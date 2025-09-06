TZ: Pochod prázdných hrnců
6. 9. 2025
Brno 7. 9. 2025
V neděli 7. 9. 2025 od 15:30 projde Brnem Pochod prázdných hrnců. Postavíme se proti probíhající genocidě a hladomoru Palestinců – následkům vědomé izraelské politiky. Hlasitým bušením do prázdných hrnců upozorníme na blokádu humanitární pomoci Izraelem a připojíme se tak ke stovkám humanitárních i lidskoprávních organizací, které požadují konec blokády, genocidy, válečných zločinů a apartheidu. Pochod prázdných hrnců reaguje na světovou výzvu novinářky Bisan Owda (@wizard_bisan1), která stále reportuje z Gazy a nově vyzývá k celosvětové stávce každý čtvrtek (@globalstrikegaza; @stavkakazdyctvrtek).
Zazní proslovy z kolektivů a upozorní i na ekocidu - systematické ničení budoucnosti Palestinců a Palestinek skrze ničení jejich země. Přečteme také svědectví Lékařů bez hranic, kteří katastrofu viděli na vlastní oči. "Když se venku nebojovalo, byl v pozadí slyšet pláč dětí v nemocnici. Dětí zmrzačených, s popáleninami nebo bez rodičů. Dětí, které měly záchvaty paniky, protože fyzická bolest vyvolává psychické rány, když vám připomene bombu, která navždy změnila váš život. Klidnější děti kreslily drony a vojenská letadla. Válka je v nemocnici všude; pach krve je nesnesitelný. To je obraz, který jsem si přivezl z Pásma Gazy", popisuje psycholog Davide Musarda.
Pochod zakončíme na Dominikánském náměstí před Magistrátem města Brna, který stále vystavuje izraelskou vlajku – čímž jeho politiku a tím i hladomor a genocidu podporuje. Po protestu bude následovat fundraiser s promítáním filmu Flying Paper (2014) a palestinskou hudbou v Kavárně Trojka. Výtěžek bude směřovat na Sammer Food Project a Hind Rajab Foundation. Pošleme tak jídlo lidem, kteří právě teď trpí v Gaze a napomůžeme přivedení zločinců před soud.
Palestina bude svobodná!
kolektiv Proti dehumanizaci a Stop the Siege Brno
protidehumanizaci@gmail.com
FB událost: https://www.facebook.com/events/1467595444553406
IG: https://www.instagram.com/proti.dehumanizaci/
IG: https://www.instagram.com/stopthesiegebrno/
