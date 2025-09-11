Trumpův šokující přístup k vládnutí je stejně iluzorní jako irácká agrese George W. Bushe

11. 9. 2025

čas čtení 5 minut

Až tato noční můra skončí, zůstanou po ní jen trosky a monumentální úkol obnovy.  

Z chaosu, který vytvořila Trumpova administrativa, nevzejde nic dobrého. Za pouhých několik měsíců zničila instituce, agentury a různé programy.

Administrativa podnikla dramatické kroky k vyprázdnění federální pracovní síly; zadržení miliard dolarů na výzkumné granty určené k řešení zdravotních a řady dalších vědeckých problémů; ke zrušení programů zahraniční pomoci a subjektů, které je realizují; rozpuštění vládních zdravotnických institucí; omezení programů poskytujících zdravotní péči a potraviny chudým a zdravotně postiženým; ke způsobení chaosu v mezinárodních obchodních vztazích uvalením a následným zrušením a opětovným uvalením cel na základě rozmaru nebo osobní vendety; a vyvolání strachu a paniky ve městech po celé zemi dramatickým rozšířením imigračních kontrol, které zahrnovaly najmutí tisíců neprověřených osob, z nichž mnohé mají ideologické sklony a touží po zbrani a odznaku, aby mohly prosazovat svou agendu. A to je jen částečný seznam destrukce, kterou způsobila Trumpova vláda, píše na webu Common Dreams James Zogby. 

Lze snadno argumentovat, že v mnoha z těchto oblastí byla reforma nutná. Je třeba uznat, že plýtvání nebo nadbytečnost jsou do jisté míry nevyhnutelné v programech nebo agenturách, které existují již desítky let nebo déle. A může existovat váhání s ukončením programů, které buď již překonaly svou užitečnost, nebo nikdy neměly zamýšlený dopad. Potřebné reformy se však vždy nejlépe provádějí skalpelem, nikoli kladivem.

Použitím druhého přístupu administrativa nejenže způsobila vládě značné škody, ale také podkopala důvěru veřejnosti. Hromadné propouštění zaměstnanců, krácení grantů na výzkum, rušení programů a přehnaná tvrzení, která tyto programy haní, nelze snadno napravit v příštím volebním období. Došlo ke ztrátě odborných znalostí, nenaplněné potřeby se budou jen znásobovat a někteří volení představitelé budou váhat s obnovením nebo financováním programů, o nichž tato vláda přesvědčila značnou část voličů, že jsou zbytečné.

Podívejte se, co jsme ztratili. Pokusem o diskreditaci účinnosti vakcín a otřesení důvěry veřejnosti v jejich význam můžeme nyní být svědky návratu dětských nemocí, které byly z velké části vymýceny. Zrušením programů, které poskytují potravinovou pomoc chudým, budou trpět nejen oni, ale také američtí zemědělci, kteří byli často přímými příjemci těchto programů. Cla zdraží dovážené zboží pro americké spotřebitele a přispějí k narušení důvěry v USA jako spolehlivého obchodního partnera. Výsledná ztráta postavení USA v mnoha regionech světa již vedla k tomu, že vlády se stále více obracejí k Číně. Ztráty jsou patrné také v neúspěších ve vědeckém výzkumu, ve schopnosti předpovídat klimatické podmínky a vzorce a v poškození úsilí o splnění cílů v oblasti změny klimatu.

Až tato noční můra skončí, zůstanou nám jen trosky a monumentální úkol obnovy.

Ačkoli destruktivní a ničivý dopad prezidenta Donalda Trumpa byl pociťován hlavně na domácí půdě, připomíná přístup, který použil prezident George W. Bush na Blízkém východě. V důsledku noční můry teroristických útoků z 11. září ztratila Bushova administrativa kontrolu nad svou politikou ve prospěch skupiny neokonzervativních ideologů jak uvnitř, tak vně administrativy. Přesvědčeni, že reforma nebo drobné úpravy problémů, které existovaly na Blízkém východě, nikdy nevyřeší příčiny těchto problémů, vedlo k rozhodnutí, že na region použili demoliční kouli. Chtěli ho vyhodit do vzduchu a poté vybudovat „nový Blízký východ“.

Politika Bushe Jr. byla založena na ideologii, nikoli na realitě. Chtěli odstranit Saddáma Husajna, dosadit vládu, která by splňovala kritéria USA a „sloužila jako maják demokracie, který by osvětlil celý Blízký východ“. Když bylo jasné, že nic z toho nefunguje, uchýlili se k termínu „konstruktivní chaos“, aby vysvětlili „logiku“ své zahraniční politiky na Blízkém východě. Byla to snaha přesvědčit nás, že chaos, který způsobili, byl záměrný a nezbytný a že rostoucí násilí a nestabilita, které následovaly, byly pouze „porodními bolestmi“ „nového Blízkého východu“, který pomáhali vytvořit. Ale v tom „chaosu“ nebyla žádná „logika“ ani nic „konstruktivního“. Výsledkem „porodních bolestí“ byl ISIS, posílený Írán a oslabené arabské „republiky“, které destabilizovaly region.

Nyní jsme téměř osm měsíců v „konstruktivním chaosu“ vytvořeném touto administrativou. Škody, které napáchali, jsou obrovské a jejich náprava potrvá jednu generaci nebo i déle. V tuto chvíli Trumpova skupina necítí potřebu vymýšlet chytré vysvětlení pro to, co udělala. Částečně je to proto, že dopad škod se teprve začíná projevovat a velká část Trumpovy základny je stále pod jeho vlivem a nadále věří, že chaos, který vidí, není skutečný nebo že se snadno a rychle napraví.

Ale stejně jako v letech vlády G. W. Bushe se nakonec realita projeví; budou kladeny otázky a bude se ukazovat prstem. Pak může začít proces obnovy. Bude trvat nějakou dobu, než se podaří obnovit to, co bylo zničeno, a znovu získat ztracenou důvěru. Ale je to možné.  

 

Celý článek v anglickém originále ZDE

0
Vytisknout
224

Diskuse

Obsah vydání | 11. 9. 2025