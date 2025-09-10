Více než polovina ruských společností se připravuje na pád ekonomiky
10. 9. 2025
Ukázal to průzkum společnosti Opory Rossiji, který byl proveden na začátku září mezi členy představenstva a předsednictva organizace.
Téměř všechny společnosti (90 %) musely v loňském roce hledat nové partnery, dodavatele a další protistrany a polovina (51 %) podniků provedla snížení počtu zaměstnanců v rámci finanční optimalizace. 73 % firem se přitom stále potýká s nedostatkem pracovních sil, 44 % z nich po začátku totální války na Ukrajině. Většina (67 %) organizací také přiznala, že se jim v posledních třech letech nepodařilo vstoupit na nové trhy. "Spřátelené" země nekompenzovaly obchodní ztráty z války a sankcí u 62 % společností a pouze u 12 % se staly plnohodnotnou náhradou tradičních trhů. Dalších 26 % považovalo za obtížné na tuto otázku odpovědět.
Kromě toho většina společností hlásila negativní dopad na podnikání v podobě silného rublu (76 %), nedostatku finančních a úvěrových zdrojů (74 %) a nedostatečné podpory ze strany úřadů (70 %). Většina (64 %) navíc uvedla zvýšený tlak ze strany dozorčích a regulačních orgánů.
Předtím studie poradenské společnosti Jakov a partneři ukázala prudké zhoršení blahobytu podnikání na pozadí zpomalující se ekonomiky. Podíl společností, které v první polovině roku 2025 zaznamenaly změnu situace k horšímu, vzrostl na nejvyšší hodnotu od začátku války, na 34 %. Pro srovnání: o rok dříve jich bylo 16 % a v prosinci 2022 24 %.
Zhoršení situace nejčastěji zaznamenali zástupci těžebního, těžkého a chemického průmyslu, ropného a plynárenského sektoru, ale i energetiky a dopravy. Zároveň 25 % společností uvedlo, že pozastavilo nebo zpomalilo některé investiční projekty, a 13 % pozastavilo vše, co mohlo. Zároveň 90 % vedoucích podniků vyjádřilo naději, že se situace do konce roku zlepší nebo zůstane stabilní.
Zdroj v ruštině: ZDE
