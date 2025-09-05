Vzchopí se Evropa k řádné obraně Ukrajiny?
5. 9. 2025
Už do háje!!
"Jádrem celé této debaty je ve skutečnosti otázka, zda jsme dosáhli bodu v historii, kdy Evropa, 500 milionů lidí, ekonomika 12krát větší než Rusko a výdaje na obranu dvakrát větší než Rusko, aniž by se upřímně řečeno musela namáhat. Dosáhli jsme bodu, kdy Evropa opravdu potřebuje žádat Rusko o povolení k tomu, co může a nemůže dělat?"
Myslíte si, že jsme mnohem blíž k tomu, aby Evropa vstoupila do války s Ruskem?
"Ne, protože Rusko nemůže uvažovat o válce s Evropou a Evropa to nechce. Musíme stanovit podmínky, za kterých víme, že válka nenastane, protože máme eskalační převahu."
Ve čtvrtek se konalo další jednání Evropské unie o údajných vojenských zárukách pro Ukrajinu. Není jasné, co se dojednalo. Vzchopí se konečně Evropa a začne razantněji jednat na obranu Ukrajiny, nebo zůstane i nadále v nečinnosti. K tomu zajímavý rozhovor s důležitým britským generálem:
Moderátorka, pořad World at One, BBC Radio 4, čtvrtek 4. září 2025, 13 hodin: Jsme tedy blíže ke konkrétnímu plánu? Generál Sir Richard Barrons byl v letech 2013 až 2016 velitelem Spojených sil Velké Británie. Je spoluautorem Strategické obranné revize britské armády, která byla zveřejněna na začátku tohoto roku. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Když jsme spolu mluvili naposledy, když jste byl hostem v našem pořadu, řekl jste, že je naprosto nezbytné jasně definovat, co se vlastně garantuje, když se mluví o bezpečnostních zárukách. Je vám to teď jasnější?
Takže mi stále není jasné, co koalice ochotných nabídne, a samozřejmě mi není jasné ani, o čem se prezident Trump a prezident Putin bavili. Co mi však zůstává zcela jasné, je to, že když používáme slovo „záruka“, musíme si být jisti, co tím myslíme, protože v mírném případě, v mírném případě záruky, by koalice mohla udělat mnoho užitečných věcí na podporu urovnání příměří na Ukrajině v oblasti výcviku, policejní činnosti a dodávek materiálu, ale záruka by mohla taky znamenat, že zaručují, že odejdou, jakmile se znovu začne střílet.
A to nepředstavuje odstrašující prostředek a bude vnímáno jako známka slabosti jak Ruskem, tak Ukrajinou a mnoha dalšími lidmi na světě. Ale záruka, která dosahuje úrovně odstrašujícího prostředku, a odstrašující prostředek spočívá na věrohodné schopnosti bojovat, vůli bojovat, a tedy i záměru zůstat, pokud se opět začne střílet. To je zcela jiná úroveň podpory. A měli bychom si také uvědomit, že se jedná o diskusi o budoucí bezpečnosti Ukrajiny na základě dohody. Je to také diskuse o povaze vztahů mezi Evropou a Ruskem v příštích dvou desetiletích.
Kdyby šlo o to první, že pokud se vše zhroutí, tyto jednotky, tyto síly, tato zajišťovací síla odejdou. Bude to Rusko okamžitě testovat?
Myslím, že jde o to, že Rusko má na výběr. A jádrem celé této debaty je ve skutečnosti otázka, zda jsme dosáhli bodu v historii, kdy Evropa, 500 milionů lidí, ekonomika 12krát větší než Rusko a výdaje na obranu dvakrát větší než Rusko, aniž by se upřímně řečeno musela namáhat. Dosáhli jsme bodu, kdy Evropa opravdu potřebuje žádat Rusko o povolení k tomu, co může a nemůže dělat? Nebo jsme v bodě, a dohoda může být tím bodem, kdy Evropa řekne: „Toto jsou podmínky do budoucna a my podpoříme Ukrajinu v odražení obnovení ruské agrese proti Ukrajině, nebo ne?“
Dobře, ale ještě jsme nezmínili USA. Může Evropa zaujmout tak tvrdý postoj, aniž by měla spolehlivou podporu USA?
Určitě to bude v krátkodobém horizontu velmi, velmi obtížné, protože pouze USA mají obranný průmysl, který dokáže mobilizovat objem dodávek, které Ukrajina a další země mohou potřebovat. A pouze USA mají některé schopnosti, jako jsou rakety Patriot, které jsou rozmístěny na Ukrajině. Evropa je prostě nemůže nahradit. A co víc, prezident Putin by jasně viděl, že pokud se mu podaří dosáhnout urovnání na Ukrajině, kde břemeno odpovědnosti padne na Evropu a USA se stáhnou, udělal by velký krok k oddělení USA od NATO. A to by bylo velkým vítězstvím pro Putina a velkou porážkou pro evropskou bezpečnost.
Myslíte si, že jsou tato jednání ztrátou času, vzhledem k situaci, kterou známe, a pravděpodobnosti příměří?
Ne, absolutně ne, protože si myslím, že je opravdu důležité, aby Ukrajina a Rusko věděly, že pokud dojdou k dohodě, bude tato dohoda věrohodně podpořena Evropou. Bude tedy dodržována a pomůže vytvořit důvěru v urovnání a důvěru v to, že urovnání bude platit. Myslím, že hlavní otázkou v tuto chvíli je, zda bude Rusko donuceno k dohodě, protože americký prezident, a musíme přijmout, že je již nějakou dobu velmi úspěšně voděn za nos prezidentem Putinem. Řekne americký prezident prezidentu Putinovi, že musí tuto válku zastavit, protože pokud tak neučiní, uvalíme na něj sankce, které zničí jeho ekonomiku, a dodáme Ukrajině tolik válečného materiálu, že jeho ofenzíva selže? A pokud budou podmínky dohody takové, budeme v silné pozici. Pokud bude dohoda uzavřena ambivalentním způsobem, riziko bude mnohem vyšší, protože nikdo nebude vědět, jak to dopadne.
Postoj prezidenta Trumpa se tomu dosud ani zdaleka nepřiblížil. Existuje sice argument, že to, co jsme v posledních dnech viděli u Ruska a Číny, by mohlo změnit postoj amerického prezidenta. Ale dokážete si představit, že by zaujal nezbytný tvrdý postoj, o kterém mluvíte?
Je to samozřejmě prezident Trump a zdá se, že jen on sám ví, co si myslí. Ale i další lidé, kteří prezidenta Trumpa podporují, například senátor Lindsey Graham, hovořili o uvalení sekundárních sankcí ve výši 500 % na ty, kteří kupují ropu z Ruska, která udržuje ruskou válečnou ekonomiku. Prezident Trump souhlasil, že Evropa může letos koupit zbraně v hodnotě 40 miliard dolarů od Spojených států, a mohla by to ještě zvýšit. Je to tedy jedna z možností. A ve skutečnosti je otázkou pro prezidenta Trumpa a všechny ostatní, zda jsme v tomto historickém okamžiku, kdy je čas, aby Evropa sladila svou politickou a vojenskou moc se svou ekonomickou váhou, nebo zda chce být i nadále manipulována státem, jako je Rusko, který je agresivní a mobilizovaný, ale ve své podstatě mnohem více?
Dobře, myslíte si, že jsme mnohem blíž k tomu, aby Evropa vstoupila do války s Ruskem?
Ne, protože Rusko nemůže uvažovat o válce s Evropou a Evropa to nechce. Musíme stanovit podmínky, za kterých víme, že válka nenastane, protože máme eskalační převahu.
Generále Sire Richarde Baronsi, moc vám děkuji.
