Trumpův šokující přístup k vládnutí je stejně iluzorní jako irácká agrese George W. Bushe
11. 9. 2025
Až tato noční můra skončí, zůstanou po ní jen trosky a
monumentální úkol obnovy.
Z chaosu, který vytvořila Trumpova administrativa,
nevzejde nic dobrého. Za pouhých několik měsíců zničila instituce, agentury a různé programy.
Administrativa podnikla dramatické kroky k vyprázdnění
federální pracovní síly; zadržení miliard dolarů na výzkumné granty určené k
řešení zdravotních a řady dalších vědeckých problémů; ke zrušení programů
zahraniční pomoci a subjektů, které je realizují; rozpuštění vládních
zdravotnických institucí; omezení programů poskytujících zdravotní péči a
potraviny chudým a zdravotně postiženým; ke způsobení chaosu v mezinárodních
obchodních vztazích uvalením a následným zrušením a opětovným uvalením cel na
základě rozmaru nebo osobní vendety; a vyvolání strachu a paniky ve městech po
celé zemi dramatickým rozšířením imigračních kontrol, které zahrnovaly najmutí
tisíců neprověřených osob, z nichž mnohé mají ideologické sklony a touží po
zbrani a odznaku, aby mohly prosazovat svou agendu. A to je jen částečný seznam
destrukce, kterou způsobila Trumpova vláda, píše na webu Common Dreams James
Zogby.
Lze snadno argumentovat, že v mnoha z těchto oblastí byla
reforma nutná. Je třeba uznat, že plýtvání nebo nadbytečnost jsou do jisté míry
nevyhnutelné v programech nebo agenturách, které existují již desítky let nebo
déle. A může existovat váhání s ukončením programů, které buď již překonaly
svou užitečnost, nebo nikdy neměly zamýšlený dopad. Potřebné reformy se však
vždy nejlépe provádějí skalpelem, nikoli kladivem.
Použitím druhého přístupu administrativa nejenže způsobila
vládě značné škody, ale také podkopala důvěru veřejnosti. Hromadné propouštění
zaměstnanců, krácení grantů na výzkum, rušení programů a přehnaná tvrzení,
která tyto programy haní, nelze snadno napravit v příštím volebním období.
Došlo ke ztrátě odborných znalostí, nenaplněné potřeby se budou jen znásobovat
a někteří volení představitelé budou váhat s obnovením nebo financováním
programů, o nichž tato vláda přesvědčila značnou část voličů, že jsou zbytečné.
Podívejte se, co jsme ztratili. Pokusem o diskreditaci
účinnosti vakcín a otřesení důvěry veřejnosti v jejich význam můžeme nyní být
svědky návratu dětských nemocí, které byly z velké části vymýceny. Zrušením
programů, které poskytují potravinovou pomoc chudým, budou trpět nejen oni, ale
také američtí zemědělci, kteří byli často přímými příjemci těchto programů. Cla
zdraží dovážené zboží pro americké spotřebitele a přispějí k narušení důvěry v
USA jako spolehlivého obchodního partnera. Výsledná ztráta postavení USA v
mnoha regionech světa již vedla k tomu, že vlády se stále více obracejí k Číně.
Ztráty jsou patrné také v neúspěších ve vědeckém výzkumu, ve schopnosti
předpovídat klimatické podmínky a vzorce a v poškození úsilí o splnění cílů v
oblasti změny klimatu.
Až tato noční můra skončí, zůstanou nám jen trosky a
monumentální úkol obnovy.
Ačkoli destruktivní a ničivý dopad prezidenta Donalda Trumpa
byl pociťován hlavně na domácí půdě, připomíná přístup, který použil prezident
George W. Bush na Blízkém východě. V důsledku noční můry teroristických útoků z
11. září ztratila Bushova administrativa kontrolu nad svou politikou ve
prospěch skupiny neokonzervativních ideologů jak uvnitř, tak vně
administrativy. Přesvědčeni, že reforma nebo drobné úpravy problémů, které
existovaly na Blízkém východě, nikdy nevyřeší příčiny těchto problémů, vedlo k rozhodnutí, že na region použili demoliční kouli. Chtěli ho vyhodit do vzduchu a poté
vybudovat „nový Blízký východ“.
Politika Bushe Jr. byla založena na ideologii, nikoli na
realitě. Chtěli odstranit Saddáma Husajna, dosadit vládu, která by splňovala
kritéria USA a „sloužila jako maják demokracie, který by osvětlil celý Blízký
východ“. Když bylo jasné, že nic z toho nefunguje, uchýlili se k termínu
„konstruktivní chaos“, aby vysvětlili „logiku“ své zahraniční politiky na
Blízkém východě. Byla to snaha přesvědčit nás, že chaos, který způsobili, byl
záměrný a nezbytný a že rostoucí násilí a nestabilita, které následovaly, byly pouze
„porodními bolestmi“ „nového Blízkého východu“, který pomáhali vytvořit. Ale v
tom „chaosu“ nebyla žádná „logika“ ani nic „konstruktivního“. Výsledkem
„porodních bolestí“ byl ISIS, posílený Írán a oslabené arabské „republiky“,
které destabilizovaly region.
Nyní jsme téměř osm měsíců v „konstruktivním chaosu“
vytvořeném touto administrativou. Škody, které napáchali, jsou obrovské a
jejich náprava potrvá jednu generaci nebo i déle. V tuto chvíli Trumpova
skupina necítí potřebu vymýšlet chytré vysvětlení pro to, co udělala. Částečně
je to proto, že dopad škod se teprve začíná projevovat a velká část Trumpovy
základny je stále pod jeho vlivem a nadále věří, že chaos, který vidí, není
skutečný nebo že se snadno a rychle napraví.
Ale stejně jako v letech vlády G. W. Bushe se nakonec realita
projeví; budou kladeny otázky a bude se ukazovat prstem. Pak může začít proces
obnovy. Bude trvat nějakou dobu, než se podaří obnovit to, co bylo zničeno, a
znovu získat ztracenou důvěru. Ale je to možné.
