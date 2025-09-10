Channel 4 News: Měl izraelský útok na představitele v Hamásu nějaký praktický smysl?
10. 9. 2025
čas čtení 17 minut
Dobrý večer. Izrael pronásledoval a zabil vojenské a politické vedení Hamásu v Gaze, Íránu a Sýrii, ale nikdy předtím v Kataru, ve státě v Perském zálivu, který již více než deset let hostí politické vedení této organizace. Pokud byli vyjednavači zabiti, kdo tedy zůstává, aby uzavřel dohodu? Izraelská vláda se domnívá, že Hamás v Kataru nepotřebuje. Bílý dům s tím zřejmě souhlasí, ale před hodinou prohlásil, že útok na katarském území neschválil. Spojené arabské emiráty, jedna z mála zemí v regionu, která má s Izraelem plné diplomatické styky, označily izraelský útok za barbarský. Papež Leo ho nazval velmi závažným. Co Izrael nyní zamýšlí a proč to Trump dovoluje?
V posledních 24 hodinách byl Izrael obviněn z provedení leteckých útoků ve střední a západní části Sýrie, stejně jako na cíle Hizballáhu ve východním Libanonu. Dnes odpoledne provedla izraelská armáda přesný útok v katarském hlavním městě Dauhá, který byl zaměřen na vysoké představitele Hamásu. Perský záliv byl dějištěm jednání o příměří v Gaze a propuštění rukojmích. Izraelský premiér Netanjahu dnes večer uvedl, že útok byl odvetou za včerejší zabití šesti Izraelců v Jeruzalémě. Zahraniční korespondent Paraic O'Brien je právě v Jeruzalémě. Paraicu?
Reportér: Matte, v poslední hodině jsme dostali nové informace z Bílého domu, o kterých bych vás chtěl informovat. Ukazuje se, že USA byly Izraelem před tímto útokem v Kataru informovány a USA následně informovaly Katar o chystaném útoku. Netanjahu a Trump spolu po útoku hovořili po telefonu. Podle informací z Bílého domu Netanjahu Trumpovi řekl, že chce rychle dosáhnout míru. Ale je tu ještě jedna zajímavá informace, která podle mluvčího Bílého domu říká, že to nepřispělo k dosažení cílů Izraele ani USA. A předpokládám, že tím chtějí říct, že pokud Izraelci nezabili vysoké představitele Hamásu, na které se zaměřili, pokud tento útok ohrožuje životy rukojmích, kteří jsou stále drženi v Gaze, a co je nejdůležitější, pokud to torpéduje jednání o příměří, jaký to mělo smysl?
Letecké údery v Dauhá a možnost smysluplného příměří v Gaze v plamenech. Krátce před 16:00 byla zasažena budova v diplomatické čtvrti katarského hlavního města. Tato budova je sídlem Hamásu. Zde sídlí to, co zbylo z vedení organizace. Tvrdí, že jejich vyjednávací delegace byla zasažena, když diskutovala o nejnovějším návrhu USA na příměří, které Katar zprostředkovával. IDF uvedla, že provedla přesný úder a terčem byli dva vysocí členové politického úřadu Hamásu, Khalil Al-Haya a Zahar Jaberin. Hamás uvedl, že oba přežili, ale že bylo zabito pět dalších nižších úředníků, včetně Al-Hayaova syna.
Krátce po útoku se v jeruzalémském Muzeu tolerance konala oslava americké nezávislosti, což bylo poněkud nepatřičné. Benjamin Netanjahu promluvil k davu.
Netanjahu: „V tento den, stejně jako v předchozích dnech, Izrael jednal zcela nezávisle, zcela nezávisle. A za tento čin přebíráme plnou odpovědnost. Tento čin může otevřít dveře k ukončení války.“!
Donald Trump o víkendu prohlásil, že Hamás by měl přijmout dohodu o příměří, jinak... Nyní víme, jak to „jinak“ vypadá. Vysoký úředník v Jeruzalémě sdělil místním médiím, že americký prezident dal zelenou k útoku v Kataru. V Dauhá se však dveře zavírají a katarští představitelé prohlásili, že útok znamená konec jejich role zprostředkovatelů.
„Tento zločinný útok představuje flagrantní porušení všech mezinárodních zákonů a zvyklostí a vážnou hrozbu pro bezpečnost katarských občanů.“
Tímto útokem je poselství Izraele jasné. Jednání o příměří jsou prozatím u konce. Jedná se o diplomacii leteckých útoků. Poselství Izraele obyvatelům Gazy dnes také přišlo z nebe. Včera Benjamin Netanjahu vyzval obyvatele, aby okamžitě opustili město Gaza, a dnes přišla tato zpráva v podobě letáků, v nichž izraelská armáda vyzývá asi milion obyvatel města, aby se evakuovali na jih do oblasti Al-Mawasi a do takzvané humanitární zóny. Lidé jako Abu Mohammad Hirez a jeho osm dětí:
„Dnes ráno nás překvapily letáky zmiňující humanitární zónu. Nevím, kde taková zóna je. Kdyby existovala, šli bychom tam, ale nemáme pocit, že nějaká je.“
A tak se už po několikáté tisíce lidí vydávají na cestu. Lidé, kteří se museli přestěhovat tolikrát, že už to ani nepočítají.
Několik hodin před dnešním izraelským útokem v Dauhá jeden otec, Mahmoud Adab, prosí vyjednavače, aby našli řešení:
„Snažíme se smrt trochu oddálit. Byli jsme vysídleni přibližně 30krát, stěhovali jsme se od jedné smrti do druhé, ale snažíme se smrt trochu odložit. Co provedly tyto děti? Proč se to děje tomuto dítěti a tamtomu? Ó, Arabové, muslimové, vyjednavači, prosím, najděte pro nás řešení jakýmkoli možným způsobem.“
Po útoku na Dauhá je méně pravděpodobné, že se toto přání splní, stejně jako schopnost této rodiny znovu odložit smrt.
Moderátor: To byl Paraic O'Brian, reportér. Zítra se Keir Starmer setká s izraelským prezidentem, který je na návštěvě. Isaac Herzog vyvolal silnou kritiku u mnoha členů své vlastní strany. Nyní se k nám připojuje z Washingtonu naše americká redaktorka Anushka Astana a z Westminsteru náš hlavní politický korespondent Paul McNamara. Nejprve se obrátím na vás, Anushko. Co dnes večer říká Bílý dům?
Reportérka z Washingtonu: Zprávy, které naznačovaly, že Donald Trump dal zelenou tomuto útoku, pocházely od izraelských úředníků. A musím říct, že po vyslechnutí tiskové mluvčí Caroline Levittové, která o tom mluvila, bych slovo „zelená“ nepoužila. Bylo zcela jasné, že zatímco USA byly o tom informovány, armáda byla informována a okamžitě to sdělila Bílému domu. Donald Trump pak požádal zvláštního vyslance Steva Witkoffa, aby Kataru sdělil, že k útoku skutečně dojde, ale oni to celkově popsali velmi nešťastnými slovy. Poslechněte si, co Trumpova mluvčí řekla:
„Prezident Trump okamžitě nařídil zvláštnímu vyslanci Witkoffovi, aby Kataru sdělil, že k útoku dojde, což také udělal. Prezident považuje Katar za silného spojence a přítele Spojených států a je velmi zarmoucen místem tohoto útoku. Prezident Trump chce, aby byli všichni rukojmí v Gaze a těla mrtvých vydána a aby tato válka okamžitě skončila. Prezident Trump také po útoku hovořil s premiérem Netanjahuem. Premiér řekl prezidentu Trumpovi, že chce uzavřít mír, a to co nejrychleji. Prezident Trump věří, že tato nešťastná událost by mohla být příležitostí k míru. Prezident také hovořil s emírem a premiérem Kataru a poděkoval jim za jejich podporu a přátelství vůči naší zemi. Ujistil je, že se něco podobného na jejich území již nebude opakovat."
Reportérka: Z jejich slov je tedy zcela jasné, že i přes toto oznámení nejsou příliš spokojeni. Nešli tak daleko, aby Netanjahua kritizovali, což naznačuje, že si myslí, že je správné, aby Izraelci mohli útočit na Hamás. Ale nezapomeňte, že považují své vztahy s Katarem za velmi důležité. Donald Trump tuto zemi navštívil v květnu. Byla to poměrně kontroverzní cesta, protože mu byl darován luxusní letoun v hodnotě 400 milionů dolarů. Považuje to tedy za důležité. Steve Witkoff se s nimi údajně setkal minulý týden v Paříži. Nejsou tedy spokojeni, ale nezacházeli tak daleko, aby Netanjahua kritizovali.
Anushko, moc děkuji. Pojďme rovnou k Paulovi do Westminsteru. Byla Downing Street o tom informována, Paule?
Reportér z Londýna: Ne, britská vláda byla tímto zcela zaskočena. Žádná předchozí varování, žádná znalost toho, co se chystá. Nyní, po tomto útoku, bude následujících 24 hodin pro premiéra Starmera velmi nepříjemných, protože zítra bude hostit Isaaka Herzoga, izraelského prezidenta, v Downing Street. Bylo to domluveno předem. Stále to bude pokračovat. Jenže teď se zvýšila úroveň rozhořčení mezi poslanci Keira Starmera. Úřad premiéra říká, že Keir Starmer zmíní, cituji, „nesnesitelnou situaci v Gaze a opatření, která musí Izrael přijmout, aby ukončil hrůzné utrpení, jehož jsme svědky“, s izraelským prezidentem.
Celá řada jeho vlastních poslanců však nechce, aby se tato schůzka vůbec konala. 60 poslanců a členů Horní sněmovny z Labouristické strany, SNP a Strany zelených lobovalo u vlády, aby Isaak Herzog nebyl vpuštěn do země, protože podle nich... to riskuje, že se Spojené království stane spoluviníkem genocidy podle podmínek smlouvy OSN. Dnes ministr zdravotnictví Wes Streeting prohlásil, že Izrael riskuje, že se stane vyvrhelským státem. Takže máme přední politiky, kteří se vyjadřují otevřeněji. Zítra můžete vsadit poslední dolar, že mnohem více řadových poslanců bude mnohem otevřenějších. A to vše se odehrává, zatímco sir Keir Starmer stále přemýšlí, zda na summitu OSN uznat palestinský stát.
Moderátor: Paule z Westminsteru, moc vám děkuji. Před chvílí jsem hovořil s izraelským brigádním generálem v. v. Amirem Avivim a nejprve jsem se ho zeptal, jaká je podle něj logika těchto útoků v Kataru.
„Toto je vláda Hamásu. V posledních měsících jsme byli svědky toho, jak se opakovaně staví proti jakékoli dohodě, nejprve proti částečné dohodě a poté proti dohodě úplné. Bylo zřejmé, že pokud chceme v této válce rozhodujícím způsobem zvítězit, musíme skutečně pokročit v realizaci toho, co bylo naplánováno k vymýcení této entity.“
Ale to jsou lidé, s kterými jste vyjednávali. To jsou lidé, kteří mohou zajistit propuštění rukojmí a zavést příměří. Pokud se jim nelíbí dohoda, kterou navrhujete, prostě je zabijete?
„V tuto chvíli platí, že jediným způsobem, jak získat rukojmí a vyhrát válku, a vyhrát válku neznamená jen získat rukojmí, je rozhodující vítězství v Gaze. Izrael už nebude jednat s teroristy, kteří sedí v pětihvězdičkových hotelech v Dauhá. Izrael bude jednat s únosci přímo v Gaze. A součástí zničení Hamásu je také likvidace jejich vedení, které naplánovalo a provedlo útok 7. října. To je to, co Izrael dělá.“
Ano, ale vy jste zabili politické vedení, když bylo v Íránu. Zabili jste vojenské a politické vedení v Gaze. Kdy s tím přestanete?
„Až dosáhneme úplného vítězství, až uvidíme bezpodmínečnou kapitulaci této teroristické organizace, až složí zbraně a vzdají se, vrátí nám rukojmí a opustí Gazu.“
Katarští představitelé se v celé této záležitosti zachovali neutrálně. Jsou opravdu rozhořčeni, že jste napadli jejich suverénní území. Spojené arabské emiráty, jedna z mála zemí v regionu, která má s Izraelem plné diplomatické vztahy, označily tento útok za barbarský. Nehrozí vám, že přijdete o posledních pár přátel, které v regionu máte?
„Oni opravdu... si myslí, že Izrael dělá správnou věc. Chtějí, aby byl Hamás zničen. Hamás je nebezpečný nejen pro Izrael, ale pro všechny.“
Ale i když nemají rádi Hamás, útočíte na Hamás na suverénním území Kataru, a to překračuje červenou čáru.
„Ne, nepřekračuje to červenou čáru. Červená čára je hostit významné teroristy, teroristy ve vaší zemi. Musí být jasné, že kdokoli, kdo hostí teroristy, musí počítat s tím, že tito teroristé budou na tomto místě zasaženi.“
Chápete to tak, že Donald Trump dal zelenou tomuto útoku, když jste právě teď ve Washingtonu?
„Ano, jsem si jistý, že vše je plně koordinováno s USA. Vím, že izraelský premiér Netanjahu každý týden hovoří s prezidentem a informuje ho o aktuální situaci. Myslím si, že Izrael a USA se zcela shodují v tom, že je třeba dosáhnout úplného vítězství a vymýtit Hamás jako teroristickou organizaci. Nyní možná uvidíme, jak některé země lamentují nad tím, co se stalo, ale mohu vám říci, že v příštích měsících, až tato válka skončí, dojde k implementaci mírových dohod, Abrahamova dohoda se rozšíří na další země a na Blízkém východě nastane stabilita a prosperita.“
Ale Steve Witkoff, Trumpův zvláštní vyslanec v regionu, se setkal s vyjednavači Hamásu v Paříži, aby projednali dohodu. Byli blízko dohodě. A vy jste to všechno zničili.
„Žádná dohoda nebyla. Hamás se jen snažil získat více času. Znovu a znovu to odmítali. Mohli uzavřít dohodu už před mnoha měsíci. Pokaždé, když jsme se dohodli, oni to odmítli. Musí to skončit jasným vítězstvím. Hamás musí opustit Gazu a mimochodem, osvobodit samotné obyvatele Gazy od této strašné teroristické organizace.“
Moderátor: Nyní se ke mně připojuje Hussein Haridi, bývalý egyptský diplomat a náměstek ministra zahraničí. Děkuji vám, pane Haridi, že jste přišel do našeho pořadu. Právě jste slyšel izraelského zástupce. Řekl, že v podstatě prokazují Egyptu a regionu laskavost tím, že se zbavují Hamásu a zahájili letecké údery na vyjednavače Hamásu v Kataru. Že otevřeli dveře k míru. Souhlasíte s nimi?
„Ne, vůbec ne, pane. Vůbec ne, pane. Naopak, egyptský prezident dnes ve svém prohlášení odsoudil izraelský útok na vůdce Hamásu v Kataru a znovu potvrdil naši podporu Kataru v ochraně a obraně jeho suverenity. Obávám se, že dnešní izraelský útok nepomůže ani mírovému procesu, ani jednání, která probíhala s cílem osvobodit izraelské rukojmí a ukončit tuto válku. Zdá se mi, že izraelská vláda má větší zájem na pokračování této války než na tom, aby se rukojmí vrátili domů ke svým rodinám, aby válka skončila a aby byla poskytnuta humanitární pomoc, která by Palestincům v Gaze skutečně pomohla.“
Vím, že egyptská vláda není přítelem Hamásu a že nemáte rádi Hizballáh. Ačkoli odsuzujete metody Izraele, zajímalo by mě, zda ve skrytu duše nemáte radost z toho, že Izraelci se zbavují Hamásu tak brutálním způsobem, a totéž platí pro Hizballáh.
„Vůbec ne, pane. A dovolte mi zopakovat egyptský postoj. Možná máme své rozdíly s Hizballáhem v Libanonu. Možná máme své rozdíly s Hamásem a Džihádem, Islámským džihádem. Ale to vůbec neznamená, že se spojíme s Izraelem v útocích na tyto organizace a tato hnutí odporu. Egyptský pohled je zcela odlišný od izraelského. Nepovažujeme je za teroristy, vůbec ne. Tito lidé brání svou zemi.“
Pokud je tomu tak a pokud si myslíte, že Izrael některými z těchto útoků, zejména tím posledním proti Kataru, překročil červenou čáru, v jaké fázi izraelská a egyptská vláda řeknou, že už toho bylo dost a že přeruší vztahy s Izraelem?
„Přerušení vztahů s Izraelem možná není na pořadu dne, protože jsme v roce 1979 podepsali mírovou smlouvu a dodržujeme ji, nejen kvůli Egyptu, ale kvůli míru na Blízkém východě. A egyptská vláda stále pracuje na míru na Blízkém východě.“
Ale já vím, že vaše úsilí nikam nevede. Nevede k žádnému míru. Zajímalo by mě, v jaké fázi se rozhodnete použít, odpusťte mi ten výraz, jadernou variantu, tedy konečnou hrozbu přerušení diplomatických vztahů. Možná to přiměje Izraelce k zamyšlení.
„No, nechci dělat unáhlené závěry, pane, ale pokud Izraelci, mohu říci následující. Pokud Izraelci budou pokračovat v kurzu, který přijali, tedy ve válce proti Palestincům, v nekonečné válce proti Palestincům, ať už v pásmu Gazy nebo na Západním břehu, a proti dalším arabským zemím, například v jižním Libanonu, v Sýrii, domnívám se, že možná dospějeme do bodu, kdy bude mír s Izraelem zpochybněn."
