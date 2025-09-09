Channel 4 News: Izraelci v pondělí vyvraždili dalších šedesát lidí
9. 9. 2025
Český ministr zahraničí Lipavský to ignoruje, zajímá se jen o šest zabitých Izraelců. Zjevně šedesát zabitých Palestinců, jako každý den, pro něho nejsou lidi, pro rasistu.
Moderátor, Channel 4 News, pondělí 8. září 2025, 19 hodin: Benjamin Netanjahu varoval obyvatele města Gaza, aby okamžitě opustili město, protože izraelské síly se připravují na pozemní ofenzívu. Palestinská média uvádějí, že od úsvitu bylo v Gaze zabito již kolem 60 lidí. Jeruzalém dnes zažil jeden z nejkrvavějších útoků za poslední roky, když dva palestinští ozbrojenci zahájili palbu na autobusové zastávce a zabili šest lidí a více než 20 dalších zranili. Náš zahraniční korespondent Paraic O'Brien je právě v Jeruzalémě. Paraicu, předávám slovo.
Reportér: Matte, dva muži, kteří dnes ráno spáchali tento strašný útok, pocházejí pravděpodobně z oblastí kolem Ramalláhu na okupovaném Západním břehu. Nyní se dozvídáme, že tyto oblasti jsou uzavřeny v rámci intenzivní bezpečnostní operace. Těsně před začátkem vysílání jsme také zaznamenali příspěvky na sociálních sítích, ve kterých izraelští osadníci vyzývají k demonstraci pomsty v ulicích měst a obcí na Západním břehu. K tomu všemu Benjamin Netanjahu ještě přitvrdil ve své rétorice, jak je jeho zvykem, a v posledních několika hodinách ve videoprohlášení řekl, že to, co se děje v Izraeli, co IDF dělá v Gaze, je jen začátek. Je to tedy velmi temný den v Gaze, na Západním břehu, který začal ve východním Jeruzalémě na autobusové zastávce nedaleko odtud. Musím diváky varovat, že naše reportáž obsahuje znepokojivé záběry.
Dnes ráno kolem 10. hodiny, jako většinu dní v tuto dobu, byl provoz na křižovatce Ramat téměř zastaven. Ulice před autobusovým nádražím, těsně uvnitř Izraelem okupovaného východního Jeruzaléma, je plná lidí. Pak zvuk střelby přehluší klaksony aut. Lidé utíkají, aby si zachránili život.
Kulky zasáhly okna autobusu vedle taxikáře, který začal křičet. Jeho cílem bylo dostat starší cestující do bezpečí. Během několika vteřin začali ozbrojení civilisté střílet zpět, jakmile na místo dorazili další. Pět mužů a jedna žena byli zabiti, další dva byli vážně zraněni, když dva útočníci zahájili palbu poblíž autobusové zastávky. Dorazili jsme na místo jednoho z nejhorších útoků v Izraeli od 7. října, krátce po tom, co se stal. Giti Beer byla jednou z prvních záchranářů, kteří dorazili na místo.
"Bylo tam mnoho zraněných lidí, kteří pobíhali a křičeli. Byly tam ženy s dětmi, kočárky. Chytili jsme jednoho muže, který byl postřelen do zad. Vypadalo to, že potřebuje okamžitě do nemocnice. Potil se, byl bledý a měl střelnou ránu. Byl to náhodný kolemjdoucí, který čekal na autobus."
Mezi mrtvými byli Yosef David, Sarah Mendelson, Levi Itzhak Pash, Ya'akov Pinto, Mordechai 'Mark' Steintzag a Israel Metzner. Izraelská policie dnes ráno uvedla, že dva teroristé přijeli v autě. Zbraně, které použili, byly nalezeny na místě činu. Policie také uvedla, že voják mimo službu a civilisté palbu opětovali a, cituji, „zneškodnili útočníky“. Na předním skle autobusu jsou vidět jedna, dvě, tři díry po kulkách. Podle bezpečnostních složek byli útočníci z Ramalláhu na Západním břehu. Na místo dorazili s municí, zbraněmi a noži. Byli zabiti na místě, jak jsme pochopili, vojáky a civilisty. V tak silně ozbrojené společnosti to byla v podstatě sebevražedná mise. Asi hodinu po útoku dorazil na místo Benjamin Netanjahu v doprovodu svého krajně pravicového ministra bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Vyjádřil soustrast rodinám obětí a popsal událost jako válku, kterou země vede na několika frontách, včetně Gazy, okupovaného Západního břehu a východního Jeruzaléma.
Chci to říci co nejjasněji. Tyto vraždy, tyto útoky na všech frontách nás neodradí. Jen posilují naše odhodlání dokončit mise, které jsme si vzali na sebe, také v Gaze, také v Judeji a Samaří [sic!] a všude jinde.“
Jeho mise v Gaze pokračuje i dnes. Budova Al-Roya byla srovnána se zemí poté, co byli lidé, kteří v ní bydleli, nuceni ji opustit. Jedná se o jednu z 50 budov zničených izraelským letectvem za poslední dva dny. Je to součást vojenského plánu zničit výškové budovy v Gaze, které popisují jako výhodné pozice Hamásu před pozemní operací.
Abyste však viděli, co se zde skutečně ničí, musíte vejít do mnohem menších budov. Přestože se nacházeli v evakuační zóně, Ahmed al-Dafi a jeho tři bratři zde zůstali. Dvě z jejich těl byla vyproštěna z trosek. K poslednímu se nemohou dostat.
„Nevím. Najednou na nás spadla bomba, když jsme spali. A teď hledám své bratry, Mohammeda, Haritha a Huvaifu.“
Jejich matka Sasan sleduje to, co izraelský ministr obrany dnes popsal jako mohutný hurikán, složený z jednotlivých proudů větru, poslední výdech více než 60 obyvatel Gazy, kteří podle zdravotnických úředníků dnes zahynuli.
