková mluvčí Bílého domu také pochválila Katar a uvedla, že Trump ujistil katarské představitele, že se takové útoky nebudou opakovat.
„Prezident považuje Katar za silného spojence a přítele Spojených států a je velmi zarmoucen místem tohoto útoku,“ uvedla Leavittová.
„Prezident také hovořil s emírem a premiérem Kataru a poděkoval jim za jejich podporu a přátelství vůči naší zemi,“ dodala. „Ujistil je, že se něco podobného na jejich území již nebude opakovat.“
Trump hovořil s Netanjahuem po útoku
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že americký prezident Donald Trump vnímá útok jako „příležitost k míru“, a to navzdory všeobecnému odsouzení a spekulacím, že útok by mohl vážně poškodit jakékoli snahy o vyjednávání v Gaze. Bílý dům uvádí, že oba lídři po útoku hovořili.
„Premiér řekl prezidentu Trumpovi, že chce uzavřít mír, a to co nejrychleji,“ uvedla Leavittová. „Prezident Trump věří, že tato nešťastná událost může být příležitostí k míru.“
Na dotaz Leavittová nechtěla sdělit, zda budou mít útoky nějaké důsledky pro Izrael nebo jeho premiéra, ani zda je Trump rozzlobený na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Bílý dům tvrdí, že varoval Katar před izraelským útokem
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová novinářům sdělila, že Trumpova administrativa byla informována americkou armádou o tom, že Izrael útočí na Hamás, který „bohužel sídlí v části Dauhá, hlavního města Kataru“.
„Jednostranné bombardování Kataru, suverénního státu a blízkého spojence Spojených států, který velmi tvrdě pracuje a statečně s námi riskuje, aby zprostředkoval mír, nepřispívá k dosažení cílů Izraele ani Ameriky,“ řekla. „Eliminace Hamásu, který těží z utrpení obyvatel Gazy, je však cíl, který stojí za to.“
Leavitt uvedl, že Trump „okamžitě nařídil“ zvláštnímu vyslanci Stevu Witkoffovi, aby Katar o útoku informoval.
Izraelský útok „v rozporu se zájmy USA“
Rob Geist Pinfold, odborník na mezinárodní bezpečnost z King's College London, říká, že ačkoli z izraelského pohledu chápe racionální argumenty pro útok na Dauhá, je mu nepochopitelné, proč USA umožnily, aby k němu došlo bez jakéhokoli varování.
„Izrael se nakonec rozhodl, že výhody potenciálního odstranění vedení Hamásu převáží nad případnými náklady v podobě dopadů na jeho vztahy s Katarem,“ řekl, „ale to je zcela v rozporu s národními zájmy USA.“
„Od několika analytiků jsme již slyšeli, že americká armáda CENTCOM má v Kataru základnu. Povolení takových bezohledných útoků ze strany Izraele nebo kohokoli jiného představuje jasné nebezpečí pro americké občany a vojáky v terénu.“
Prezident Palestinské samosprávy varuje, že pokud se nepodaří zastavit Izrael, bude to mít globální dopady
Mahmúd Abbás odsoudil „brutální“ útok Izraele na Katar a varoval, že pokud se nepodaří zastavit izraelskou agresi, „bude to mít dopady nejen na region, ale na celý svět“.
Abbás dodal, že řešení spočívá v urovnání palestinské otázky.
Na útok reagoval také palestinský člen izraelského parlamentu Ahmad Tibi, který uvedl, že Izrael opět zmařil snahy o zprostředkování míru. „Etnické čistky a zničení Gazy jsou jediným plánem této krvavé vlády,“ řekl.
Tibi argumentoval, že Izrael „útočí na vedení Hamásu v Kataru, místo aby reagoval na návrh dohody [USA]“.
Hamás potvrzuje, že jeho vůdci přežili, šest dalších bylo zabito při izraelském útoku
Ve svém prvním oficiálním prohlášení po útocích v Dauhá Hamás uvádí, že izraelský útok měl za cíl zmařit příměří a jednání o výměně vězňů.
Skupina také potvrdila, že její nejvyšší představitelé přežili pokus o atentát, zatímco šest dalších osob, včetně syna jejího šéfa v Gaze Khalila al-Hayyi a jednoho z jeho poradců, jakož i katarského důstojníka, bylo zabito.
„To opět odhaluje zločinnou povahu okupace a její snahu podkopat jakékoli šance na dosažení dohody,“ uvedl Hamas.
Francie, Velká Británie, Mauritánie a Kazachstán reagují na izraelský útok
Francouzský prezident Emmanuel Macron ostře odsoudil izraelské útoky v Kataru a uvedl, že jsou „nepřijatelné, ať už je důvod jakýkoli“. „Vyjadřuji solidaritu s Katarem a jeho emírem Šejkem Tamimem Al Thanim. V žádném případě nesmí dojít k rozšíření války v regionu,“ uvedl Macron.
Britský premiér Keir Starmer odsoudil útoky, „které porušují suverenitu Kataru a hrozí dalším eskalováním napětí v regionu“ . „Prioritou musí být okamžité příměří, propuštění rukojmích a masivní nárůst pomoci do Gazy,“ řekl.
Mauritánie uvedla, že izraelské akce představují „flagrantní porušení mezinárodních úmluv a zákonů“ a vyzvala mezinárodní společenství, aby „s touto agresí naložilo rázně a přísně“.
