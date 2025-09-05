Je jen jeden způsob, jak se vypořádat s Ruskem
5. 9. 2025
To je v ostrém kontrastu s jasnou, úspěšnou doktrínou studené války ohledně zadržování.
Po sobě jdoucí administrativy nedokázaly pochopit skutečnou povahu a cíle Ruska, což Moskvě umožnilo znovu se vyzbrojit a prosazovat své imperiální ambice.
Jak se vypořádat s Ruskem? Tvrdou silou: Washington se musí vzdát svého zaujetí resety a normativním jazykem a naléhavě formulovat novou velkou strategii založenou na odstrašování tvrdou silou, aby čelil odolnému a expanzionistickému Rusku v Evropě i mimo ni.
Třicetileté selhávání americko-ruské politiky
Od setkání prezidenta Donalda Trumpa a prezidenta Vladimira Putina v Anchorage bylo prolito mnoho inkoustu – americký prezident byl chválen za úsilí ukončit krveprolití na Ukrajině a zároveň kritizován za to, že poskytl ruskému vůdci zacházení na červeném koberci, zatímco nedokázal dosáhnout svého deklarovaného cíle donutit Putina, aby se zavázal k příměří.
A zatímco takové komentáře budou pravděpodobně ještě nějakou dobu pokračovat, jeden aspekt summitu v Anchorage se ještě musí zaregistrovat ve veřejné doméně. Jmenovitě to, že znovu zdůraznil, že Spojené státy stále postrádají ruskou strategii, která by přesahovala úsilí o reset vztahů a zlepšení bilaterálních vztahů, přičemž by plně zohlednila povahu ruské moci a její cíle.
Reset ruské strategie
Jednoduše řečeno, od konce studené války uplynula více než tři desetiletí a komunita washingtonských expertů z velké části stále nechápe, co řídí ruskou politiku - a je nadále manipulována propagandou Moskvy a jejími informačními operacemi. A tak pokračujeme v rozhovorech o dalším resetu, zatímco bychom měli mluvit o odstrašení.
Neschopnost Ameriky formulovat ruskou strategii nad rámec probíhajícího úsilí o další uvolnění napětí se neomezuje pouze na Trumpovu administrativu, neboť v desetiletích po studené válce jsme byli svědky opakovaných neúspěchů při redefinici tohoto vztahu.
Od krátkého období "neškodného zanedbávání", které charakterizovalo éru Clintona a Jelcina a které bylo svědkem toho, jak Ruská federace balancuje na pokraji propasti, byly po sobě jdoucí americké administrativy na rozpacích, jak tento vztah definovat, zejména po opětovné centralizaci státu za Vladimira Putina.
Po sobě jdoucí prezidenti se zaměřovali na zlepšení vztahů s Moskvou – od notoricky známého bonmotu George W. Bushe, že "se podíval Putinovi do očí" a pravděpodobně viděl muže, s nímž by mohl spolupracovat, přes nešťastný "reset" Baracka Obamy, summit Trump-Putin v Helsinkách, který nahradilo Bidenovo plamenné odsouzení druhé ruské invaze na Ukrajinu, až po poslední setkání Trump-Putin na Aljašce. Na každém kroku bylo v popředí a v centru pozornosti "jak", s mizivou zmínkou o základní otázce "k jakému cíli" na strategické úrovni, tj. nejen co Spojené státy od tohoto vztahu chtějí, ale také co je ve skutečnosti dosažitelné a jak se tam dostat.
Spojené státy bojují o udržení na vrcholu po "vítězství" studené války
Spojené státy dospěly k vítězství ve studené válce, protože měly jasně formulovanou realistickou strategii zadržování, kterou původně vytvořil George Kennan a poté rozšířily a implementovaly po sobě jdoucí americké administrativy.
Kennan, odborník na Rusko, chápal spletitou provázanost mezi geopolitikou, kulturou, historií a ideologií – a nabízel národnímu zahraničněpolitickému establishmentu, našim občanům, jakož i americkým spojencům a protivníkům úroveň jasnosti účelu, která byla jednoznačná, bez ohledu na to, zda člověk upřednostňoval geografii, zaměřoval se na tvrdou moc nebo upřednostňoval přístup založený na hodnotách.
A co je nejdůležitější, jeho strategie formulovala jasný konečný stav, kdy naše vytrvalé úsilí o zadržování sovětské moci vytvoří vnitřní tlaky v imperiální doméně Moskvy, která se nakonec roztříští a nakonec rozloží její mocenskou základnu a politický systém. Roztříštění "říše zla" shrnuté v bonmotu Ronalda Reagana "my vyhráváme, oni prohrávají" bylo trvalým cílem, i když Washington příležitostně usiloval o dohodu se SSSR.
Zhroucení sovětského bloku a konec komunistické křížové výpravy, kterou představoval, byly dva jasně deklarované cíle, které se těšily oboustrannému konsensu ve Washingtonu a které byly přijaty spojenci NATO v Evropě a spojenci v Asii jako sine qua non jejich bezpečnosti a suverenity.
Tato společná strategie vytvořila společný smysl pro účel, který zahrnoval neredukovatelné národní zájmy amerických spojenců a vytvořil proti Sovětům jednotnou frontu, bez ohledu na občasné důrazy spojené se spojenectvím demokracií.
Zadržování po vypuknutí studené války
Strategie zadržování z dob studené války zabránila 3. světové válce a přinesla Spojeným státům vítězství ve skutečně globálním měřítku – které však bylo bohužel mylně interpretováno jako potvrzení jejich ideologického pilíře, téměř aniž by se zkoumalo, jak americká tvrdá síla a naše spojenectví přispěly k porážce Sovětského svazu.
Šok z 11. září pak nasměroval to, co se po studené válce považovalo za velkou strategii, do úzké ideologické slepé uličky, a uvrhl Spojené státy střemhlav do dvou desetiletí zámořských vojenských tažení zaměřených na "budování demokracie" a "budování státu" na druhořadých bojištích, zatímco Rusko pokračovalo v rychlém a rozsáhlém přezbrojování. Čína se transformovala z ekonomické velmoci ve vojenskou velmoc.
Od konce studené války existovalo jen velmi málo strategicky jasných účelů, které by řídily vztahy Spojených států s Ruskem, kromě vytrvalé snahy rozčlenit atlantické a pacifické bojiště tak, aby se uchvátily národní vojenské zdroje. Počáteční opovržení, které charakterizovalo přístup Washingtonu v Jelcinově éře, jen postupně ustoupilo uznání, že Vladimir Putin má skutečně v úmyslu uchvátit bývalé imperiální panství ve východní Evropě a vrátit Rusko do Evropy jako klíčového politického hráče.
S pomocí neuvážené energetické politiky Německa během šestnácti let éry Merkelové, kdy došlo k výstavbě dvou plynovodů Nord Stream, které obešly východní křídlo NATO a v podstatě zdvojnásobily závislost Německa na ruském plynu, a doprovodného odzbrojení Evropy, posledních třicet let zredukovalo to, co se považovalo za ruskou strategii, na pákové efekty stávajících starších institucí, zatímco lpělo na předpokladech, které již neodrážely geopolitickou realitu v terénu.
Washington by se měl posunout od normativity k odstrašování
Zaujetí Washingtonu "normativním jazykem", pokud jde o národní bezpečnost, s jeho neustálými řečmi o obraně "mezinárodního řádu založeného na pravidlech", zanechalo Ameriku a její spojence ve stavu prohlubujícího se zmatku, bez jasnosti ohledně hierarchie národních zájmů a nakonec bez strategie, která by podpořila operační plánování. A tak se řada administrativ odrážela od jednoho neúspěšného pokusu o reset k dalšímu a marně doufala v další sblížení s Ruskem. Ve stejné době Moskva pokračovala v kurzu imperiální rekonstituce.
Washington naléhavě potřebuje formulovat odstrašující strategii proti Rusku, aby poskytl vedení na evropském bojišti i mimo něj. Evropská strategie by měla rozšířit probíhající plánování pro Indo-Pacifik, protože tato dvě bojiště jsou součástí stejného souboru problémů, kdy Rusko a Čína pracují v tandemu, aby podkopaly americkou moc a vliv na obou. Jakákoli funkční strategie Ruska musí být založena na jasném pochopení protivníka a především musí artikulovat, jaký neredukovatelný zájem je Amerika odhodlána sledovat.
Americká politika vůči Rusku
Někteří američtí političtí experti však stále častěji šíří názor, že po studené válce mělo Rusko jaksi nárok na výlučný bezpečnostní nárazník zahrnující Ukrajinu a Bělorusko, jakož i na zónu privilegovaných zájmů v pobaltském prostoru a střední Evropě. Tento posun odrážel spíše naši frustraci a rostoucí pochybnosti o sobě samých než zdravé geostrategické principy. Výsledkem se tak stala zdánlivě nekonečná debata v amerických médiích a mezi americkými experty o tom, zda rozšíření NATO vyvolalo současnou krizi ve východní Evropě a vedlo k ruské invazi na Ukrajinu, s podmínkou, že ústupek ruským požadavkům na Ukrajině by tuto otázku nějak vyřešil.
Jen málo hlasů vyjádřilo, proč je setrvání v Evropě ve skutečnosti životně důležité pro budoucí národní bezpečnost a prosperitu USA, a to nikoli ve smyslu normativního konstruktu, který v posledních třiceti letech pokřivil politickou debatu, nýbrž ve smyslu územní bezpečnosti, přístupu ke zdrojům a obchodu.
Tento posun byl posílen přetrvávající mylnou představou velké části amerických komentátorů, že Ukrajina se nijak neliší od Ruska – jak říká takové uvažování, obě země jsou koneckonců slovanské, a tak by Ukrajina měla existovat v kvazi-paternalistickém vztahu se svým větším sousedem. Nebo možná ještě hůře, někteří si zřejmě myslí, že kulturní přínos Ruska ho opravňuje k uplatňování práva veta nad méně "sofistikovanými" sousedy – a k porušování jejich suverenity.
Až do dnešního dne byla velká část americké politické elity ohromena geografickým rozsahem Ruské federace, který se rozprostírá v jedenácti časových pásmech napříč euroasijskou pevninou, přičemž nedokázala pochopit, jaké jsou ve skutečnosti ruské aspirace a co pohání imperiální politiku. Jen málo amerických a západoevropských expertů, které oficiální ruský příběh přesvědčil, skutečně prošlo územím země, protože kdyby tak učinili, brzy by objevili do očí bijící propast mezi Moskvou nebo Petrohradem a provinciemi, kde neexistuje ani základní infrastruktura. Životní úroveň připomíná zemi uvězněnou v cyklu zaostalosti a s ní spojených sociálních patologií.
Dnes je obtížné najít ve Washingtonu někoho, kdo by dokázal formulovat jasnou strategii odstrašení Ruska pro Ameriku, kromě typické mantry ponechat Rusko, aby se s ním Evropané vypořádali, abychom se mohli soustředit na Indo-Pacifik. Jen málo lidí si uvědomuje nebo chápe, co pohánělo inherentně expanzivní kurz Ruska, který trvá staletí a který umožnil malému Moskevskému knížectví vyrůst v transkontinentální říši.
A zatímco ruští experti na zahraniční politiku poskytují bezprecedentní míru kontinuity v tom, jak přistupují ke Spojeným státům – ministr zahraničí Lavrov ztělesňuje tuto úroveň odbornosti a stálosti – ve Washingtonu každé čtyři roky politicky jmenovaní znovu vynalézají kolo, pokud jde o to, jak Moskva funguje, s pouze několika pozoruhodnými výjimkami skutečných ruských expertů pohřbených hluboko v naší zahraniční a obranné byrokracii.
Vzhledem k tomu, že regionální mocenská rovnováha je stále křehčí a globální nestabilita roste, je nyní čas zamyslet se nad našimi cíli pro americko-ruské vztahy a vyvinout strategii, která je životaschopná a zároveň v souladu s klíčovými národními zájmy.
Kennan zůstává relevantní
Stejně jako v Kennanově éře musí být tato strategie prosycena geopolitikou, opírat se o kalkul tvrdé moci a zároveň znovu čerpat z našich hodnot, aby posílila – ale ne nahradila – kalkul tvrdé moci. A především, naše strategie se nemůže spoléhat na dobrou vůli Moskvy, protože Rusko opakovaně prokázalo ochotu využít naší dobré vůle. "Reset" u velmocí je možný pouze tehdy, když se vyřeší základy národních zájmů a tvrdé moci, včetně přetrvávající vojenské nerovnováhy v Evropě a na atlantickém bojišti.
Podobně jako během studené války se stabilní vztahy s Ruskem mohou rozvíjet a budou rozvíjet, ale pouze poté, co utratíme peníze na posílení naší armády a postavení sil v Evropě, a až je posílíme obnovenými vojenskými schopnostmi našich spojenců v NATO.
Po více než tři desetiletí Spojené státy nedokázaly vyvinout funkční strategii k odstrašení Ruska. Místo toho usilovaly o řadu "resetů", zatímco financovaly nákladná vojenská tažení na druhořadých bojištích v naší chimérické snaze vymýtit nadnárodní teroristické sítě. Pokud tuto éru pevně nenecháme za sebou a nezaměříme se na základy geopolitiky a tvrdé moci, budeme opět vymanévrováni - a cena za neúspěch bude časem jen růst.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse