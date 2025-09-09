Španělský premiér Pedro Sánchez konstatuje, že Izrael vyvražďuje bezbranný lid
Španělsko oznamuje řadu opatření, která mají zvýšit tlak na Benjamina Netanjahua, aby ukončil válku v Gaze
Španělský premiér Pedro Sánchez zesílil svou ostrou kritiku izraelských akcí v Gaze a obvinil vládu Benjamina Netanjahua z „vyhlazování bezbranného lidu“ bombardováním nemocnic a „zabíjením nevinných chlapců a dívek hladem“.
V pondělí ráno při oznámení řady opatření, která mají zvýšit tlak na Netanjahua, aby zastavil vojenskou kampaň, Sánchez řekl, že ačkoli španělská vláda bude vždy podporovat právo Izraele na existenci a obranu, cítí se povinna pokusit se „zastavit masakr“.
„Chránit svou zemi a společnost je jedna věc, ale bombardovat nemocnice a zabíjet nevinné chlapce a dívky hladem je něco úplně jiného,“ řekl.
„To, co premiér Netanjahu v říjnu 2023 představil jako vojenskou operaci v reakci na hrůzné teroristické útoky, se nakonec stalo novou vlnou nelegálních okupací a neospravedlnitelným útokem na palestinské civilní obyvatelstvo – útokem, který zvláštní zpravodaj OSN a většina odborníků již popisují jako genocidu.“
Španělský premiér poukázal na počet mrtvých, zraněných, vysídlených a podvyživených. „To není obrana, to ani není útok,“ řekl. „Je to vyhlazování bezbranného lidu. Je to porušení všech pravidel humanitárního práva.“
Sánchezova slova a činy znovu roznítily diplomatický spor mezi Španělskem a Izraelem, který vyvrcholil pondělním odpoledním rozhodnutím Madridu odvolat svého velvyslance z Tel Avivu.
Španělský socialistický vůdce také využil pondělní televizní projev k tomu, aby znovu zaútočil na mezinárodní společenství a řekl, že velké světové mocnosti skončily „paralyzované mezi lhostejností k nekonečnému konfliktu a spoluvinou s vládou premiéra Netanjahua“. Jeho výroky přišly téměř týden poté, co řekl, že reakce na izraelský útok na palestinské území byla „neúspěšná“.
Mezi opatřeními, která oznámil „k zastavení genocidy v Gaze a stíhání jejích pachatelů“, je zákon formalizující stávající de facto zákaz prodeje nebo nákupu vojenského vybavení s Izraelem a zákaz využívání španělských přístavů a vzdušného prostoru k přepravě paliva nebo zbraní pro izraelskou armádu. Sánchez také uvedl, že „osoby přímo zapojené do genocidy“ nebudou mít povolen vstup do Španělska, a oznámil zvýšení humanitární pomoci své země Gaze.
„Víme, že všechna tato opatření nebudou stačit k zastavení invaze nebo válečných zločinů,“ řekl. „Doufáme však, že přispějí k zvýšení tlaku na premiéra Netanjahua a jeho vládu, zmírní utrpení palestinského obyvatelstva a dají španělskému lidu vědět, že jejich země stála na správné straně historie, pokud jde o jednu z nejhanebnějších epizod 21. století.“
Sánchezův projev vyvolal okamžitou a zuřivou reakci izraelské vlády, která obvinila jeho administrativu z „divoké a nenávistné rétoriky“ a z „neustálých protiizraelských a antisemitských útoků“ s cílem odvést pozornost od obvinění z korupce.
Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar oznámil, že dvěma vysokým levicovým španělským politikům – ministryni práce a místopředsedkyni vlády Yolande Díazové a ministryni pro mládež Sira Rego – bude zakázán vstup do Izraele kvůli jejich kritice izraelského jednání v Gaze.
Sa'ar uvedl, že je zřejmé, že Díazová – zakladatelka aliance Sumar, menšího partnera v socialistické koaliční vládě Sáncheze – „využívá politické slabosti premiéra Sáncheze a krok za krokem ho táhne k realizaci své protiizraelské a antisemitské vize“.
Španělské ministerstvo zahraničí označilo slova izraelské vlády za „falešná a pomlouvačná“, zákaz vstupu pro Díazovou a Regoovou za „nepřijatelný“ a uvedlo, že země se nenechá „zastrašit ve své obraně míru, mezinárodního práva a lidských práv“. Rovněž poukázalo na to, že Španělsko udělilo občanství 72 000 potomkům židů, kteří byli ze Španělska vyhnáni v roce 1492, a okamžitě odsoudilo „hrůzné útoky“ Hamásu z října 2023 a vyzvalo k propuštění všech rukojmích.
Zdroje z ministerstva zahraničí uvedly, že španělský velvyslanec byl odvolán „vzhledem k pomlouvačným obviněním proti Španělsku a nepřijatelným opatřením proti dvěma členům vlády naší země“.
