Polsko zcela uzavře hranici s Běloruskem

10. 9. 2025

Polsko oznámilo úplné uzavření hranic s Běloruskem od 11. do 12. září kvůli cvičení Západ 2025. Oznámil to polský premiér Donald Tusk na zasedání vlády.

Donald Tusk poznamenal, že cvičení začne na území Běloruska, v blízkosti polských hranic. Rozhodnutí o uzavření hranice bylo přijato z důvodu zajištění bezpečnosti a zahrnuje uzavření všech železničních tratí.

Cvičení Západ 2025 se bude konat od 12. do 16. září 2025 a jeho součástí budou manévry na ochranu Svazového státu Ruska a Běloruska. Zúčastní se jich více než 13 tisíc lidí.

Ministerstvo obrany Běloruska uvedlo, že akreditovaní zahraniční vojenští přidělenci, včetně zástupců devíti zemí NATO, budou moci cvičení monitorovat. Vedoucí oddělení Viktor Chrenin poznamenal, že cvičení není namířeno proti nikomu.

