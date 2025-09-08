Je mi líto, ale Jan Lipavský je jedním z nejotřesnějších českých ministrů za mnoho desetiletí
8. 9. 2025 / Jan Čulík
čas čtení 1 minuta
Kam zmizelo lidskoprávní dědictví Václava Havla?
Izrael vyvraždil v Gaze 20 000 nevinných dětí. Zabil daleko více než 63 000 lidí, drtivou většinou civilistů, další desetitisíce mrtvol zůstávají pod troskami Gazy, kterou zcela srovnal se zemí. Izrael nyní každý den zabíjí rodiny v Gaze, děti, rodiče, každý den vyvraždí kolem sedmdesáti lidí.
Že by proti tomu česká vláda. Lipavský, Fiala, něco udělali? Ne, ti toto masové vraždění podporují.
V pondělí došlo k zabití šesti Izraelců ve východním Jeruzalémě, v oblasti, kterou ilegálně Palestincům sebrali Izraelci. Pokrytec a kariérista Lipavský to okamžitě na sociálních sítích odsoudil. Izraelské vyvražďování více než TISÍCKRÁT většího počtu lidí neodsoudil. To systematické vyvražďování desetitisíců nevinných lidí neodsoudil a nic proti tomu ani, on, ani česká vláda neudělali. Naopak Česko posílá Izraeli pro vyvražďování těch dětí zbraně. Ty desetitisíce mrtvých dětí a mrtvých nevinných civilistů mu nevadí. Je to na zblití. Protestujte. Nemůžete mít takovouto vládu!
Podpora izraelských válečných zločinů je sama o sobě válečný zločin. Nepromlčitelný. Doufám, že Fiala i Lipavský, stejně jako čeští zbrojaři prodávající zbraně Izraeli skončí na lavici obžalovaných v Haagu. Zasazujte se o to!
Proti vyvraždění 20 000 dětí a 63 000 lidí, většinou civilistů Izraelem, kariérista a rasista Lipavský neprotestuje. Hnus. @CT24zive @enkocz @P_Fiala @prezidentpavel @CTK_cz @SeznamZpravy @novinkycz @iDNEScz @lidovky @CRoPlus @ceskenoviny_cz @JanLipavsky @Voxpot pic.twitter.com/v1ss7dyIFq— Jan Čulík, University of Glasgow (@CulikOf) September 8, 2025
