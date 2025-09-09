Demokraté ve Sněmovně reprezentantů zveřejnili „narozeninový vzkaz“ Donalda Trumpa Jeffrey Epsteinovi
9. 9. 2025
Demokraté ve výboru pro dohled Sněmovny reprezentantů zveřejnili naskenovanou kopii „narozeninového vzkazu“, který Donald Trump údajně poslal Jeffrey Epsteinovi a který byl nakonec zařazen do alba vzkazů k oslavě Epsteinových 50. narozenin v roce 2003.
Sexuálně sugestivní vzkaz Epsteinovi obsahuje konverzaci mezi Trumpem a zesnulým sexuálním delikventem, kolem níž je nakreslena nahá ženská silueta. Podpis prezidenta je na spodní části vzkazu.
„Všechno nejlepší k narozeninám – a ať je každý den dalším úžasným tajemstvím,“ zní vzkaz.
🚨🚨HERE IT IS: We got Trump’s birthday note to Jeffrey Epstein that the President said doesn’t exist.— Oversight Dems (@OversightDems) September 8, 2025
Trump talks about a “wonderful secret” the two of them shared. What is he hiding? Release the files! pic.twitter.com/k2Mq8Hu3LY
