Afrika: Rostoucí hrozba rozsáhlých roklí, které pohlcují ulice a domy

5. 9. 2025

čas čtení 2 minuty
Hluboké, gigantické trhliny trhají africká města, pohlcují domy a ulice, ničí infrastrukturu a vyhánějí z domovů desítky tisíc lidí. Pokud se toto nové geologické riziko nezastaví, mohlo by v nadcházejících desetiletích donutit miliony lidí opustit své domovy.

Studie publikovaná v časopise Nature, která se zaměřila na Demokratickou republiku Kongo (DRC), zdůrazňuje rozsah problému. Vědci zmapovali 26 měst v této středoafrické zemi a našli 2 922 mohutných roklí. Tyto hluboké a rozšiřující se propasti se objevují často bez varování a pohlcují vše, co jim stojí v cestě.

Podle vědců způsobily, že v letech 2004 až 2023 opustilo své domovy odhadem 118 600 lidí. A problém se zhoršuje. Za něco málo přes deset let se počet lidí žijících v oblastech ohrožených propadnutím zdvojnásobil z 1,6 milionu v roce 2010 na 3,2 milionu v roce 2023.

"Naše výsledky ukazují obrovský rozsah problému UG (městských roklí). S více než polovinou zkoumaných měst zasažených a více než 2 900 zmapovanými roklemi jsou UG rozšířeným jevem," komentují vědci ve své studii. "Hrozby a dopady UG se v příštích desetiletích pravděpodobně výrazně zvýší."

Co je tedy příčinou problému? Podle autorů studie jsou rokle výsledkem kombinace přirozené eroze a lidské činnosti. Mají tendenci se tvořit v oblastech se strmými svahy a písčitými půdami, které déšť snadno odplavuje. Situaci zhoršuje rychlý, neplánovaný růst měst a vážný nedostatek vhodné infrastruktury.

Během silných dešťů se voda kvůli nedostatečným odvodňovacím systémům hromadí na povrchu vozovek a střech, místo aby se vsákla do země. Tak se koncentruje do mocných proudů, které vyřezávají hluboké kanály v nechráněné zemi. Tyto kanály mohou dosáhnout délky stovek metrů a šířit se čtvrtěmi, ničit budovy, někdy s fatálními následky.

I když se studie zaměřila pouze na Demokratickou republiku Kongo, městské rokle jsou rostoucím problémem v mnoha dalších tropických městech na globálním jihu. Situace se pravděpodobně zhorší v důsledku změny klimatu, což může vést k intenzivnějším srážkám.

Výzkumný tým se domnívá, že součástí řešení musí být lepší informovanost a větší zaměření na prevenci. Prosazují kombinaci strategií, včetně zlepšení městského plánování, aby se zajistilo, že nové oblasti budou mít řádné odvodnění a infrastrukturu, vegetaci a strukturální bariéry pro stabilizaci půdy a řízení odtoku dešťové vody dříve, než se stane ničivou silou.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
250

Diskuse

Obsah vydání | 5. 9. 2025