Medveděv: "Finsko se chystá k útoku na Rusko"
10. 9. 2025
"Helsinky sledují konfrontační kurz, aby se připravily na válku s Ruskem, zdá se, že připravují odrazový můstek pro útok na nás," napsal ve sloupku pro TASS. Podle Medveděva je Severoatlantická aliance "plně zapojena do těchto záležitostí a nyní intenzivně ovládá všech pět operačních prostředí Suomi: zemi, moře, vzduch, vesmír a kyberprostor."
Zejména v bezprostřední blízkosti hranic s Ruskem dochází k "vytvoření struktury velitelství předsunutých pozemních sil aliance", jejichž počet lze zvýšit na plnohodnotnou brigádu - 5 tisíc lidí, řekl Medveděv. Zmínil také rozmístění Regionálního velitelství pozemních sil NATO ve městě Mikkeli a objevení se nové posádky ve vesnici Ivalo, která se nachází 40 km od ruského území. Medveděv obvinil finského prezidenta Alexandra Stubba, že zatlačil zemi do vojenského konfliktu, a dodal, že "žízeň po zisku na úkor Ruska byla investována do finských myslí dokonce i za Hitlera".
Ve stejné době místopředseda Rady bezpečnosti pohrozil Helsinkám, že "další agrese proti Rusku" povede ke "kolapsu finské státnosti navždy". "Nikdo s nimi nebude mandlovat, jako v roce 1944. Přečtěte si jim také dobré příběhy o Mumíncích. Jak se říká, sitä saa, mitä tilaa – co si objednáte, to dostanete," uzavřel Medveděv.
Předtím, během pracovní cesty do Leningradské oblasti, místopředseda Rady bezpečnosti řekl, že Vladimir Putin nařídil posílit hranici s Finskem. Na setkání s místními představiteli Medveděv oznámil výstavbu opevnění v pohraničních oblastech. "Nemůžeme ignorovat skutečnost, že Finsko je v současné době členem Severoatlantické aliance. A to předurčuje změnu našich vojenských přístupů k uspořádání hranic a k odražení případných nepřátelských činů," vysvětlil místopředseda Rady bezpečnosti.
Finsko vstoupilo do NATO na jaře 2023 a po totální ruské invazi na Ukrajinu opustilo desítky let vojenské neutrality. Následovalo Švédsko, které přístupový proces dokončilo na jaře 2024. Tím se zdvojnásobila délka hranice NATO s Ruskem – o více než 1 300 kilometrů.
Vladimir Putin zpočátku vysvětlil útok na Ukrajinu potřebou zabránit rozšiřování NATO, ale poté, co Finsko a Švédsko podaly žádosti, řekl, že Moskva "nepovažuje jejich vstup do aliance za vážnou hrozbu". "Pokud chtějí, ať jdou do toho," řekl.
Zdroj v ruštině: ZDE
