Demokraté ve Sněmovně reprezentantů zveřejnili „narozeninový vzkaz“ Donalda Trumpa Jeffrey Epsteinovi

9. 9. 2025

čas čtení < 1 minuta

 

Demokraté ve výboru pro dohled Sněmovny reprezentantů zveřejnili naskenovanou kopii „narozeninového vzkazu“, který Donald Trump údajně poslal Jeffrey Epsteinovi a který byl nakonec zařazen do alba vzkazů k oslavě Epsteinových 50. narozenin v roce 2003.

Sexuálně sugestivní vzkaz Epsteinovi obsahuje konverzaci mezi Trumpem a zesnulým sexuálním delikventem, kolem níž je nakreslena nahá ženská silueta. Podpis prezidenta je na spodní části vzkazu.

„Všechno nejlepší k narozeninám – a ať je každý den dalším úžasným tajemstvím,“ zní vzkaz.



