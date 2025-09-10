Války na Ukrajině se zúčastnilo více než 5 000 iráckých občanů
Irácké velvyslanectví v Moskvě vydalo varování, v němž vyzvalo občany, aby nepodléhali "pokusům zatáhnout je do účasti" v nepřátelských akcích, a znovu potvrdilo oficiální neutralitu Bagdádu v konfliktu. Diplomatická mise zdůraznila, že legální víza jsou vydávána výhradně prostřednictvím ruských misí v Bagdádu, Irbílu a Basře a jakékoli jiné nabídky jsou podvodné.
Navzdory rizikům již tisíce Iráčanů bojují na obou stranách fronty. Podle Hajdara aš-Šammarího, hlavy irácké komunity v Rusku, slouží v ruské armádě na základě kontraktů asi 2 000 lidí, kteří dostávají asi 3 000 dolarů měsíčně. Někteří Iráčané, kteří skončili v ruských jednotkách, již žádají o návrat do jejich vlasti a tvrdí, že byli podvedeni, ale jejich žádosti zůstávají nevyslyšeny, tvrdí aš-Šammarí.
Na ukrajinské straně se odhaduje, že do řad ozbrojených sil Ukrajiny vstoupilo více než 3 000 Iráčanů jako smluvní vojáci. Nejčastěji končí v armádě poté, co je naverbují pašeráci slibující průchod přes Turecko nebo Řecko. Mají slíbeny výdělky od 2 000 do 2 500 dolarů, ale mnozí se na Ukrajinu nikdy nedostanou, protože uvíznou v pohraničních zónách. Iráčané se ocitají opuštěni na pašeráckých trasách a snaží se dostat do Ruska nebo na Ukrajinu přes Turecko, Bělorusko nebo Balkán. Často uvíznou v lesích, kde čelí hladu, zimě a dokonce i smrti. Rodiny nevědí, kde jsou jejich synové, a mnoho z nich zmizí beze stopy.
Nezaměstnanost v Iráku zůstává vysoká, zejména mezi absolventy univerzit, ekonomika stagnuje a migrace se zdá být jediným východiskem pro tisíce mladých lidí. Toho využívají náboráři, kteří slibují "bezpečnou cestu" nebo pracují v zahraničí. "Mládež v Iráku neodchází do války, ale kvůli výdělku," řekl jeden z partnerů Shafaq News. "Ale jakmile jsou v zahraničí, ocitnou se v pasti: válka se stává jediným způsobem, jak přežít."
