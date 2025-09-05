Evropští spojenci Ukrajiny se dohodli na bezpečnostních zárukách pro Kyjev

Nová ukrajinská válečná strategie: "Vykrvácet" Rusko a přinutit je k míru
5. 9. 2025Pokud první roky války vykreslily Ukrajinu jako zemi v obležení, její současná strategie ukazuje zemi ochotnou přejít do ofenzívy, píše Georgia Gilholy.
5. 9. 2025
Francouzský prezident Emmanuel Macron odhalil plány na vytvoření mnohonárodních "uklidňujících sil" na podporu Ukrajiny po mírové dohodě.
Rusko rozhodně odmítá jakoukoli přítomnost zahraničních jednotek, zatímco podpora USA zůstává nejistá, což zdůrazňuje rostoucí roli Evropy v budoucí obraně Ukrajiny.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval evropským spojencům za to, že přislíbili vyslat vojáky na Ukrajinu jako poválečnou bezpečnostní záruku.
"Dvacet šest zemí se dohodlo na poskytnutí bezpečnostních záruk Ukrajině. Myslím, že dnes je to poprvé po dlouhé době první takto závažný konkrétní krok," řekl Zelenskyj na tiskové konferenci s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.
Evropští lídři se zúčastnili hybridního setkání "Koalice ochotných" a poté uskutečnili telefonický rozhovor s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Zelenskyj řekl, že Trump je "velmi nespokojen" s tím, že země EU stále nakupují ruskou ropu.
"Prezident Trump je velmi nespokojen s tím, že ruská ropa je kupována Evropou. Mimo jiné jsou to dvě země, víme, že jsou to Maďarsko a Slovensko," řekl Zelenskyj.
Ve středu se Robert Fico, premiér Slovenska – člena Evropské unie a NATO – zúčastnil vojenské přehlídky v Pekingu, kde byl přítomen i ruský prezident Vladimir Putin.
Zelenskyj také poté na X zveřejnil, že s Trumpem byly diskutovány různé možnosti, "jak posunout situaci směrem ke skutečnému míru".
"Nejdůležitější: použití správného tlaku. Silná opatření, zejména ekonomická, která by si vynutila ukončení války. Klíčem k míru je připravit ruskou válečnou mašinérii o peníze a zdroje," řekl Zelenskyj.
