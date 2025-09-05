Afrika: Rostoucí hrozba rozsáhlých roklí, které pohlcují ulice a domy
5. 9. 2025
Studie publikovaná v časopise Nature, která se zaměřila na Demokratickou republiku Kongo (DRC), zdůrazňuje rozsah problému. Vědci zmapovali 26 měst v této středoafrické zemi a našli 2 922 mohutných roklí. Tyto hluboké a rozšiřující se propasti se objevují často bez varování a pohlcují vše, co jim stojí v cestě.
Podle vědců způsobily, že v letech 2004 až 2023 opustilo své domovy odhadem 118 600 lidí. A problém se zhoršuje. Za něco málo přes deset let se počet lidí žijících v oblastech ohrožených propadnutím zdvojnásobil z 1,6 milionu v roce 2010 na 3,2 milionu v roce 2023.
"Naše výsledky ukazují obrovský rozsah problému UG (městských roklí). S více než polovinou zkoumaných měst zasažených a více než 2 900 zmapovanými roklemi jsou UG rozšířeným jevem," komentují vědci ve své studii. "Hrozby a dopady UG se v příštích desetiletích pravděpodobně výrazně zvýší."
Co je tedy příčinou problému? Podle autorů studie jsou rokle výsledkem kombinace přirozené eroze a lidské činnosti. Mají tendenci se tvořit v oblastech se strmými svahy a písčitými půdami, které déšť snadno odplavuje. Situaci zhoršuje rychlý, neplánovaný růst měst a vážný nedostatek vhodné infrastruktury.
Během silných dešťů se voda kvůli nedostatečným odvodňovacím systémům hromadí na povrchu vozovek a střech, místo aby se vsákla do země. Tak se koncentruje do mocných proudů, které vyřezávají hluboké kanály v nechráněné zemi. Tyto kanály mohou dosáhnout délky stovek metrů a šířit se čtvrtěmi, ničit budovy, někdy s fatálními následky.
I když se studie zaměřila pouze na Demokratickou republiku Kongo, městské rokle jsou rostoucím problémem v mnoha dalších tropických městech na globálním jihu. Situace se pravděpodobně zhorší v důsledku změny klimatu, což může vést k intenzivnějším srážkám.
Výzkumný tým se domnívá, že součástí řešení musí být lepší informovanost a větší zaměření na prevenci. Prosazují kombinaci strategií, včetně zlepšení městského plánování, aby se zajistilo, že nové oblasti budou mít řádné odvodnění a infrastrukturu, vegetaci a strukturální bariéry pro stabilizaci půdy a řízení odtoku dešťové vody dříve, než se stane ničivou silou.
Podrobnosti v angličtině: ZDE
Diskuse