Polsko zcela uzavře hranici s Běloruskem
10. 9. 2025
Donald Tusk poznamenal, že cvičení začne na území Běloruska, v blízkosti polských hranic. Rozhodnutí o uzavření hranice bylo přijato z důvodu zajištění bezpečnosti a zahrnuje uzavření všech železničních tratí.
Cvičení Západ 2025 se bude konat od 12. do 16. září 2025 a jeho součástí budou manévry na ochranu Svazového státu Ruska a Běloruska. Zúčastní se jich více než 13 tisíc lidí.
Ministerstvo obrany Běloruska uvedlo, že akreditovaní zahraniční vojenští přidělenci, včetně zástupců devíti zemí NATO, budou moci cvičení monitorovat. Vedoucí oddělení Viktor Chrenin poznamenal, že cvičení není namířeno proti nikomu.
Zdroj v ruštině: ZDE
