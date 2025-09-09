Izrael bourá domy útočníků z Jeruzaléma v palestinských vesnicích
9. 9. 2025
Útok dronem na jednu loď flotily Sumud, vezoucí potraviny do Gazy. V tuniském výsostném území:
Izrael nařídil demolici domů ve městech na Západním břehu Jordánu, odkud pocházeli dva palestinští ozbrojenci, kteří včera ráno spáchali smrtelný útok na autobusovou zastávku v Jeruzalémě.
Izraelský ministr obrany Israel Katz uvedl, že nařídil uvalení sankcí na členy rodin útočníků a obyvatele obou vesnic.
Všechny stavby, které byly v těchto dvou městech postaveny bez povolení, budou zničeny a 750 lidem bude odebráno povolení k práci v Izraeli, která je pro mnoho palestinských rodin hlavním zdrojem příjmů.
Izrael tvrdí, že demolice domů příbuzných útočníků a jejich spoluobčanů je odstrašujícím prostředkem proti budoucím útokům. Je to však forma kolektivního trestu, který je podle mezinárodního práva zakázán.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že nemocnice přijaly za posledních 24 hodin těla 65 lidí zabitých izraelskou palbou a dalších 320 lidí bylo zraněno.
Izrael bombarduje Gazu a zabil nejméně 21 lidí, včetně lidí hledajících pomoc
Izrael srovnal se zemí další výškovou budovu v Gaze a donutil obyvatele k hromadnému vysídlení
Izrael srovnal se zemí další výškovou budovu v Gaze a donutil obyvatele k hromadnému vysídlení
Od úsvitu bylo při izraelských útocích v Gaze zabito nejméně 21 lidí. Mezi zabitými jsou další lidé hledající pomoc.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pohrozil tím, co nazývá intenzivní pozemní operací v Gaze, a varoval Palestince v severní části města, aby odešli.
Izrael uvalil kolektivní trest, „civilní sankce“ po střelbě v Jeruzalémě
Den po střelbě v Jeruzalémě je kolektivní trest v plném proudu na okupovaném Západním břehu.
Došlo k úplnému obklíčení a uzavření oblastí, odkud palestinští ozbrojenci pocházeli. Oblasti jsou uzavřeny a na ulicích jsou postaveny bariéry. Izraelské síly také mapují jejich domy za účelem demolice.
Izraelský ministr obrany říká, že budou následovat další, dalekosáhlé a přísné důsledky.
Řekl, že ruší všechna pracovní povolení pro všechny obyvatele těchto měst, což znamená, že bude zrušeno nejméně 750 povolení pro Palestince, kteří chtějí pracovat v Izraeli, protože ekonomika na Západním břehu je v zoufalé situaci.
Izrael také uvaluje „civilní sankce“ na rodinné příslušníky útočníků, i když se na útocích nepodíleli. Včera jsme také byli svědky zatčení některých rodinných příslušníků útočníků, včetně otce a strýce jednoho z nich.
Demolice rodinných domů na Západním břehu jsou součástí kolektivního trestání
Izraelské síly vyhodily do vzduchu dům palestinského vězně, který byl obviněn z provedení smrtícího střeleckého útoku na autobus na okupovaném Západním břehu v prosinci.
Demolice, která následovala po dalším smrtícím střeleckém útoku na autobus v pondělí, zanechala manželku, rodiče a tři děti vězně bez domova.
Je to součást vzorce represivních opatření namířených proti rodinám palestinských podezřelých v posledních letech, včetně deportace členů rodiny, které izraelští ministři vyhrožují prosadit po pondělních střelbách jako odstrašující prostředek proti budoucím útokům.
Izraelská armáda tvrdí, že provedla průzkumy v domech dvou palestinských podezřelých z pondělního střeleckého útoku, aby připravila jejich domy na demolici.
Izraelská lidskoprávní organizace B'Tselem zdokumentovala, že v roce 2025 bylo na okupovaném Západním břehu jako trestní opatření zničeno nejméně 26 domů, což vedlo k vysídlení více než 70 Palestinců.
Dalších šest Palestinců zemřelo v důsledku hladomoru způsobeného Izraelem
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze oznámilo, že za posledních 24 hodin zemřelo dalších šest Palestinců v důsledku hladomoru způsobeného Izraelem.
Celkový počet úmrtí v důsledku hladomoru tak vzrostl na 399 lidí, včetně 140 dětí.
Od konce srpna, kdy Integrovaná klasifikace fází potravinové bezpečnosti (IPC) podporovaná OSN oficiálně vyhlásila hladomor ve většině částí Gazy, bylo zaznamenáno nejméně 121 úmrtí, včetně 25 dětí.
Podezření na útok dronu na loď Global Sumud Flotilla
Jedna z lodí Global Sumud Flotilla (GSF) byla včera v noci napadena dronem.
Jedna z lodí byla zasažena dronem v tuniském přístavu Sidi Bou Said. Požár způsobil škody na hlavní palubě plavidla, na které se nacházeli členové řídícího výboru GSF.
Benjamin Netanjahu varoval obyvatele města Gaza, aby opustili město několik hodin poté, co Izrael oznámil, že zintenzivní letecké útoky
Izraelská armáda nařizuje obyvatelům města Gaza evakuaci
Izraelská armáda nařídila obyvatelům města Gaza evakuaci před rozšířenou ofenzívou s cílem obsadit největší městské centrum území, což je součástí plánovaného převzetí moci, které vyvolalo mezinárodní poplach.
Převzetí města s 1 milionem palestinských obyvatel komplikuje snahy o příměří, které by ukončilo téměř dvouletou válku. V pondělí Benjamin Netanjahu varoval obyvatele města Gaza, aby okamžitě opustili město, několik hodin poté, co Izrael oznámil, že zintenzivní letecké údery. Izraelský premiér uvedl, že izraelské síly se nyní organizují a shromažďují v Gaze, aby provedly pozemní „manévr“.
Mezinárodní kritici poukazují na to, že izraelský plán, který zahrnuje demilitarizaci celého pásma, jakmile nad ním Izrael převezme bezpečnostní kontrolu, by mohl prohloubit humanitární krizi 2,2 milionu lidí, kteří tam žijí a čelí rostoucí hladomoru.
Mezi 1 600 vystavovateli na bienále DSEI, které začíná v úterý v londýnských Docklands, je 51 izraelských výrobců zbraní a americký obranný gigant stojící za stíhačkami F-35, které bombardují Gazu.
Jejich přítomnost bude v centru pozornosti stovek lidí, kteří plánují demonstrovat před čtyřdenním veletrhem zbraní, na kterém má vystoupit ministr obrany John Healey spolu s vysokými britskými vojenskými představiteli.
Organizace Campaign Against Arms Trade (Caat) uvedla, že tři největší izraelské zbrojní společnosti – Elbit Systems, Rafael a Israel Aerospace Industries (IAI) – patří mezi ty, které se plánují veletrhu zúčastnit, a to navzdory tomu, že Velká Británie minulý měsíc zakázala vstup izraelské vládní delegaci.
Emily Apple, mediální koordinátorka Caat, uvedla, že britská vláda dosáhla „vrcholu spoluviny na genocidě“, když izraelským výrobcům zbraní povolila vystavovat, což podle ní umožnilo „společnostem prodávat své zbraně vyzkoušené při genocidě“ mezinárodním kupcům.
Španělský premiér Pedro Sánchez zesílil svou ostrou kritiku izraelských akcí v Gaze a obvinil vládu Benjamina Netanjahua z „vyhlazování bezbranných lidí“ bombardováním nemocnic a „zabíjením nevinných chlapců a dívek hladem“.
V pondělí ráno při oznámení řady opatření, která mají zvýšit tlak na Netanjahua, aby zastavil vojenskou kampaň, Sánchez uvedl, že španělská vláda bude vždy podporovat právo Izraele na existenci a obranu, ale cítí se povinna pokusit se „zastavit masakr“.
„Chránit svou zemi a společnost je jedna věc, ale bombardovat nemocnice a zabíjet nevinné chlapce a dívky hladem je něco úplně jiného,“ řekl.
„To, co premiér Netanjahu v říjnu 2023 představil jako vojenskou operaci v reakci na hrůzné teroristické útoky, se nakonec stalo novou vlnou nelegálních okupací a neospravedlnitelným útokem na palestinské civilní obyvatelstvo – útokem, který zvláštní zpravodaj OSN a většina odborníků již popisují jako genocidu.“
Španělský premiér poukázal na počet mrtvých, zraněných, vysídlených a podvyživených. „To není obrana, to ani není útok,“ řekl. „Je to vyhlazování bezbranných lidí. Je to porušení všech pravidel humanitárního práva.“
Sánchez také znovu zaútočil na mezinárodní společenství a řekl, že velké světové mocnosti skončily „paralyzované mezi lhostejností k nekonečnému konfliktu a spoluvinou s vládou premiéra Netanjahua“.
Izraelské letecké údery a demolice zničily desítky budov v oblastech města Gaza, přičemž intenzivní bombardování v posledních týdnech srovnalo se zemí několik čtvrtí.
Izrael v posledních dnech bombardoval obytné výškové budovy v Gaze před dlouho avizovanou pozemní ofenzívou.
Obyvatelé města Gaza jsou vyzýváni, aby se přesunuli do jižní části území, do oblastí, které jsou častým terčem izraelského bombardování a jsou již přeplněné.
Desítky tisíc lidí již město opustily, protože Izrael zintenzivnil bombardování, a silnice vedoucí na jih jsou zaplněny obyvateli, kteří vezou své věci na vozících a nákladních autech.
Gaza City je sužována hladomorem způsobeným izraelskými omezeními pomoci a rozšířený útok pouze prohloubí rozsáhlé utrpení tamního civilního obyvatelstva a může násilně vysídlit stovky tisíc Palestinců, z nichž mnozí jsou nemocní nebo slabí.
Izraelská armáda v úterý na sociálních sítích varovala, že v Gaze bude postupovat „s větší silou“, a vyzvala obyvatele, aby město opustili.
„Všem obyvatelům Gazy... obranné síly jsou odhodlány porazit Hamás a budou v oblasti Gazy postupovat s větší silou,“ uvedl plukovník Avichay Adraee v příspěvku na Twitteru..
Rozkaz izraelské armády k rozsáhlé evakuaci města Gaza v úterý ráno je prvním varováním před úplnou evakuací hlavního města Gazy v současné fázi bojů.
Také v úterý, jak informovala agentura AP, ministr obrany Israel Katz uvedl, že Izrael zničil 30 výškových budov v Gaze, které podle něj Hamás využíval jako vojenskou infrastrukturu.
Izraelský premiér ve svém projevu uvedl, že za posledních několik dní izraelské letectvo zničilo 50 „věžáků teroru“ a „to je pouze úvod“ k „mocnému hlavnímu aktu, kterým je pozemní manévr našich sil, které se nyní shromažďují a organizují v Gaze“.
Netanjahu také v projevu adresovaném „obyvatelům Gazy“ řekl: „Byli jste varováni: odejděte hned“.
Izraelský rozkaz k rozsáhlé evakuaci obyvatel města Gaza přichází v době, kdy zprostředkovatelské snahy USA, Kataru a Egypta selhaly v překlenutí rozdílů mezi Izraelem a Hamasem s cílem zajistit příměří a propuštění zbývajících rukojmích, které Hamás drží v Gaze.
Izrael již ovládl 75 % Gazy od začátku války, která vypukla v říjnu 2023 útokem Hamásu na jižní Izrael, při kterém bylo podle izraelských údajů zabito asi 1 200 lidí a 251 uneseno jako rukojmí do Gazy.
Izraelské úřady uvádějí, že 20 ze zbývajících 48 rukojmích v Gaze je naživu, jak informuje agentura Reuters.
Následný izraelský vojenský útok zabil podle ministerstva zdravotnictví v Gaze více než 62 000 Palestinců, způsobil vnitřní vysídlení téměř celého obyvatelstva a zanechal velkou část území v ruinách.
Mezinárodní kritici tvrdí, že izraelský plán – který zahrnuje demilitarizaci celého pásma, jakmile nad ním Izrael převezme bezpečnostní kontrolu – by mohl prohloubit humanitární situaci 2,2 milionu lidí, kteří tam žijí a čelí také rostoucí hladomoru.
Jedna osoba zabita severně od tábora Nuseirat
Nemocnice Al-Awda hlásí, že při izraelském dělostřeleckém útoku severně od uprchlického tábora Nuseirat byla zabita jedna osoba.
K tomu došlo poté, co naši kolegové v terénu informovali o izraelském dělostřeleckém ostřelování čtvrti Tuffah.
Izrael shazuje letáky nad městem Gaza
Záběry sdílené online z města Gaza ukazují, že izraelská armáda opět shazuje letáky s příkazy k nucené evakuaci celé oblasti.
Armáda shazuje letáky, ve kterých vyzývá obyvatele, aby se evakuovali na jih do al-Mawasi v Khan Younis.
Izraelské síly zatkly dva Palestince z provincie Hebron na okupovaném Západním břehu.
Agentura Wafa uvádí, že jeden z mužů byl zatčen ve vesnici západně od města Dura, jihozápadně od Hebronu, zatímco druhý byl zatčen ve městě Bani Na'im, východně od Hebronu, poté, co izraelské síly prohledaly jejich domy.
