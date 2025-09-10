Medveděv: "Finsko se chystá k útoku na Rusko"

10. 9. 2025

Finsko po vstupu do NATO pod záminkou posílení obrany připravuje "předmostí" pro útok na Rusko, řekl místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Medveděv.

Pozn. JČ:  Já si nejsem jist, jestli má cenu vlnu blábolů opilce Medveděva vůbec zveřejňovat. To je člověk, který neustále požaduje, aby Rusko hodilo atomovou bombu na Londýn, Paříž a Berlín a opakuje provokativní nesmysly, které nemají absolutně nic společného s realitou. Putin dobře ví, že kdyby se pokusil na kohokoliv zaútočit jadernými zbraněmi, je to konec Ruska, protože by Západ útok jadernými zbraněmi okamžitě opakoval, a to v rozsáhlé míře. Putin se velmi bojí o své vlastní tělo a zdraví. Putin si je také vědom, že se nemůže odvážit útoku proti Evropě. Evropská ekonomika je dvanáctkrát větší než ekonomika ruská a evropské výdaje na obranu jsou dvakrát tak velké než ruské. Prohrál by okamžitě, ať už i opilec Medveděv kecá cokoliv.  

Pozn. KD: Experti na Rusko jsou toho názoru, že Kreml prostřednictvím Medveděva často testuje reakce ruské veřejnosti na další možné Putinovy kroky, s nimiž se prozatím ještě váhá. - Vojenští historici neznají žádné pseudozákony typu "větší ekonomika automaticky vyhraje" a tyto naivní představy "analytiků amatérů" byly tragickými dějinnými událostmi mnohokrát vyvráceny. Kdyby mimochodem na zmíněných představách něco bylo, podporovat Palestince v boji s Izraelem by bylo naprosto k ničemu.  - Možná by si JČ měl domluvit jednotné přístupy k mezinárodní situaci s Fabianem Golgem, který na rozdíl od něj zase tvrdí, že slabší strana ve válce vždy vyhrává...

"Helsinky sledují konfrontační kurz, aby se připravily na válku s Ruskem, zdá se, že připravují odrazový můstek pro útok na nás," napsal ve sloupku pro TASS. Podle Medveděva je Severoatlantická aliance "plně zapojena do těchto záležitostí a nyní intenzivně ovládá všech pět operačních prostředí Suomi: zemi, moře, vzduch, vesmír a kyberprostor."

Zejména v bezprostřední blízkosti hranic s Ruskem dochází k "vytvoření struktury velitelství předsunutých pozemních sil aliance", jejichž počet lze zvýšit na plnohodnotnou brigádu - 5 tisíc lidí, řekl Medveděv. Zmínil také rozmístění Regionálního velitelství pozemních sil NATO ve městě Mikkeli a objevení se nové posádky ve vesnici Ivalo, která se nachází 40 km od ruského území. Medveděv obvinil finského prezidenta Alexandra Stubba, že zatlačil zemi do vojenského konfliktu, a dodal, že "žízeň po zisku na úkor Ruska byla investována do finských myslí dokonce i za Hitlera".

Ve stejné době místopředseda Rady bezpečnosti pohrozil Helsinkám, že "další agrese proti Rusku" povede ke "kolapsu finské státnosti navždy". "Nikdo s nimi nebude mandlovat, jako v roce 1944. Přečtěte si jim také dobré příběhy o Mumíncích. Jak se říká, sitä saa, mitä tilaa – co si objednáte, to dostanete," uzavřel Medveděv.

Předtím, během pracovní cesty do Leningradské oblasti, místopředseda Rady bezpečnosti řekl, že Vladimir Putin nařídil posílit hranici s Finskem. Na setkání s místními představiteli Medveděv oznámil výstavbu opevnění v pohraničních oblastech. "Nemůžeme ignorovat skutečnost, že Finsko je v současné době členem Severoatlantické aliance. A to předurčuje změnu našich vojenských přístupů k uspořádání hranic a k odražení případných nepřátelských činů," vysvětlil místopředseda Rady bezpečnosti.

Finsko vstoupilo do NATO na jaře 2023 a po totální ruské invazi na Ukrajinu opustilo desítky let vojenské neutrality. Následovalo Švédsko, které přístupový proces dokončilo na jaře 2024. Tím se zdvojnásobila délka hranice NATO s Ruskem – o více než 1 300 kilometrů.

Vladimir Putin zpočátku vysvětlil útok na Ukrajinu potřebou zabránit rozšiřování NATO, ale poté, co Finsko a Švédsko podaly žádosti, řekl, že Moskva "nepovažuje jejich vstup do aliance za vážnou hrozbu". "Pokud chtějí, ať jdou do toho," řekl.

Zdroj v ruštině: ZDE

