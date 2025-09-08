Státní duma navrhla zdanit Rusy za každý kilometr cesty autem
8. 9. 2025
S touto iniciativou přišel předseda strany "Spravedlivé Rusko - za pravdu" Sergej Mironov. "Spravedlivější bude situace, kdy občané začnou platit nikoli za vlastnictví prostředku, jehož cena se rok od roku snižuje, ale za intenzitu využívání dopravy. Tehdy bude fungovat princip: kdo jezdí - ten platí," řekl v rozhovoru pro TASS.
Současná daň z dopravy, která se počítá podle výkonu motoru, by podle něj měla být zrušena. "Stejnou částku platí ti, kteří za volantem stráví celý den, a ti, kteří na chatu jezdí jen párkrát do roka," vysvětluje Mironov. Navrhuje kompenzovat rozpočtové ztráty z takové reformy zrušením dávek a zvýšením daňové zátěže pro ropný a plynárenský průmysl. Frakce Spravedlivé Rusko má v úmyslu usilovat o projednání těchto iniciativ na podzimním zasedání parlamentu.
Dnes se daň z dopravy v Rusku odvíjí od výkonu motoru, regionu registrace, nákladů na auto a dostupnosti výhod. U automobilů dražších než 10 milionů rublů, které jsou uvedeny v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu, se výše daně násobí třemi.
Motoristům zároveň vznikají další náklady, zdůrazňují odborníci. Viceprezident Národní automobilové unie (NAS) Anton Šaparin v rozhovoru pro Gazetu. Ru" připomněl, že kromě roční daně platí majitelé automobilů spotřební daň z pohonných hmot, DPH z nákupu automobilů, náhradních dílů a služeb na jejich údržbu. "Daň z intenzity již existuje – je to spotřební daň a je zahrnuta v ceně každého litru paliva. Nemá smysl tady zavádět další daně," řekl.
Šaparin také připomněl, že myšlenka zrušení daně z dopravy se objevila již při zavedení spotřební daně do cen pohonných hmot. Pak se však ukázalo, že regiony by v tomto případě přišly o prostředky na naplnění silničních fondů, protože spotřební daň jde do federálního rozpočtu. "Proto zůstala zachována i daň z dopravy," vysvětlil.
Podobnou pozici zastává i šéfredaktor časopisu "Za rulem" Maxim Kadakov. Podle něj navzdory tomu, že motoristé již platí spotřební daně, stát daň z dopravy nezruší, protože ani federální, ani regionální úřady nemají zájem na snižování daňových příjmů.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse