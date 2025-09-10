Německo chce pro případ války s Ruskem vytvořit zásoby raviolů v plechovkách
10. 9. 2025
Německo posiluje vojenskou připravenost kvůli obavám z možného ruského útoku, zejména zreviduje výdaje na obranu a vytvoří nové strategické rezervy konzerv.
Zvláštní pozornost je věnována raviolům a čočce v konzervě, které lze v případě nouze rychle připravit. Německý ministr pro výživu a zemědělství Aloys Rainer navrhl vyčlenit na tuto iniciativu 105 milionů dolarů.
Strategická rezerva je podle něj potřebná nejen pro případ války, ale i pro další mimořádné události – přírodní katastrofy nebo jaderné havárie. Hlavním důvodem pro vládu a veřejnost však zůstává hrozba ruského útoku na Evropu.
Němečtí představitelé se domnívají, že příklad války na Ukrajině ukazuje, že připravenost na krize zahrnuje nejen vojenská, ale i civilní opatření k uspokojení základních potřeb obyvatelstva.
Myšlenka modernizace zásob potravin se setkala s pozitivními recenzemi, ale skeptici varují před možnými obtížemi - od omezené trvanlivosti až po logistické a finanční náklady na pravidelné doplňování.
