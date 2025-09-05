Lékaři bez hranic: Situace na Západním břehu Jordánu připomíná etnickou čistku
5. 9. 2025
Foto: Vesnice Kisan na Západním břehu Jordánu, (Lékaři bez hranic)
- Lékaři
bez hranic poskytují na palestinských územích lékařskou a
psychologickou péči už 36 let. Nikdy dřív však nebyli svědky normalizace
násilí na Západním břehu
v takové míře jako teď.
- Politické kroky a praktiky současné izraelské vlády jsou evidentně navrženy tak, aby místní obyvatele vyhnaly z domovů a zabránily jakékoliv možnosti jejich návratu.
- Lékaři bez hranic vyzývají třetí státy, zejména ty s úzkými politickými, vojenskými či ekonomickými vazbami na Izrael – včetně USA a členských zemí Evropské unie – aby vyvinuly skutečný tlak na zastavení opatření, které Palestince vysídlují, a aby zajistily ukončení okupace, která porušuje mezinárodní právo.
„Není to první demolice ani vojenský zásah, který
se v naší vesnici odehrál, ale tentokrát to bylo nejbrutálnější,“ říká
Warda* žijící v Hebronu. „Prosili jsme je, zda si můžeme vzít své věci a
odnést si něco
z domů, než je zbourají, ale odmítli. Veškerý náš majetek vytahali, přejeli buldozerem a zničili.“
Od začátku roku bylo podle Organizace spojených národů (OSN) kvůli probíhající izraelské operaci Iron Wall na severu Západního břehu Jordánu násilně vysídleno 40 000 lidí. Tři celé uprchlické tábory jsou po brutálních raziích zcela vylidněny. Domy a civilní infrastruktura – včetně škol a zdravotnických středisek – byly zničeny, což zvyšuje pravděpodobnost, že vysídlení bude trvalé.
Lékaři bez hranic proto nasadili své mobilní zdravotnické týmy na 42 místech v Tulkaremu a Dženínu, mimo jiné i na klinikách Ministerstva zdravotnictví, a poskytli vysídleným lidem nezbytnou humanitární pomoc.
Jen v dubnu a květnu 2025 organizace poskytla materiální a psychosociální podporu na 12 místech v guvernorátu Hebron, kde bylo násilně vysídleno 246 lidí, včetně nejméně 97 dětí. Jedná se však pouze o zlomek případů. Celkový počet demolic byl na Západním břehu za stejné období daleko větší.
Omezení pohybu a přístupu k základním službám
Palestinci na Západním břehu jsou zároveň vystaveni rozsáhlým fyzickým bariérám, jejichž cílem je znemožnit jim důstojný život a vytlačit je z jejich země. Patří mezi ně například neustále narůstající počet kontrolních stanovišť. Jen mezi prosincem 2024 a únorem 2025 jich přibylo 36. Zvedl se také počet dočasných kontrolních stanovišť, která se mohou objevit zcela nepředvídatelně – jejich počet se zvýšil ze 116 mezi říjnem a prosincem 2023 na 370 mezi lednem a dubnem 2025.
Tato omezení přímo ovlivňují přístup lidí ke zdravotní péči, školám, zaměstnání a dalším základním službám. Mnoho pacientů se kvůli tomu obrací na mobilní kliniky Lékařů bez hranic, místo aby se pokoušeli dostat do nemocnic – a to i v případech, kdy potřebují specializovanou péči.
Útoky na vodu ohrožují celé komunity
Distribuci vody na Západním břehu rovněž kontrolují izraelské úřady. Od května 2025 došlo k výraznému snížení dodávek izraelskou vodárenskou společností prostřednictvím dvou hlavních izraelských přípojek do guvernorátu Hebron. To vedlo ke snížení veřejných dodávek vody v oblasti o více než 50 %. Ovlivněno tím bylo téměř 800 000 lidí.
Potřeby jsou nyní tak vysoké, že nouzové aktivity Lékařů bez hranic související se zásobováním vodou a sanitačními službami už nestačí. Týmy organizace mimo jiné poskytly 30 vodních nádrží rodinám v Jižních Hebronských vrších, aby si mohly uchovávat alespoň omezené množství dovážené vody, na němž jsou závislé
Izraelská politika motivovaná anexí území na okupovaném Západním břehu představuje vážné porušení mezinárodního humanitárního práva. Ukončení okupace zůstává jedinou cestou, jak zmírnit hluboké utrpení tamních obyvatel.
*Jména byla z důvodu zachování bezpečnosti změněna.
