Podmínky v Gaze pod izraelským útokem jsou „nepředstavitelné“, říká OSN
5. 9. 2025
Dětský fond OSN (UNICEF) konstatuje, že v Gaze nastala „nepředstavitelná“ situace, protože Izrael rozšiřuje své útoky na obytné domy a uprchlické tábory. Armáda tvrdí, že kontroluje 40 procent města.
Generální ředitel ministerstva zdravotnictví v Gaze uvádí, že nejméně 30 procent Palestinců zabitých při izraelských útocích na Gazu tvoří děti, což představuje 28 zabitých dětí denně od října 2023.
Izrael musí být zastaven, „než budou umlčeni všichni novináři v Gaze“: odborníci OSN
Odborníci OSN vyzvali země po celém světě, aby přijaly opatření na ochranu palestinských novinářů v Gaze, protože izraelské útoky od října 2023 zabily nejméně 248 pracovníků médií v enklávě.
„Na jedné straně Izrael nadále odepírá přístup všem mezinárodním médiím a na druhé straně beztrestně zabíjí místní novináře, kteří jsou jediným profesionálním oknem do světa na utrpení genocidy a hladomoru, které se odehrává v Gaze,“ uvedli experti ve svém prohlášení.
„I když novináři hladoví, přicházejí o členy rodiny, spí ve stanech a jsou stejně jako ostatní obyvatelé Gazy terčem izraelské armády, nadále statečně svědčí o zvěrstvech páchaných izraelskou armádou.“
Vyzvali k nezávislému trestnímu vyšetřování zabíjení novinářů Izraelem a k „plnému odškodnění a spravedlnosti pro jejich rodiny“.
Sankce USA „upevňují spoluvinu na zločinech Izraele“: Právní skupina
Centrum pro ústavní práva (CCR), americká právní advokátní skupina, odsoudila rozhodnutí Trumpovy administrativy uvalit sankce na tři významné palestinské skupiny bojující za lidská práva.
CCR poznamenalo, že dnešní sankce přicházejí několik měsíců poté, co USA označily palestinskou organizaci na ochranu vězňů Addameer a zvláštní zpravodajku OSN pro lidská práva na okupovaném palestinském území Francescu Albanese.
„Zaměřením se na občanskou společnost, organizace na ochranu lidských práv a mezinárodní mechanismy se administrativa pokouší podkopat infrastrukturu podpory nejzranitelnějších komunit,“ uvedlo CCR ve svém prohlášení.
„Tato nebezpečná autoritářská sekvence by nás měla všechny znepokojit.“
Greta Thunbergová říká, že izraelské výhrůžky neodradí flotilu směřující do Gazy
Aktivistka za ochranu klimatu Greta Thunbergová uvedla, že pokusy Izraele diskreditovat mezinárodní aktivisty účastnící se globální flotily Sumud směřující do Gazy jsou součástí širšího úsilí potlačit solidaritu s Palestinci.
„Chci jasně říci, že nás nezastaví nepodložené výhrůžky izraelských úředníků, kteří se zoufale snaží umlčet a zastrašit nás pomocí genocidní politické propagandy,“ uvedla Thunbergová ve videu zveřejněném na Twitteru.
„Naše mise je mírová, zcela legální a vychází z naléhavé potřeby doručit humanitární pomoc Palestincům v Gaze a zároveň udělat vše pro to, aby se světová pozornost soustředila na Palestinu.“
Al-Haq „nejsilněji“ odsuzuje sankce USA
Palestinská organizace na ochranu lidských práv odsoudila sankce Trumpovy administrativy jako „zbabělý, nemorální, nelegální a nedemokratický čin“ v době, kdy se v Gaze odehrává genocida.
USA oznámily sankce proti Al-Haq, Al Mezan Center for Human Rights a Palestinian Centre for Human Rights za jejich zapojení do pokusů Mezinárodního trestního soudu vyšetřovat a zatýkat izraelské vládní úředníky za válečné zločiny.
„Pouze státy, které zcela ignorují mezinárodní právo a naši společnou lidskost, mohou přijmout tak ohavná opatření proti organizacím zabývajícím se lidskými právy, které usilují o ukončení genocidy,“ napsal Al-Haq na X o kroku USA.
„Zatímco svět přistupuje k uvalení sankcí a zbrojního embarga na Izrael, jeho spojenec, USA, se snaží zničit palestinské instituce, které neúnavně usilují o zodpovědnost za oběti masových zvěrstev Izraele.“
V loňském roce vydal ICC zatykače na Netanjahua a jeho bývalého ministra obrany Yoava Gallanta a obvinil je ze spáchání válečných zločinů proti Palestincům v Gaze.
Izraelská policie zatkla osm lidí při protestu proti Gaze v Haifě
Izraelská policie zadržela v Haifě osm lidí poté, co se připojili k demonstraci odsuzující genocidní válku Izraele proti Gaze.
K zatčením došlo na ulici Ben Gurion, kde protestující drželi transparenty a skandovali slogany, podle zpráv místních médií.
Policie uvedla, že skupina ignorovala opakované výzvy k rozejití se.
Izrael zaznamenal v srpnu nejvíce protestů od začátku války: ACLED
Organizace Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), která monitoruje ozbrojené konflikty, uvádí, že minulý měsíc bylo v Izraeli zaznamenáno více než 300 protestů, když izraelská vláda eskalovala válku v Gaze – což je více než dvojnásobek počtu protestů, které se konaly v červenci.
„Téměř dva roky po začátku války je to největší počet izraelských protestů, jaký jsme zaznamenali,“ uvedla ve svém prohlášení Ameneh Mehvar, senior analytička ACLED pro Blízký východ.
„Během celého měsíce narůstaly veřejné protesty různých skupin v Izraeli. Největší podíl na nich měly rodiny rukojmích a jejich příznivci, kteří požadovali dohodu o příměří, aby zajistili propuštění rukojmích.“
Palestinští občané Izraele také vyšli do ulic, aby odsoudili izraelské bombardování Gazy a politiku hladovění. Mezitím ultraortodoxní židovské skupiny také demonstrovaly proti snaze verbovat studenty ješivy do izraelské armády.
„Téměř 70 demonstrací v minulém měsíci konkrétně požadovalo Netanjahuovu rezignaci a obviňovalo ho, že upřednostňuje politické přežití před návratem rukojmích,“ dodal Mehvar.
Izraelští demonstranti požadují propuštění zajatců v Gaze
CAIR vyzývá americká média, aby ukázala „plný dopad na lidské životy“ izraelského útoku
Rada pro americko-islámské vztahy (CAIR) napsala dopis vedoucím představitelům hlavních amerických médií ABC, NBC, CBS, CNN, MSNBC a Fox, v němž je vyzývá, aby důsledně vysílali záběry izraelských útoků na Gazu, včetně zabíjení dětí.
„Zatímco záběry ničení a jeho následků jsou široce šířeny v mezinárodních a nezávislých médiích, v hlavních amerických médiích se tyto záběry neobjevují s takovou frekvencí,“ řekl ředitel komunikace CAIR Ibrahim Hooper.
„To, co se děje v Gaze, je globální událostí naší doby. Americká veřejnost si zaslouží možnost být svědkem plného dopadu podpory Trumpovy administrativy genocidě izraelské vlády v Gaze.“
USA poskytly Izraeli od začátku války v Gaze vojenskou pomoc v hodnotě miliard dolarů – podle odborníků tato pomoc sehrála klíčovou roli v téměř dvouletém útoku izraelské vlády na toto území.
„Žádáme vás, abyste s důsledností a naléhavostí, kterou si tato situace vyžaduje, ukazovali videa dětí a rodin, které trpí a umírají pod izraelským bombardováním americkými zbraněmi, stejně jako to dělá mnoho nezávislých a zahraničních médií,“ napsal Hooper v dopise.
Zákaz organizace Palestine Action ve Velké Británii: Šest aktivistů popírá obvinění z „terorismu“
Šest aktivistů bylo propuštěno na kauci poté, co popřeli obvinění z „terorismu“ ve Velké Británii za údajnou podporu skupiny Palestine Action. Aktivistům ve věku od 26 do 62 let hrozí až 14 let vězení.
Britská vláda zakázala Palestine Action v červenci na základě zákona o terorismu z roku 2000, což vyvolalo širokou kritiku, že tento krok porušuje svobodu projevu a právo na protest.
Od té doby byly po celé Velké Británii zatčeny stovky lidí za to, že na shromážděních v několika městech vyjádřily podporu této skupině.
Zástupci skupiny Defend Our Juries, k níž zatčení jedinci patřili, včera potvrdili, že v sobotu se budou konat další demonstrace v Londýně v Anglii, Derry v Severním Irsku a Edinburghu ve Skotsku.
Izraelská armáda tvrdí, že ovládá 40 procent města Gaza
Mluvčí izraelské armády uvedl, že Izrael nyní ovládá 40 procent města v severní Gaze, včetně čtvrtí Zeitoun a Sheikh Radwan.
„Operace se v příštích dnech bude dále rozšiřovat a zintenzivňovat,“ řekl brigádní generál Effie Defrin během tiskové konference.
Defring dodal, že armáda ukončí své operace až po propuštění izraelských zajatců a skončení vlády Hamásu.
Izraelské síly provedly razie v několika městech poblíž Nablusu
Izraelské síly provedly razie v několika městech v oblasti Nablusu na okupovaném Západním břehu, včetně Sebastie na severozápadě a Duma a Aqraba na jihu, uvedla agentura Wafa s odvoláním na místní úředníky.
Starosta Sebastie uvedl, že vojáci téměř denně vtrhávají do města, provádějí razie v domech, ničí majetek a nutí obchody zavírat. Poslední razii popsal jako provokativní a doprovázenou silnými posilami.
V Dumě izraelské síly vstoupily do čtvrti al-Samara a okolních beduínských komunit, zatímco v Aqraba se vojáci rozptýlili po několika částech města, uvedla místní vesnická rada.
Počet obětí v Gaze dosáhl 75 Palestinců zabitých od čtvrtečního rána
„Neslýchané události v Gaze již začaly“, varuje UNICEF
Tess Ingram, manažerka UNICEF pro komunikaci na Blízkém východě a v severní Africe, uvedla na briefingu OSN z Gazy, že hladomor a bombardování dostávají děti na pokraj zoufalství.
„Gaza City, poslední útočiště pro rodiny na severu, se rychle stává místem, kde děti nemohou přežít,“ řekla a varovala, že téměř 1 milion lidí zůstává uvězněn v „městě strachu, útěku a pohřbů“.
Ingram popsala nemocnice na pokraji kolapsu, kde zbývá pouze pět jednotek intenzivní péče pro novorozence a inkubátory pracují na dvojnásobnou kapacitu. Kliniky pro podvyživené děti jsou přetížené, řekla, a děti se jen několik týdnů po léčbě vrací do nemocnice, protože potraviny a pomoc zůstávají blokovány.
Zdůraznila příběh Nesmy, matky, jejíž dvouletá dcera Jouri minulý měsíc zemřela na hladovění způsobené Izraelci, zatímco její devítiletá dcera Jana se nyní drží života.
„Toto nepředstavitelné se neblíží – už je tady. Eskalace je v plném proudu,“ řekla o vpádu izraelské armády do města Gaza.
„Cena nečinnosti se bude měřit životy dětí pohřbených pod troskami, zničených hladem a umlčených, než měly šanci promluvit,“ řekla Ingramová.
Americký senátor Rubio viní země, které uznávají Palestinu, z izraelského tlaku na anexi
Americký ministr zahraničí Marco Rubio fakticky obvinil Francii a další země, které plánují uznat palestinský stát, z izraelského tlaku na anexi okupovaného Západního břehu.
Rubio byl během návštěvy Ekvádoru dotázán reportérem na jeho reakci na izraelskou anexi, která nabírá na síle, když krajně pravicový izraelský ministr financí Bezalel Smotrich tento týden vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby anektoval většinu území.
„Řekli jsme to všem těmto zemím, řekli jsme to všem. Řekli jsme jim, že pokud to uznání provedou – je to všechno falešné, není to ani skutečné – pokud to udělají, způsobí tím velké problémy,“ řekl Rubio.
Americký diplomat popsal snahu o anexi jako „ne definitivní“ a uvedl, že se k tomu nebude dále vyjadřovat. „Řeknu jen, že to bylo zcela předvídatelné,“ řekl novinářům.
„Řekli jsme [těmto zemím], že pokud to udělají, pokud to dotáhnou do konce, palestinský stát nevznikne... a řekli jsme jim, že to povede k podobným recipročním krokům a ztíží to dosažení příměří [v Gaze].“
Odborníci tvrdí, že Izrael již léta uplatňuje politiku faktické anexe na Západním břehu – dlouho předtím, než Francie a další západní země nedávno oznámily plány na uznání nezávislého palestinského státu.
Rovněž tvrdí, že Smotrich a další krajně pravicoví členové izraelské vlády využívají izraelskou válku v Gaze jako způsob, jak upevnit kontrolu země nad Západním břehem.
Satelitní snímky ukazují rozsah vysídlení v Gaze
Satelitní snímky ukazují rozsáhlé vysídlení obyvatel ze severní a střední části města Gaza směrem na západ podél ulice al-Rashid a pláže.
Vysoce kvalitní snímky pořízené 25. srpna a 1. září ukazují jasné změny v oblastech, kde si vysídlení lidé postavili stany. Tyto vysídlenecké tábory začaly mizet ze čtvrtí Daraj, Sheikh Radwan a Jabalia, uvedl Sanad, zatímco v několika oblastech na západ od města a podél ulice al-Rashid bylo pozorováno přelidnění.
Sanad navíc informoval o nárůstu počtu táborů v oblastech, kde izraelské úřady vydaly varování k evakuaci v severozápadní části města Gaza.
„Satelitní snímky pořízené 25. srpna také ukázaly silnou přítomnost více než 52 vozidel izraelské armády v čtvrti al-Zeitoun v jihovýchodní části města, v okruhu méně než 500 metrů [1 640 stop],” uvedl Sanad.
